  ОАЭ
  Абу-Даби
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Абу-Даби, ОАЭ

Абу-Даби
45
Ghadeer Al Tayr
3
Al Ain
2
Al Hiyar
2
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс вилл Siniya Island с собственным пляжем и полем для гольфа, Al Seanneeah, Umm Al Quwain, Дубай, ОАЭ
Al Hiyar, ОАЭ
от
$2,87 млн
Siniya Island Villas на острове Sobha Siniya Island – это место, где слияние первозданной природы и роскоши создает непревзойденную атмосферу уюта и комфорта. Представьте, как вы нежитесь на солнце, чувствуете теплый песок под ногами и погружаетесь в кристально чистые лазурные воды, которые …
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Selina Bay
Жилой комплекс Selina Bay
Жилой комплекс Selina Bay
Жилой комплекс Selina Bay
Жилой комплекс Selina Bay
Показать все Жилой комплекс Selina Bay
Жилой комплекс Selina Bay
Абу-Даби, ОАЭ
от
$293,185
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 16
Прекрасные апартаменты в новом проекте Selina Bay на острове Yas Island в Абу-Даби! Апартаменты для жизни и инвестиций! Доходность - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Удобства: бассейн, детский бассейн, тренажерный зал, площадка для барбекю, игровая площа…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The Arthouse
Жилой комплекс The Arthouse
Жилой комплекс The Arthouse
Жилой комплекс The Arthouse
Жилой комплекс The Arthouse
Жилой комплекс The Arthouse
Жилой комплекс The Arthouse
Абу-Даби, ОАЭ
от
$898,443
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 9
Апартаменты в новом проекте The Art House на острове Saadiyat Island в Абу-Даби! Шаговая доступность к музеям: Zayed Natioinal, Louvre, и Guggenheim! Поблизости находится лучший пляж ОАЭ! Панорамный вид на море! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по …
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Yas Golf Collection
Жилой комплекс Yas Golf Collection
Жилой комплекс Yas Golf Collection
Жилой комплекс Yas Golf Collection
Жилой комплекс Yas Golf Collection
Показать все Жилой комплекс Yas Golf Collection
Жилой комплекс Yas Golf Collection
Абу-Даби, ОАЭ
от
$499,124
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Площадь 150 м²
1 объект недвижимости 1
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Yas Golf Collection – новейшее курортное комьюнити площадью свыше 127 тыс. кв. м от Aldar Properties. Оно будет построено в Абу-Даби на острове Yas Island, рядом со знаменитым полем …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комн
150.0
528,673
Агентство
DDA Real Estate
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Показать все Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Резиденция Louvre Residences, Abu Dhabi,UAE
Абу-Даби, ОАЭ
от
$660,575
Год сдачи 2025
Количество этажей 9
Площадь 4–1 156 м²
12 объектов недвижимости 12
О ПРОЕКТЕ ЖК LOUVRE RESIDENCE. Жилой комплекс Louvre Residences - это ультра-роскошный жилой комплекс в новом районе Saadiyat Grove на острове Саадият в Абу Даби - столице Обьединенных Арабских Эмиратов. Крупнейший застройщик ОАЭ,  Aldar Properties, в сотрудничестве со всемирно известным Лу…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
4.2 – 80.2
394,871 – 773,798
Квартира 2 комнаты
141.1 – 189.6
1,21 млн – 1,57 млн
Квартира 5 комнат
1 156.0
10,72 млн
Агентство
Unique Homes Worldwide Properties
Жилой комплекс Royal Park
Жилой комплекс Royal Park
Жилой комплекс Royal Park
Жилой комплекс Royal Park
Жилой комплекс Royal Park
Показать все Жилой комплекс Royal Park
Жилой комплекс Royal Park
Абу-Даби, ОАЭ
от
$219,192
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Бюджетные апартаменты в новом комплексе Royal Park в Абу-Даби! Апартаменты для жизни и инвестиций! Доходность от 10%! Зеленый район! Рассрочка 0%! Предоставим каталог инвестора! Срок сдачи - 2 кв. 2027 г. Удобства: частная парковка, бассейн, детский бассейн, тренажерный зал, детская иг…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Oasis 2
Жилой комплекс Oasis 2
Жилой комплекс Oasis 2
Жилой комплекс Oasis 2
Жилой комплекс Oasis 2
Показать все Жилой комплекс Oasis 2
