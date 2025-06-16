Жилой комплекс Новая резиденция Park Five с бассейном и коворкингом, Dubai Production city, Дубай, ОАЭ

Park Five от Deyaar — это современный жилой комплекс, который сочетает элегантный дизайн и гармонию природы. Расположенный в зеленом районе Dubai Production City, проект предлагает просторные студии и апартаменты с 1 и 2 спальнями, оснащенные передовыми умными технологиями и изысканной отделкой. Благодаря элементам архитектуры, жилое пространство наполнено естественным светом и зеленью, создавая уютную атмосферу для комфортной жизни.

Комплекс оснащен премиальной инфраструктурой, включающей пляжный бассейн, фитнес-центр, студию йоги и игровые зоны для детей. На крыше расположена зона для вечеринок с захватывающими видами, а для любителей активного отдыха предусмотрены мини-гольф и симулятор Topgolf. Барбекю-зоны и беседки станут идеальным местом для вечеров в кругу семьи и друзей.

Park Five создан для тех, кто ценит уют, стиль и комфорт. Это место, где каждое утро вдохновляет, а каждый вечер приносит умиротворение.

Удобства:

Бассейн

Фитнес

Коворкинг-пространство

Дзен-сад на крыше

Корт для падель-тенниса

Окончание строительства - 2 квартал 2027 года.

Рассрочка

10% первый взнос, 40% в процессе строительства, 50% после сдачи

Особенности квартир

Полу-меблированные квартиры с полностью оборудованной кухней

Расположение и объекты поблизости

Идеальное расположение обеспечивает быстрый доступ к ключевым объектам города — престижным школам, торговым центрам и медицинским учреждениям. Живя здесь, вы будете наслаждаться спокойствием природы, оставаясь рядом с динамикой городской жизни.