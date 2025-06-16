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Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$375,071
09.07.2025
$375,071
08.07.2025
$373,943
06.07.2025
$373,959
05.07.2025
$374,568
04.07.2025
$373,065
03.07.2025
$373,486
02.07.2025
$373,673
01.07.2025
$375,922
29.06.2025
$375,867
28.06.2025
$376,548
27.06.2025
$376,834
26.06.2025
$378,852
25.06.2025
$380,080
24.06.2025
$383,332
22.06.2025
$382,282
21.06.2025
$382,649
20.06.2025
$384,589
19.06.2025
$383,217
18.06.2025
$381,284
17.06.2025
$381,936
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23216
ID новостройки на Realting
In CRM: 2414575
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 09.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Aria Heights от Seven Tides — это современная 16-этажная башня, расположенная в самом сердце одного из самых популярных районов Дубая — JVC (Jumeirah Village Circle). Проект включает 169 роскошных резиденций, предлагающих разнообразие планировок, от уютных студий до просторных трёхспальных квартир. Каждая квартира в Aria Heights спроектирована с учетом современных тенденций и оборудована высококачественными материалами, создающими уникальную атмосферу уюта и элегантности.

Просторные квартиры с высокими потолками и панорамными окнами предлагают невероятные виды на город и дают максимальное количество света и воздуха, что делает каждую жилую единицу особенной. Открытые планировки позволяют создать функциональные и удобные пространства для жизни, где каждый элемент интерьера продуман до мелочей. В апартаментах используются только самые качественные отделочные материалы, что делает их еще более привлекательными и долговечными.

Aria Heights — это не просто жилой комплекс, это идеальное место для жизни в Дубае. Прекрасная локация в JVC означает, что все важные объекты инфраструктуры, такие как магазины, рестораны, школы и медицинские учреждения, находятся в шаговой доступности. Кроме того, проект предоставляет своим жителям все необходимое для комфортной жизни: от больших бассейнов до хорошо оборудованных тренажерных залов и уютных зон отдыха.

Удобства:

  • Большой бассейн и детский бассейн
  • Полностью оборудованный тренажерный зал
  • Открытая зона для отдыха и лаунж
  • Магазин и рестораны на первом этаже

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка

60% в процессе строительства (2 года), 40% через 1 год после сдачи

Особенности квартир

Без мебели, только отделка

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном районе JVC, рядом со школами, ресторанами и парками.

  • Circle Mall - 5 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Бурдж Халифа и Даунтаун Дубай - 15 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Aria Heights с бассейнами и ресторанами в престижном районе JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$375,071
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