Жилой комплекс Oasis 2
Абу-Даби, ОАЭ
от
$164,384
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Новый жилой комплекс Oasis Residences Two в Абу-Даби! Доход от сдачи в аренду от 1100$ в месяц! Предоставим каталог инвестора! Комплекс сдан! Квартиры полностью обустроены современными удобствами, такими как дизайнерские кухни, встроенные шкафы и гардеробные. Инфраструктура: охрана, до…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Bloom Living Granada
Жилой комплекс Bloom Living Granada
Жилой комплекс Bloom Living Granada
Жилой комплекс Bloom Living Granada
Жилой комплекс Bloom Living Granada
Показать все Жилой комплекс Bloom Living Granada
Жилой комплекс Bloom Living Granada
Абу-Даби, ОАЭ
от
$402,942
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 5
Элегантные апартаменты в новом проекте Bloom Living Granada в Абу-Даби! Отличный проект для проживания с семьей! Для любителей прогулок и природы! Красивый панорамный вид! Рассрочка без % после передачи ключей! Ожидается хороший прирост стоимости недвижимости в данной локации, благодаря фина…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Reportage Tower
Жилой комплекс Reportage Tower
Жилой комплекс Reportage Tower
Жилой комплекс Reportage Tower
Жилой комплекс Reportage Tower
Показать все Жилой комплекс Reportage Tower
Жилой комплекс Reportage Tower
Абу-Даби, ОАЭ
от
$571,292
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 36
Апартаменты в жилом комплексе Reportage Tower с прекрасным видом на канал Al Marya Island, Абу-Даби! Отличный вариант для жизни и инвестиций! Премиальные удобства! Уникальная инфраструктура! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: торговые центры, ресто…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Sea La Vie
Жилой комплекс Sea La Vie
Жилой комплекс Sea La Vie
Жилой комплекс Sea La Vie
Жилой комплекс Sea La Vie
Показать все Жилой комплекс Sea La Vie
Жилой комплекс Sea La Vie
Абу-Даби, ОАЭ
от
$471,687
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 15
Площадь 116–794 м²
6 объектов недвижимости 6
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
122.0
471,687
Квартира 2 комнаты
116.0
562,750
Квартира 3 комнаты
194.0
1,05 млн
Квартира 4 комнаты
348.0 – 794.0
1,51 млн – 7,09 млн
Таунхаус
298.0
1,55 млн
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Marlin
Жилой комплекс Marlin
Жилой комплекс Marlin
Жилой комплекс Marlin
Жилой комплекс Marlin
Показать все Жилой комплекс Marlin
Жилой комплекс Marlin
Абу-Даби, ОАЭ
от
$516,400
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 24
Современные апартаменты в новом проекте Marlin в районе Al Reem Island, Абу-Даби. Инвестиционно-привлекательные апартаменты! Доходность - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Полностью оборудованная кухня! Беспроцентная рассрочка! Удобства: круглосуточное видеонаблюдение, система бе…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Nouran Living
Жилой комплекс Nouran Living
Жилой комплекс Nouran Living
Жилой комплекс Nouran Living
Жилой комплекс Nouran Living
Жилой комплекс Nouran Living
Жилой комплекс Nouran Living
Абу-Даби, ОАЭ
от
$223,772
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 11
Комфортабельные апартаменты в новом комплексе Nouran Living на острове Saadiyat Island в Абу-Даби! Апартаменты для жизни и инвестиций! Гарантированный доход от сдачи в аренду - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2027 г. Удобства: дост…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Показать все Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$465,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный жилой комплекс, который будет построен в Абу-Даби. Ведущий застройщик Ohana Development реализует этот проект в сотрудничестве с всемирно известным брендом ювелирных украшений класса люкс Jacob & Co. В комплексе представлена впе…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой комплекс Discover Fahid Beach Terraces
Жилой комплекс Discover Fahid Beach Terraces
Жилой комплекс Discover Fahid Beach Terraces
Жилой комплекс Discover Fahid Beach Terraces
