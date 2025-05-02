Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Regent Residences Dubai Sankari Place с бассейнами, спа и 5-звёздочным обслуживанием, Business Bay, Дубай

Добро пожаловать в эксклюзивный жилой комплекс, созданный по проекту всемирно известных архитекторов Foster + Partners и оформленный по проекту талантливого дизайнера Portia Fox.

Здесь, в самом сердце Business Bay, вас ждут 2 величественные башни, в каждой из которых расположено 31-32 квартиры. В этом престижном проекте каждая квартира занимает целый этаж, что делает ваше проживание еще более комфортным и уединенным. К приобретению доступны апартаменты с 3-5 спальнями. Из каждой спальни открывается завораживающий вид на Бурдж Халифа. Вас ждут просторные гостиные с высокими потолками (не менее 3,5 метров) и панорамные окна, которые наполняют пространство естественным светом, а также джакузи и терраса с бассейном. Кроме того, ваш дом будет находиться под управлением престижного отельного оператора Regent Hotel, который предоставит вам весь спектр услуг и сервиса пятизвездочного отеля. В вашем распоряжении будет команда профессионалов: личная консьерж-служба, дворецкий, круглосуточная охрана, фитнес-тренер, личный повар, команда по организации уютного ужина или торжественного мероприятия с учетом ваших пожеланий, а также услуги по уборке и уходу за территорией, которые позволят вам сосредоточиться на более важных вещах. Комплекс предлагает богатый выбор удобств и развлечений, расположенных на трех нижних этажах. Два открытых бассейна с завораживающим видом на Дубайский водный канал, где вы можете отдохнуть и насладиться солнечными ваннами. Вечерние просмотры любимых фильмов в современном кинотеатре или заряд бодрости в тренажерном зале - выбор за вами. Любителям гольфа понравится современный симулятор. Для уютных вечерних ужинов в кругу близких есть частная обеденная зона, а любители изысканных вин по достоинству оценят наличие винного погреба. А после тренировки или тяжелого дня, вам будет приятно погрузиться в атмосферу роскоши и расслабления в SPA-центре.

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Удобства и оснащение в доме

C отделкой и бытовой техникой (Gaggenau, Subzero)

Расположение и объекты поблизости

Business Bay обеспечивает легкий доступ к ключевым достопримечательностям, таким как Бурдж Халифа, к культурным объектам, включая Dubai Opera, а также к торговому центру Dubai Mall с магазинами и ресторанами. Этот динамичный район предлагает развитую инфраструктуру с офисами, кафе, ресторанами, спортивными клубами, школами и больницами, и находится на берегу канала Dubai Water Canal, который стал популярным местом для прогулок. В то же время, вы сможете быстро добраться до пляжей, а инвестиции в недвижимость в этом престижном районе выглядят особенно привлекательными.