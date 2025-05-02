Жилой комплекс Новый комплекс Harrisoni Villas La Mer с бассейном и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа, La Mer, Дубай, ОАЭ

Harrisoni Villas La Mer — это воплощение роскоши и уединения в самом престижном районе Дубая. Уникальное расположение у набережной La Mer позволяет наслаждаться видами на Персидский залив и культовую Бурдж-Халифу, создавая неповторимую атмосферу. Эти особняки предлагают просторные интерьеры и элегантный дизайн, которые подчёркивают утончённый стиль и комфорт.

Каждая деталь вилл продумана до мелочей, чтобы обеспечить непревзойдённый уровень жизни. Просторные жилые зоны, эксклюзивные дизайнерские решения и захватывающие виды создают гармонию, в которой сочетаются эстетика и функциональность. Это место для тех, кто ценит совершенство и хочет быть ближе к природе, оставаясь в центре жизни мегаполиса.

Доступно всего две виллы, что гарантирует абсолютную приватность и эксклюзивность. Это редкая возможность воплотить мечту о жизни у моря в окружении роскоши и вдохновляющих пейзажей!

Удобства:

Бассейн с контролем температуры

Бар на крыше с панорамными видами

Зона для барбекю

Спортивный зал

Рассрочка 5/20/75%

Особенности квартир

С мебелью, декором, шторами, коврами, посудой, техникой итд

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе с 5-звездочными отелями и резиденциями премиум-класса, в 10 минутах от Бурдж Халифа.