Жилой комплекс Discover Fahid Beach Terraces
Показать все Жилой комплекс Discover Fahid Beach Terraces
Жилой комплекс Discover Fahid Beach Terraces
Абу-Даби, ОАЭ
от
$986,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Откройте для себя Fahid Beach Terraces – коллекцию премиальных резиденций, спроектированных всемирно известным архитектором Коичи Такада. Проект, расположенный на острове Фахид в Абу-Даби — первом острове ОАЭ, полностью посвященном оздоровлению, — предлагает шесть элегантных зданий с апар…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой комплекс Vida Residences Saadiyat Island
Жилой комплекс Vida Residences Saadiyat Island
Жилой комплекс Vida Residences Saadiyat Island
Жилой комплекс Vida Residences Saadiyat Island
Жилой комплекс Vida Residences Saadiyat Island
Показать все Жилой комплекс Vida Residences Saadiyat Island
Жилой комплекс Vida Residences Saadiyat Island
Абу-Даби, ОАЭ
от
$781,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Vida Residences Saadiyat Island — это динамичное и изысканное сообщество, где гармонично сочетаются культура, творчество и комфорт. Расположенный в самом сердце острова Саадият, этот жилой комплекс предлагает 121 современную резиденцию с 1, 2 и 3 спальнями, спроектированную с особым внимание…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой комплекс MAMSHA GARDENS
Жилой комплекс MAMSHA GARDENS
Жилой комплекс MAMSHA GARDENS
Жилой комплекс MAMSHA GARDENS
Жилой комплекс MAMSHA GARDENS
Показать все Жилой комплекс MAMSHA GARDENS
Жилой комплекс MAMSHA GARDENS
Абу-Даби, ОАЭ
от
$837,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 10
Апартаменты в роскошном проекте MAMSHA GARDENS на Saadiyat Island в Абу-Даби! Премиальная отделка и система "умный дом"! Экологичное комьюнити! Множество удобств для комфортной жизни! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: зоны для медитации, кинотеатр…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Жилой комплекс Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Жилой комплекс Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Жилой комплекс Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Жилой комплекс Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Показать все Жилой комплекс Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Жилой комплекс Bab Al Qasr Canal View Residence 22
Абу-Даби, ОАЭ
от
$550,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Представляем вашему вниманию новый проект, с разнообразными роскошными резиденциями для современной жизни - Bab Al Qasr Canal View Residence 22. Не упустите возможность стать владельцем одного из элитных домов. Современные стильные апартаменты с захватывающим видом на канал. Общее к…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой комплекс Reem Eleven
Жилой комплекс Reem Eleven
Жилой комплекс Reem Eleven
Жилой комплекс Reem Eleven
Жилой комплекс Reem Eleven
Показать все Жилой комплекс Reem Eleven
Жилой комплекс Reem Eleven
Абу-Даби, ОАЭ
от
$1,21 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 19
Полностью меблированные апартаменты в жилом комплексе Reem Eleven в Абу-Даби! Прекрасное расположение! Развитая инфраструктура! Система «Умный дом»! Легкий доступ к ключевой инфраструктуре! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: фитнес-центр, бассейн-и…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Показать все Жилой квартал Jacob & Co Villas
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$2,26 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный комплекс, который будет расположен в Абу-Даби. Ведущая девелоперская компания Ohana Development создает этот проект в сотрудничестве с мировым брендом роскошных ювелирных изделий Jacob & Co. В комплексе будет представлена потряс…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой комплекс The Beach House – Fahid Island by Aldar
Жилой комплекс The Beach House – Fahid Island by Aldar
Жилой комплекс The Beach House – Fahid Island by Aldar
Жилой комплекс The Beach House – Fahid Island by Aldar
Жилой комплекс The Beach House – Fahid Island by Aldar
