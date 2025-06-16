Жилой комплекс Новая резиденция Empire Lakeviews Liwan с бассейнами, полем для мини-гольфа и коворкингом в оживленном районе Liwan, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в Empire Lake Views Liwan – место, где комфорт, стиль и природа гармонично переплетаются и создают идеальное пространство для жизни, работы и отдыха. К приобретению доступны уютные студии, квартиры с 1-2 спальнями, а также просторные дуплексы с 3 спальнями. Большинство апартаментов с частными бассейнами, что придает вашему дому атмосферу особого комфорта и уединения.

Любителям активного образа жизни комплекс предлагает широкий спектр удобств. Открытый бассейн станет вашим личным оазисом, где можно расслабиться после рабочего дня или освежиться в жаркий летний день. Для спортивных активностей доступны теннисный корт, баскетбольная площадка и уникальное поле для мини-гольфа. Для тех, кто предпочитает проводить время на свежем воздухе, проект предлагает множество зон с зелеными насаждениями. Особое внимание сфокусировано на фитнес и здоровье: панорамный тренажерный зал с потрясающими видами на окружающую природу подарит заряд энергии каждому, кто решит здесь тренироваться. Красочная игровая зона для детей наполнена безопасными и увлекательными развлечениями. А для любителей животных в проекте предусмотрен отдельный парк для питомцев. Зона коворкинга – идеальное пространство для работы, встреч и реализации идей в атмосфере вдохновения.

Удобства:

Современный и стильный лобби

Место для ожидания гостей

Оборудованный тренажерный зал

Зона для фитнеса

Просторные бассейны для взрослых и детей

Теннисный корт

Баскетбольная площадка

Мини-гольф

Амфитеатр

Площадка для крикета

Беговая дорожка

Детские игровые площадки

Зоны для семейного отдыха, барбекю и проведения мероприятий

Парк для выгула питомцев

Оборудованное коворкинг-пространство для работы

Круглосуточная система безопасности и видеонаблюдение

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка 56/44

Особенности квартир

Частично меблированные апартаменты, входят кухонные принадлежности

Расположение и объекты поблизости

Проект расположен в оживленном районе Ливан, между инновационным Dubai Silicon Oasis и спокойной Academic City, что делает его идеальным местом для жизни. Жители комплекса получают удобный доступ к образовательным учреждениям, включая ведущие школы, расположенные всего в 7-10 минутах езды. Медицинские клиники и торговые центры, такие как Silicon Central и Dubai Mall, также находятся в непосредственной близости, обеспечивая комфорт и удобство. Район отличается прекрасной транспортной доступностью благодаря основным магистралям, таким как Al Khail Road и Sheikh Mohammed Bin Zayed Road. Окружающая инфраструктура дополняется близостью к популярным достопримечательностям, включая Global Village, Al Barari и Motor City.