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Жилой комплекс Новая резиденция Park Five с бассейном и коворкингом, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$186,010
11.07.2025
$186,010
10.07.2025
$186,266
09.07.2025
$185,961
08.07.2025
$185,402
06.07.2025
$185,409
05.07.2025
$185,711
04.07.2025
$184,967
03.07.2025
$185,175
02.07.2025
$185,267
01.07.2025
$186,383
29.06.2025
$186,356
28.06.2025
$186,693
27.06.2025
$186,835
26.06.2025
$187,836
25.06.2025
$188,444
24.06.2025
$190,056
22.06.2025
$189,536
21.06.2025
$189,718
20.06.2025
$190,680
19.06.2025
$190,000
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6
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23243
ID новостройки на Realting
In CRM: 2415752
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Park Five от Deyaar — это современный жилой комплекс, который сочетает элегантный дизайн и гармонию природы. Расположенный в зеленом районе Dubai Production City, проект предлагает просторные студии и апартаменты с 1 и 2 спальнями, оснащенные передовыми умными технологиями и изысканной отделкой. Благодаря элементам архитектуры, жилое пространство наполнено естественным светом и зеленью, создавая уютную атмосферу для комфортной жизни.

Комплекс оснащен премиальной инфраструктурой, включающей пляжный бассейн, фитнес-центр, студию йоги и игровые зоны для детей. На крыше расположена зона для вечеринок с захватывающими видами, а для любителей активного отдыха предусмотрены мини-гольф и симулятор Topgolf. Барбекю-зоны и беседки станут идеальным местом для вечеров в кругу семьи и друзей.

Park Five создан для тех, кто ценит уют, стиль и комфорт. Это место, где каждое утро вдохновляет, а каждый вечер приносит умиротворение.

Удобства:

  • Бассейн
  • Фитнес
  • Коворкинг-пространство
  • Дзен-сад на крыше
  • Корт для падель-тенниса

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка

10% первый взнос, 40% в процессе строительства, 50% после сдачи

Особенности квартир

Полу-меблированные квартиры с полностью оборудованной кухней

Расположение и объекты поблизости

Идеальное расположение обеспечивает быстрый доступ к ключевым объектам города — престижным школам, торговым центрам и медицинским учреждениям. Живя здесь, вы будете наслаждаться спокойствием природы, оставаясь рядом с динамикой городской жизни.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Park Five с бассейном и коворкингом, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$186,010
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