Показать все Жилой комплекс The Beach House – Fahid Island by Aldar
Жилой комплекс The Beach House – Fahid Island by Aldar
Абу-Даби, ОАЭ
от
$959,538
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Пляжный дом — остров Фахид от Алдара.Эксклюзивная морская жизнь в Абу-Даби.Обзор проекта:Добро пожаловать в пляжный дом на острове Фахид, знаковое приморское развитие Aldar Properties.Расположенный между Этот проект сочетает в себе современный дизайн, роскошную пляжную жизнь и устойчивость, …
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Жилой комплекс The Row Saadiyat
Жилой комплекс The Row Saadiyat
Жилой комплекс The Row Saadiyat
Жилой комплекс The Row Saadiyat
Абу-Даби, ОАЭ
от
$904,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
The Row Saadiyat — это знаковый жилой комплекс, идеально расположенный в самом сердце культурного района Саадият. Всего в нескольких шагах от самых выдающихся достопримечательностей Абу-Даби, он обеспечивает комфортный доступ в отапливаемых помещениях к престижным музеям, пляжам и культурным…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой комплекс SAAS Heights
Жилой комплекс SAAS Heights
Жилой комплекс SAAS Heights
Жилой комплекс SAAS Heights
Жилой комплекс SAAS Heights
Показать все Жилой комплекс SAAS Heights
Жилой комплекс SAAS Heights
Абу-Даби, ОАЭ
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
SAAS Heights - это престижный жилой проект на берегу моря. Проект включает в себя две знаковые башни, соединенные мостом, что переосмысливает прибрежную жизнь. Жилье в SAAS Heights создано для комфорта и предназначено для жизни, предлагая различные типы квартир, включая апартаменты с  тремя …
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Многоквартирный жилой дом Reem Five
Многоквартирный жилой дом Reem Five
Многоквартирный жилой дом Reem Five
Многоквартирный жилой дом Reem Five
Многоквартирный жилой дом Reem Five
Показать все Многоквартирный жилой дом Reem Five
Многоквартирный жилой дом Reem Five
Абу-Даби, ОАЭ
от
$552,117
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 10
Площадь 105 м²
1 объект недвижимости 1
Давно интересуетесь инвестициями? Инвестируйте сразу с гарантией доходности в недвижимость ОАЭ! - Гарантированный доход от сдачи в аренду в среднем 11%. - Благоприятный налоговый климат 0% на владение и сдачу в аренду. - Защита инвесторов со стороны надзорных органов RERA и DLD. - Помощь…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
105.0
552,117
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Mamsha Palm
Жилой комплекс Mamsha Palm
Жилой комплекс Mamsha Palm
Жилой комплекс Mamsha Palm
Жилой комплекс Mamsha Palm
Показать все Жилой комплекс Mamsha Palm
Жилой комплекс Mamsha Palm
Абу-Даби, ОАЭ
от
$3,69 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Резиденция в японском стиле Mamsha Palm - это архитектурное новшество, созданное  по природным мотивам. В сотрудничестве со всемирно известным архитектором Коити Такада Mamsha Palm представляет собой культовую архитектуру, которая возвращает природу в городскую среду. Биофильный дизайн…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой комплекс Renad Tower
Жилой комплекс Renad Tower
Жилой комплекс Renad Tower
Жилой комплекс Renad Tower
Жилой комплекс Renad Tower
Жилой комплекс Renad Tower
Жилой комплекс Renad Tower
Абу-Даби, ОАЭ
от
$298,286
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 37
Полностью меблированы и оборудованы бытовой техникой! Панорамный вид на воду! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций или cдачу в aренду! О. Аль-Рим очень востребованное место среди туристов и жителей эмирата, что гарантирует заполняемость недвижимости в Renad Tower! Новый комплекс Rena…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Gardenia Bay
Жилой комплекс Gardenia Bay
Жилой комплекс Gardenia Bay
Жилой комплекс Gardenia Bay
Жилой комплекс Gardenia Bay
Показать все Жилой комплекс Gardenia Bay
Жилой комплекс Gardenia Bay
Абу-Даби, ОАЭ
от
$220,548
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Площадь 39–74 м²
2 объекта недвижимости 2
