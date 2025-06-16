Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Aria Heights от Seven Tides — это современная 16-этажная башня, расположенная в самом сердце одного из самых популярных районов Дубая — JVC (Jumeirah Village Circle). Проект включает 169 роскошных резиденций, предлагающих разнообразие планировок, от уютных студий до просторных трёхспальных квартир. Каждая квартира в Aria Heights спроектирована с учетом современных тенденций и оборудована высококачественными материалами, создающими уникальную атмосферу уюта и элегантности.

Просторные квартиры с высокими потолками и панорамными окнами предлагают невероятные виды на город и дают максимальное количество света и воздуха, что делает каждую жилую единицу особенной. Открытые планировки позволяют создать функциональные и удобные пространства для жизни, где каждый элемент интерьера продуман до мелочей. В апартаментах используются только самые качественные отделочные материалы, что делает их еще более привлекательными и долговечными.

Aria Heights — это не просто жилой комплекс, это идеальное место для жизни в Дубае. Прекрасная локация в JVC означает, что все важные объекты инфраструктуры, такие как магазины, рестораны, школы и медицинские учреждения, находятся в шаговой доступности. Кроме того, проект предоставляет своим жителям все необходимое для комфортной жизни: от больших бассейнов до хорошо оборудованных тренажерных залов и уютных зон отдыха.

Удобства:

Большой бассейн и детский бассейн

Полностью оборудованный тренажерный зал

Открытая зона для отдыха и лаунж

Магазин и рестораны на первом этаже

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка

60% в процессе строительства (2 года), 40% через 1 год после сдачи

Особенности квартир

Без мебели, только отделка

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе JVC, рядом со школами, ресторанами и парками.