Жилой комплекс Новая резиденция Evora с бассейнами, зонами отдыха и круглосуточной охраной, Al Furjan, Дубай, ОАЭ

Evora Residences — это идеальное сочетание современного стиля жизни и природной гармонии. Комплекс включает всего 77 резиденций, что обеспечивает приватность и уют каждому жителю. Просторные современные апартаменты с высококачественной отделкой оснащены всем необходимым для комфортной жизни. Балконы с видами на парк и зеленые насаждения добавляют ощущение спокойствия и уединения.

Проект предлагает разнообразие удобств, чтобы удовлетворить все потребности своих жителей. На территории комплекса есть бассейны как для взрослых, так и для детей. Просторные лаунж зоны у бассейна идеально подходят для расслабления. Для активного образа жизни предусмотрен полностью оборудованный фитнес-зал, спокойная комната для йоги и беговая дорожка. Любители времяпровождения на свежем воздухе оценят зоны для барбекю, где можно отдохнуть с семьей и друзьями. Для детей предусмотрена безопасная игровая площадка. Роскошное просторное лобби создает приятное впечатление с первых шагов, а круглосуточная охрана обеспечивает максимальную безопасность. Для гостей предусмотрены отдельные парковочные места. Кроме того, комплекс оснащен солнечными панелями на крыше, что подчеркивает заботу о экологичности и экономии. Evora Residences — это не просто место для жизни, а настоящее воплощение комфорта, уюта и гармонии, где каждый момент наполняется смыслом.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Лаунж зоны

Зона барбекю

Оборудованный тренажерный зал

Пространство для йоги

Беговая дорожка

Парковка для посетителей

Просторное лобби

Круглосуточная охрана

Детская игровая площадка

Окончание строительства - 3 квартал 2026 года.

Рассрочка: 30/70

Особенности квартир

Встроенная кухонная техника Siemens, решения для умного дома, встроенные шкафы.

Расположение и объекты поблизости

Al Furjan – это один из самых перспективных и динамично развивающихся районов Дубая, идеально подходящий как для проживания, так и для инвестиций. Удачное расположение обеспечивает баланс между городской жизнью и спокойствием загородной атмосферы. Здесь комфортно жить семьям, молодым профессионалам и тем, кто ценит удобный доступ ко всем ключевым точкам города. Al Furjan славится своей развитой инфраструктурой, зелеными зонами и близостью к основным деловым и развлекательным районам. Отлично развитая транспортная сеть, включая доступ к метро, позволяет быстро добраться до нужного места. Район окружен школами, торговыми центрами и парками, что делает его идеальным местом для комфортной жизни. Современные жилые комплексы предлагают разнообразие планировок, чтобы удовлетворить самые разные запросы. Al Furjan сочетает удобство городской жизни с уютом и уединением.