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность.Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
371,781
Квартира
39.0
220,548
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс One Reem Island
Жилой комплекс One Reem Island
Жилой комплекс One Reem Island
Жилой комплекс One Reem Island
Жилой комплекс One Reem Island
Показать все Жилой комплекс One Reem Island
Жилой комплекс One Reem Island
Абу-Даби, ОАЭ
от
$2,61 млн
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Площадь 377 м²
1 объект недвижимости 1
Хотите выгодно вложить средства и приумножить свой капитал? Недвижимость в ОАЭ - лучший вариант для инвестиций на сегодняшний день! - Рост рынка и экономики страны. - Налоги 0% и безопасность. Весь доход от сдачи в аренду или продажи - ваш! - Поможем приобрести недвижимое имущество лично…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
377.0
2,61 млн
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The Bay Residence
Жилой комплекс The Bay Residence
Жилой комплекс The Bay Residence
Жилой комплекс The Bay Residence
Жилой комплекс The Bay Residence
Показать все Жилой комплекс The Bay Residence
Жилой комплекс The Bay Residence
Абу-Даби, ОАЭ
от
$211,835
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Квартира в элитном проекте The Bay Residence на побережье Yas Island! Отлично подойдет для жизни, инвестиций и cдачу в aренду! Доходность от 5.9 % в $! Предоставим каталог инвестора! Захватывающий вид на море и возможность прогуляться вдоль побережья! Удобства: пейзажные бассейны для взро…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Rivage
Жилой комплекс Rivage
Жилой комплекс Rivage
Жилой комплекс Rivage
Жилой комплекс Rivage
Показать все Жилой комплекс Rivage
Жилой комплекс Rivage
Абу-Даби, ОАЭ
от
$318,600
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 24
Апартаменты в комплексе Rivage на Al Reem Island в Абу-Даби! Премиальная недвижимость! Роскошная курортная инфраструктура! Отличное расположение! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: лаундж, клуб, бухта приключений, AquaFit, Aqua Play, зона для йоги,…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Новый комплекс Selene Beach Residences с лагуной, бассейном и парками, Al Seanneeah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Selene Beach Residences с лагуной, бассейном и парками, Al Seanneeah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Selene Beach Residences с лагуной, бассейном и парками, Al Seanneeah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Selene Beach Residences с лагуной, бассейном и парками, Al Seanneeah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Selene Beach Residences с лагуной, бассейном и парками, Al Seanneeah, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новый комплекс Selene Beach Residences с лагуной, бассейном и парками, Al Seanneeah, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс Selene Beach Residences с лагуной, бассейном и парками, Al Seanneeah, Дубай, ОАЭ
Al Hiyar, ОАЭ
от
$577,549
Beach Residences на острове Sobha Siniya – это место, где слияние первозданной природы и роскоши создает непревзойденную атмосферу уюта и комфорта. Представьте, как вы нежитесь на солнце, чувствуете теплый песок под ногами и погружаетесь в кристально чистые лазурные воды, которые словно маня…
Агентство
TRANIO
Жилой комплекс Louvre
Жилой комплекс Louvre
Жилой комплекс Louvre
Жилой комплекс Louvre
Жилой комплекс Louvre
Показать все Жилой комплекс Louvre
Жилой комплекс Louvre
Абу-Даби, ОАЭ
от
$1,01 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 23
Премиальные апартаменты в новом проекте Louvre в самом центре Saadiyat Island! Апартаменты для жизни и инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 2025 г. Удобства: инфинити-бассейн, фитнес-центр, йога, пила…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The Society House
Жилой комплекс The Society House
Жилой комплекс The Society House
Жилой комплекс The Society House
Жилой комплекс The Society House
Абу-Даби, ОАЭ
от
$525,157
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 55
