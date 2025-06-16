Жилой комплекс Jacob & Co Residences от Burj Binghatti — это ультра-роскошный брендовый проект.

Jacob & Co Residences от Burj Binghatti — это ультра-роскошный брендированный проект в районе Business Bay, созданный в сотрудничестве с известным застройщиком Binghatti Developers и престижным ювелирным и часовым брендом Jacob & Co. Этот 104-этажный небоскреб станет самым высоким жилым зданием в мире, превосходя даже Central Park Tower в Нью-Йорке. Проект отличается исключительными архитектурными элементами, вдохновленными часовой и дизайнерской философией Jacob & Co, и увенчан впечатляющей короной, украшенной фирменными бриллиантами Jacob & Co, что делает его настоящим символом на горизонте Дубая.

Эксклюзивный комплекс предлагает разнообразие тщательно продуманных резиденций, включая Emerald Villas, Sapphire Villas и Ruby Villas с конфигурациями на 2, 2,5 и 3 спальни. Для тех, кто предпочитает более просторные жилые площади, предусмотрены 4-спальные Diamond Sky Mansions и 6-спальные Fleur De Jardin Sky Mansions, некоторые из которых имеют собственные бассейны. Пик роскошной жизни представлен пентхаусами Astronomia Sky и двухэтажным 7-спальным пентхаусом Billionaire Sky, предлагающими уникальные удобства, такие как частные кабинеты, тренажерные залы, бесконечные бассейны и бильярдные лаунжи. Площадь резиденций варьируется от 3 337 до 22 469 квадратных футов и включает от 2 до 12 парковочных мест.

Расположенный в одном из самых динамичных районов Дубая, Business Bay, Jacob & Co Residences предоставляет жителям доступ к самым знаковым достопримечательностям и премиальным услугам города. Дополнительно предусмотрены индивидуальные варианты отделки, такие как крокодиловая кожа и эксклюзивные тонированные зеркала, что позволяет создать интерьер, отражающий уникальный стиль и вкус его владельца.