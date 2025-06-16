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  3. Жилой комплекс Новая резиденция Empire Lakeviews Liwan с бассейнами, полем для мини-гольфа и коворкингом в оживленном районе Liwan, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая резиденция Empire Lakeviews Liwan с бассейнами, полем для мини-гольфа и коворкингом в оживленном районе Liwan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$217,793
11.07.2025
$217,793
10.07.2025
$218,094
09.07.2025
$217,738
08.07.2025
$217,083
06.07.2025
$217,092
05.07.2025
$214,727
04.07.2025
$213,865
03.07.2025
$214,106
02.07.2025
$214,214
01.07.2025
$215,503
29.06.2025
$215,472
28.06.2025
$215,861
27.06.2025
$216,026
26.06.2025
$217,183
25.06.2025
$217,886
24.06.2025
$219,751
22.06.2025
$219,148
21.06.2025
$219,360
20.06.2025
$220,471
19.06.2025
$219,685
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Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 23260
ID новостройки на Realting
In CRM: 2416249
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 11.07.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в Empire Lake Views Liwan – место, где комфорт, стиль и природа гармонично переплетаются и создают идеальное пространство для жизни, работы и отдыха. К приобретению доступны уютные студии, квартиры с 1-2 спальнями, а также просторные дуплексы с 3 спальнями. Большинство апартаментов с частными бассейнами, что придает вашему дому атмосферу особого комфорта и уединения.

Любителям активного образа жизни комплекс предлагает широкий спектр удобств. Открытый бассейн станет вашим личным оазисом, где можно расслабиться после рабочего дня или освежиться в жаркий летний день. Для спортивных активностей доступны теннисный корт, баскетбольная площадка и уникальное поле для мини-гольфа. Для тех, кто предпочитает проводить время на свежем воздухе, проект предлагает множество зон с зелеными насаждениями. Особое внимание сфокусировано на фитнес и здоровье: панорамный тренажерный зал с потрясающими видами на окружающую природу подарит заряд энергии каждому, кто решит здесь тренироваться. Красочная игровая зона для детей наполнена безопасными и увлекательными развлечениями. А для любителей животных в проекте предусмотрен отдельный парк для питомцев. Зона коворкинга – идеальное пространство для работы, встреч и реализации идей в атмосфере вдохновения.

Удобства:

  • Современный и стильный лобби
  • Место для ожидания гостей
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Зона для фитнеса
  • Просторные бассейны для взрослых и детей
  • Теннисный корт
  • Баскетбольная площадка
  • Мини-гольф
  • Амфитеатр
  • Площадка для крикета
  • Беговая дорожка
  • Детские игровые площадки
  • Зоны для семейного отдыха, барбекю и проведения мероприятий
  • Парк для выгула питомцев
  • Оборудованное коворкинг-пространство для работы
  • Круглосуточная система безопасности и видеонаблюдение

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка 56/44

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты, входят кухонные принадлежности

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в оживленном районе Ливан, между инновационным Dubai Silicon Oasis и спокойной Academic City, что делает его идеальным местом для жизни. Жители комплекса получают удобный доступ к образовательным учреждениям, включая ведущие школы, расположенные всего в 7-10 минутах езды. Медицинские клиники и торговые центры, такие как Silicon Central и Dubai Mall, также находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство. Район отличается прекрасной транспортной доступностью благодаря основным магистралям, таким как Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Окружающая инфраструктура дополняется близостью к популярным достопримечательностям, включая Global Village, Al Barari и Motor City.

  • Silicon Central - 10 минут
  • Avenues Mall, Global Village - 12 минут
  • Dubai Mall, Al Barari, Nad Al Sheba - 15 минут
  • Motor City - 20 минут
  • City of Arabia - 30 минут
  • Dubai Mall - 29 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Empire Lakeviews Liwan с бассейнами, полем для мини-гольфа и коворкингом в оживленном районе Liwan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$217,793
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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