Площадь 64–114 м²
2 объекта недвижимости 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
64.0
525,157
Квартира 2 комнаты
114.0
890,411
Агентство
DDA Real Estate
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Многоквартирный жилой дом Brabus Island
Абу-Даби, ОАЭ
от
$800,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 12
Стратегически расположенный на пляже Аль-Раха, Абу-Даби; престижная набережная вдоль восточного побережья Персидского залива. Это отличное место гарантирует жителям легкий доступ к центру города Абу-Даби и основным транспортным маршрутам, ведущим в Дубай. Этот элитный жилой комплекс имеет че…
Агентство
PSI Real Estate LLC
Жилой комплекс The first Autograph Collection by Marriott
Жилой комплекс The first Autograph Collection by Marriott
Жилой комплекс The first Autograph Collection by Marriott
Жилой комплекс The first Autograph Collection by Marriott
Жилой комплекс The first Autograph Collection by Marriott
Показать все Жилой комплекс The first Autograph Collection by Marriott
Жилой комплекс The first Autograph Collection by Marriott
Абу-Даби, ОАЭ
от
$658,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Seamont. Autograph Collection by Marriott — Роскошь, где встречается море и небо. Представьте: панорамные виды на бирюзовое море, архитектура, повторяющая изгибы волн, и ритм жизни, выстроенный на гармонии. Seamont — это не просто резиденция, это прибрежное уединение премиум-класса на остров…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Показать все Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$450,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Naseem Al Jurf — это идиллическое место, которое ощущается как дом. Тихий уголок спокойствия, окруженный природой и пропитанный умиротворением, но при этом гармонично соединенный со всеми аспектами вашей жизни. Это уединенный уголок ОАЭ, который воспитывает чувство принадлежности. Частный ра…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой комплекс Park View
Жилой комплекс Park View
Жилой комплекс Park View
Жилой комплекс Park View
Жилой комплекс Park View
Показать все Жилой комплекс Park View
Жилой комплекс Park View
Абу-Даби, ОАЭ
от
$197,659
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 10
Апартаменты в новом проекте Park View в Абу-Даби! Близко к морю! Рядом с основными достопримечательностями, университетом и Лувром! Для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Панорамный вид на Арабский залив! Рассрочка без %! Рядом лучший пляж в Абу-Даби! Дом сдан! - стоимость студий начин…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой квартал Grove Uptown Views
Жилой квартал Grove Uptown Views
Жилой квартал Grove Uptown Views
Жилой квартал Grove Uptown Views
Жилой квартал Grove Uptown Views
Показать все Жилой квартал Grove Uptown Views
Жилой квартал Grove Uptown Views
Абу-Даби, ОАЭ
от
$797,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Grove Uptown Views - жилой комплекс в Saadiyat Grove, который может похвастаться престижным расположением в окружении магазинов, ресторанов и культурных достопримечательностей, в пределах оживленного культурного района.  От студий до двухкомнатных квартир, этот комплекс предлагает безупре…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой квартал Brabus Island
Жилой квартал Brabus Island
Жилой квартал Brabus Island
Жилой квартал Brabus Island
Жилой квартал Brabus Island
Показать все Жилой квартал Brabus Island
Жилой квартал Brabus Island
Абу-Даби, ОАЭ
от
$945,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Brabus Island — это смелый жилой проект от застройщика Reportage, созданный в сотрудничестве с легендарным немецким брендом BRABUS. Комплекс расположен в престижном районе Al Raha Beach в Абу-Даби и состоит из четырёх зданий по 13 этажей, включающих в себя 352 апартамента и 96 вилл. Архитект…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Показать все Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Ghantout, ОАЭ
от
$465,753
