  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Жилой комплекс Новая резиденция Evora с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Evora с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$714,906
08.07.2025
$714,906
06.07.2025
$714,936
05.07.2025
$716,100
04.07.2025
$713,226
03.07.2025
$714,031
02.07.2025
$714,389
01.07.2025
$718,688
29.06.2025
$718,584
28.06.2025
$719,886
27.06.2025
$720,433
26.06.2025
$724,290
25.06.2025
$726,638
24.06.2025
$732,855
22.06.2025
$730,848
21.06.2025
$731,549
20.06.2025
$735,258
19.06.2025
$732,635
18.06.2025
$728,939
17.06.2025
$730,186
15.06.2025
$729,248
;
12
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23190
ID новостройки на Realting
In CRM: 2413970
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 08.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Evora Residences — это идеальное сочетание современного стиля жизни и природной гармонии. Комплекс включает всего 77 резиденций, что обеспечивает приватность и уют каждому жителю. Просторные современные апартаменты с высококачественной отделкой оснащены всем необходимым для комфортной жизни. Балконы с видами на парк и зеленые насаждения добавляют ощущение спокойствия и уединения.

Проект предлагает разнообразие удобств, чтобы удовлетворить все потребности своих жителей. На территории комплекса есть бассейны как для взрослых, так и для детей. Просторные лаунж зоны у бассейна идеально подходят для расслабления. Для активного образа жизни предусмотрен полностью оборудованный фитнес-зал, спокойная комната для йоги и беговая дорожка. Любители времяпровождения на свежем воздухе оценят зоны для барбекю, где можно отдохнуть с семьей и друзьями. Для детей предусмотрена безопасная игровая площадка. Роскошное просторное лобби создает приятное впечатление с первых шагов, а круглосуточная охрана обеспечивает максимальную безопасность. Для гостей предусмотрены отдельные парковочные места. Кроме того, комплекс оснащен солнечными панелями на крыше, что подчеркивает заботу о экологичности и экономии. Evora Residences — это не просто место для жизни, а настоящее воплощение комфорта, уюта и гармонии, где каждый момент наполняется смыслом.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Лаунж зоны
  • Зона барбекю
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Пространство для йоги
  • Беговая дорожка
  • Парковка для посетителей
  • Просторное лобби
  • Круглосуточная охрана
  • Детская игровая площадка

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Рассрочка: 30/70

Особенности квартир

Встроенная кухонная техника Siemens, решения для умного дома, встроенные шкафы.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – это один из самых перспективных и динамично развивающихся районов Дубая, идеально подходящий как для проживания, так и для инвестиций. Удачное расположение обеспечивает баланс между городской жизнью и спокойствием загородной атмосферы. Здесь комфортно жить семьям, молодым профессионалам и тем, кто ценит удобный доступ ко всем ключевым точкам города. Al Furjan славится своей развитой инфраструктурой, зелеными зонами и близостью к основным деловым и развлекательным районам. Отлично развитая транспортная сеть, включая доступ к метро, позволяет быстро добраться до нужного места. Район окружен школами, торговыми центрами и парками, что делает его идеальным местом для комфортной жизни. Современные жилые комплексы предлагают разнообразие планировок, чтобы удовлетворить самые разные запросы. Al Furjan сочетает удобство городской жизни с уютом и уединением.

  • IBN Battuta Mall – 8 минут
  • Expo City Dubai – 12 минут
  • Dubai Marina – 12 минут
  • Jumeirah Beach Residence (JBR) – 14 минут
  • Al Maktoum International Airport - 20 минут
  • Legoland – 22 минуты
  • IMG Worlds of Adventure - 25 минут
  • Palm Jebel Ali – 30 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс The Highgrove
Дубай, ОАЭ
от
$529,964
Жилой комплекс Новый жилой комплекс Golf Edge с полем для гольфа и бассейнами рядом с международным аэропортом, Emaar South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$800,167
Жилой комплекс Empire LakeViews
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Жилой комплекс Новая резиденция LAGOON views (Phase 2) с бассейнами, садами и зонами для развлечений, Golf city (Damac Hills), Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$286,813
Жилой комплекс Sea Side
Дубай, ОАЭ
от
$727,123
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новая резиденция Evora с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Al Furjan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$714,906
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом vida residence dubai mall 2
Многоквартирный жилой дом vida residence dubai mall 2
Дубай, ОАЭ
от
$821,918
Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: центр Дубая Дополнительное местоположение: Vida Residences Dubai Mall 2 Спальни: 2  Ванные комнаты: 2 + пудра  Парковка: 1 Этаж: Средний этаж  С мебелью: Без мебели   Балкон: Да Доступность: вне плана Застроенная площадь: 1136 кв. футов.
Агентство
DOM REAL ESTATE
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Ruby Villa Burj Binghatti Jacob & Co
Многоквартирный жилой дом Ruby Villa Burj Binghatti Jacob & Co
Дубай, ОАЭ
от
$3,81 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 112
Наслаждайтесь непревзойденной роскошью в этом пентхаусе с 3 спальнями и захватывающим видом на горизонт Дубая и небоскреб Бурдж-Халифа. Вилла Ruby предлагает просторные интерьеры и панорамный вид. Рубин располагает просторными гостиными и удобствами премиум-класса. Сильной стороной этих д…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Beach Walk 4 с бассейном, панорамными видами и выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Beach Walk 4 с бассейном, панорамными видами и выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$724,263
Beach Walk Residence 4 — это не просто жилой комплекс, это настоящая история о жизни у воды, воплощенная в архитектуре и дизайне, где роскошь и гармония идут рука об руку. Расположенный на территории Dubai Islands, этот проект открывает перед своими будущими владельцами новые горизонты комфо…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации