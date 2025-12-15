  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Ghadeer Al Tayr
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ghadeer Al Tayr, ОАЭ

дома
3
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Показать все Жилой квартал Jacob & Co Villas
Жилой квартал Jacob & Co Villas
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$2,26 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный комплекс, который будет расположен в Абу-Даби. Ведущая девелоперская компания Ohana Development создает этот проект в сотрудничестве с мировым брендом роскошных ювелирных изделий Jacob & Co. В комплексе будет представлена потряс…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Показать все Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Жилой комплекс Naseem Al Jurf Apartments
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$450,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Naseem Al Jurf — это идиллическое место, которое ощущается как дом. Тихий уголок спокойствия, окруженный природой и пропитанный умиротворением, но при этом гармонично соединенный со всеми аспектами вашей жизни. Это уединенный уголок ОАЭ, который воспитывает чувство принадлежности. Частный ра…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Показать все Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Жилой квартал Jacob & Co Apartments
Ghadeer Al Tayr, ОАЭ
от
$465,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный жилой комплекс, который будет построен в Абу-Даби. Ведущий застройщик Ohana Development реализует этот проект в сотрудничестве с всемирно известным брендом ювелирных украшений класса люкс Jacob & Co. В комплексе представлена впе…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
OneOne
На карте
Realting.com
Перейти