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный жилой комплекс, который будет построен в Абу-Даби. Ведущий застройщик Ohana Development реализует этот проект в сотрудничестве с всемирно известным брендом ювелирных украшений класса люкс Jacob & Co. В комплексе представлена впе…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой комплекс The Beach House Fahid
Жилой комплекс The Beach House Fahid
Жилой комплекс The Beach House Fahid
Жилой комплекс The Beach House Fahid
Жилой комплекс The Beach House Fahid
Показать все Жилой комплекс The Beach House Fahid
Жилой комплекс The Beach House Fahid
Абу-Даби, ОАЭ
от
$494,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Найдите свое равновесие в месте, где вас окружает природная красота и вдохновляющее сообщество. Расположенный в оживленном сердце острова Фахид, The Beach House Fahid предлагает частичный вид на бескрайнее море и линию горизонта Абу-Даби, а также беспрепятственный доступ к береговой линии, л…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой комплекс Reem Nine
Жилой комплекс Reem Nine
Жилой комплекс Reem Nine
Жилой комплекс Reem Nine
Жилой комплекс Reem Nine
Показать все Жилой комплекс Reem Nine
Жилой комплекс Reem Nine
Абу-Даби, ОАЭ
от
$356,164
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 72 м²
1 объект недвижимости 1
Инвестируйте в недвижимость в Дубае: рекордная прибыль и гарантированная безопасность! - Не облагается налогом на владение недвижимостью и сдачей в аренду; - Недвижимость растет в цене на 5-7% в год; - Беспроцентная рассрочка до 3-5 лет; - Лучшие объекты по самым выгодным ценам; - Сильн…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
72.0
356,164
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Fairmont Marina Residences
Жилой комплекс Fairmont Marina Residences
Жилой комплекс Fairmont Marina Residences
Жилой комплекс Fairmont Marina Residences
Жилой комплекс Fairmont Marina Residences
Показать все Жилой комплекс Fairmont Marina Residences
Жилой комплекс Fairmont Marina Residences
Абу-Даби, ОАЭ
от
$794,025
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 38
Готовые апартаменты в новом проекте Fairmont Marina Residences в Абу-Даби! Отличный вариант для инвестиций! Доход от сдачи в аренду - 6,3% в $! Предоставим каталог инвестора! Полностью меблированные апартаменты! Комплекс сдан! Удобства: бассейны, детские аква-зоны, тренажерный зал, дет…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс W Residence
Жилой комплекс W Residence
Жилой комплекс W Residence
Жилой комплекс W Residence
Жилой комплекс W Residence
Показать все Жилой комплекс W Residence
Жилой комплекс W Residence
Абу-Даби, ОАЭ
от
$602,740
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 37
Апартаменты в изысканном жилом комплексе W Residence на острове Al Maryah Island в Абу-Даби! Престижная локация! В ближайшем окружении находятся набережная, красивые ландшафтные парки! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: басс…
Агентство
DDA Real Estate
Многоквартирный жилой дом Volta by Damac
Многоквартирный жилой дом Volta by Damac
Многоквартирный жилой дом Volta by Damac
Многоквартирный жилой дом Volta by Damac
Многоквартирный жилой дом Volta by Damac
Показать все Многоквартирный жилой дом Volta by Damac
Многоквартирный жилой дом Volta by Damac
Абу-Даби, ОАЭ
от
$673,372
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 60
Мы рады предложить эту престижную и роскошную недвижимость, построенную прямо в центре Дубая известным застройщиком DAMAC Properties, одним из ведущих застройщиков в Объединенных Арабских Эмиратах, известным благодаря DAMAC Bay от Cavalli, DAMAC Lagoons и Коралловый риф. Архитектор проекта –…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Жилой комплекс Brabus Island The Villas
Жилой комплекс Brabus Island The Villas
Жилой комплекс Brabus Island The Villas
Жилой комплекс Brabus Island The Villas
Жилой комплекс Brabus Island The Villas
Показать все Жилой комплекс Brabus Island The Villas
Жилой комплекс Brabus Island The Villas
Абу-Даби, ОАЭ
от
