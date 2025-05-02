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  4. Жилой комплекс Новый комплекс Harrisoni Villas La Mer с бассейном и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа, La Mer, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс Harrisoni Villas La Mer с бассейном и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа, La Mer, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$29,93 млн
14.04.2025
$29,75 млн
13.04.2025
$29,77 млн
12.04.2025
$29,88 млн
11.04.2025
$30,55 млн
10.04.2025
$30,68 млн
09.04.2025
$30,83 млн
08.04.2025
$30,81 млн
06.04.2025
$30,83 млн
05.04.2025
$30,55 млн
04.04.2025
$30,96 млн
03.04.2025
$31,30 млн
02.04.2025
$31,23 млн
01.04.2025
$31,16 млн
30.03.2025
$31,07 млн
29.03.2025
$31,30 млн
28.03.2025
$31,41 млн
27.03.2025
$31,30 млн
26.03.2025
$31,28 млн
25.03.2025
$31,18 млн
24.03.2025
$31,07 млн
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 24893
ID новостройки на Realting
In CRM: 2421584
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Harrisoni Villas La Mer — это воплощение роскоши и уединения в самом престижном районе Дубая. Уникальное расположение у набережной La Mer позволяет наслаждаться видами на Персидский залив и культовую Бурдж-Халифу, создавая неповторимую атмосферу. Эти особняки предлагают просторные интерьеры и элегантный дизайн, которые подчёркивают утончённый стиль и комфорт.

Каждая деталь вилл продумана до мелочей, чтобы обеспечить непревзойдённый уровень жизни. Просторные жилые зоны, эксклюзивные дизайнерские решения и захватывающие виды создают гармонию, в которой сочетаются эстетика и функциональность. Это место для тех, кто ценит совершенство и хочет быть ближе к природе, оставаясь в центре жизни мегаполиса.

Доступно всего две виллы, что гарантирует абсолютную приватность и эксклюзивность. Это редкая возможность воплотить мечту о жизни у моря в окружении роскоши и вдохновляющих пейзажей!

Удобства:

  • Бассейн с контролем температуры
  • Бар на крыше с панорамными видами
  • Зона для барбекю
  • Спортивный зал

Рассрочка 5/20/75%

Особенности квартир

С мебелью, декором, шторами, коврами, посудой, техникой итд

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в районе с 5-звездочными отелями и резиденциями премиум-класса, в 10 минутах от Бурдж Халифа.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс Harrisoni Villas La Mer с бассейном и панорамными видами рядом с Бурдж Халифа, La Mer, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$29,93 млн
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