$3,86 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Brabus Island The Villas создан компанией Cosmo Developments, частью Flag Holding Group, при поддержке Reportage. Этот жилой комплекс класса ultra-luxury расположен на побережье Abu Dhabi и включает 92 виллы в частной и престижной локации. Дизайн отражает философию BRABUS, основанную на инди…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Жилой комплекс Mandarin Oriental Residences
Жилой комплекс Mandarin Oriental Residences
Жилой комплекс Mandarin Oriental Residences
Жилой комплекс Mandarin Oriental Residences
Жилой комплекс Mandarin Oriental Residences
Показать все Жилой комплекс Mandarin Oriental Residences
Жилой комплекс Mandarin Oriental Residences
Абу-Даби, ОАЭ
от
$6,80 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 9
Брендированные апартаменты в жилом комплексе Mandarin Oriental Residences в районе Saadiyat Cultural District в Абу-Даби! Уникальная инвестиционная возможность! Отличное расположение! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: бассейны, спортзалы, спа, кон…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Perla 3
Жилой комплекс Perla 3
Жилой комплекс Perla 3
Жилой комплекс Perla 3
Жилой комплекс Perla 3
Показать все Жилой комплекс Perla 3
Жилой комплекс Perla 3
Абу-Даби, ОАЭ
от
$338,863
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 12
Апартаменты в новом жилом комплексе Perla 3 на острове Яс в Абу-Даби! Отличный вариант для жизни и инвестиций (ROI - 7,3% в $)! Апартаменты полностью меблированы! Предоставим каталог инвестора! Срок сдачи - 2 кв. 2027 г. Удобства: спортзал, ландшафтный сад, детская игровая площадка, пл…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс The Bay Residence 2
Жилой комплекс The Bay Residence 2
Жилой комплекс The Bay Residence 2
Жилой комплекс The Bay Residence 2
Жилой комплекс The Bay Residence 2
Жилой комплекс The Bay Residence 2
Жилой комплекс The Bay Residence 2
Абу-Даби, ОАЭ
от
$353,319
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 13
Апартаменты в новом элитном проекте The Bay Residence 2 на острове Yas Island! Прямо на побережье Yas Island! Потрясающие панорамные виды! Премиальные удобства! Рядом бухта! Прекрасный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Гарантированный доход от инвестиций! Кухня полностью мебли…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс AL MARYAH VISTA 3
Жилой комплекс AL MARYAH VISTA 3
Жилой комплекс AL MARYAH VISTA 3
Жилой комплекс AL MARYAH VISTA 3
Жилой комплекс AL MARYAH VISTA 3
Показать все Жилой комплекс AL MARYAH VISTA 3
Жилой комплекс AL MARYAH VISTA 3
Абу-Даби, ОАЭ
от
$268,785
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 45
Апартаменты с панорамным видом на набережную! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды! Жилой комплекс Vista 3 в районе Аль-Рим рядом с популярными торговыми центрами Абу-Даби и лучшими учебными заведениями эми…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс AL RAHA LOFTS ONE
Жилой комплекс AL RAHA LOFTS ONE
Жилой комплекс AL RAHA LOFTS ONE
Жилой комплекс AL RAHA LOFTS ONE
Жилой комплекс AL RAHA LOFTS ONE
Показать все Жилой комплекс AL RAHA LOFTS ONE
Жилой комплекс AL RAHA LOFTS ONE
Абу-Даби, ОАЭ
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Эксклюзивные апартаменты в Al Raha lofts в Абу-Даби! Апартаменты для жизни и инвестиций (ROI - 7,4% в $)! Предоставим каталог инвестора! Апартаменты полностью меблированы! Комплекс сдан! Инфраструктура: общая зона отдыха, бассейн, частный джакузи, тренажерный зал, спортивные площадки, дет…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Reeman Living
Жилой комплекс Reeman Living
Жилой комплекс Reeman Living
Жилой комплекс Reeman Living
Жилой комплекс Reeman Living
Жилой комплекс Reeman Living
Жилой комплекс Reeman Living
Абу-Даби, ОАЭ
от
$177,147
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Квартира в современном проекте Reeman Living в Абу-Даби! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачи в aренду. Oтлично пoдoйдет для дoлгocpoчной аренды! Reeman Living — новый жилой комплекс от Aldar Properties, одного из ведущих застройщиков в Абу-Даби. У…
Агентство
DDA Real Estate
