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Новая резиденция Mariott Residences с бассейном и рестораном недалеко от канала и Джумейра-Бич, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€780,286
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О комплексе

Резиденция располагает кафе и баром, медиа-залом, консьерж-сервисом, бассейном с зоной отдыха, рестораном, тренажерным залом, студией йоги, конференц-залом.

Окончание строительства - декабрь 2024 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Газовая варочная панель
  • Газовый духовой шкаф
  • Вытяжка
  • Холодильник
  • Стиральная машина
  • Посудомоечная машина
  • Микроволновая печь
Расположение и объекты поблизости
  • Бурдж Халифа - 9 минут
  • Канал - 6 минут
  • Бурдж-аль-Араб - 20 минут
  • Дубай Молл - 11 минут
  • Аэропорт - 16 минут
  • Дубай Опера - 12 минут
  • Джумейра Бич - 9 минут
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новая резиденция Mariott Residences с бассейном и рестораном недалеко от канала и Джумейра-Бич, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€780,286
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Дубай, ОАЭ
от
€386,000
Агентство: TRANIO
Комьюнити Victoria – это жилой проект, располагается на отдаленной от городской суеты территории Dubailand, в районе Damac Hills 2. Проект представляет собой комфортабельные виллы с 3-4 спальнями и таунхаусы от 1-6 спальнями. Внешний фасад жилых объектов выполнен в современном стиле, а во внутренней отделке интерьеров использованы теплые пастельные тона. Удобства и оснащение в доме К услугам жильцов комплекса также предоставляются общие удобства территории: озера и парки, волейбольные, баскетбольные площадки, теннисные корты, сад бабочек, общественный амфитеатр, кинотеатры, беговые и велосипедные дорожки, пляжная зона отдыха, ферма с животными, служба охраны. Преимущества Район Damac Hills 2 подходит для проживания людей, ценящих экологическую привлекательность территории, спокойствие и быстрый доступ к инфраструктурным объектам. Средний показатель ROI на виллы и таунхаусы по району Damac Hills 2 составляет 5%, покупка жилья в комьюнити Victoria может стать выгодным вложением для инвестора. Расположение и объекты поблизости Территория, на которой располагается комплекс, представляет собой район с искусственными водоемами, парковыми зонами, спортивными площадками и инфраструктурными объектами. В 5 минутах езды от комплекса находится общественный центр, где расположены супермаркет Carrefour, рестораны Nay Oxygen Cafe & Restaurant, Dough Me Nation и Altoot Alabyad Truck Food. Общественный транспорт в Damac Hills 2 пока не развит, поэтому жильцам предлагается пользоваться личным автомобилем или услугами такси. Дорога до крупных торговых центров от вилл Victoria составит около 30 минут. За это время можно доехать до Dubai Outlet Mall, Cityland Mall или LuLu Hypermarket. Также, в получасе езды от комьюнити находятся развлекательные объекты, такие как: поле для гольфа Trump International Golf Club; стадион Dubai Rugby Sevens; поло и конный клубы Plantation Equestrian and Polo Club; развлекательный городок Global Village; крытый парк с аттракционами IMG Worlds of Adventure. До Downtown Dubai с основными достопримечательностями дорога от комьюнити составляет около 35 минут, до аэропортов DXB и Al Maktoum – 40 минут, а до ближайших пляжей ехать придется около 45 минут.
Многоквартирный жилой дом 2BR | Arbor View | Offplan
Многоквартирный жилой дом 2BR | Arbor View | Offplan
Дубай, ОАЭ
от
€446,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Arbor View от Ellington Properties Соседство поблизости; Вилла Лантана – 1,4 км Дубайский научный парк – 1,7 км Мотор Сити – 2,3 км Спорт Сити – 3,3 км Удобства и удобства; 2 спальни 3 ванны без мебели BUA; 1444 кв. Порошковая комната Прачечная Горничная комната Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Фитнес-центр Школа и Институт Спортивный корт Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Многоквартирный жилой дом Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina
Многоквартирный жилой дом Sobha Seahaven Apartments - Dubai Marina
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Сдача в: 2025
Агентство: fäm Properties
Застройщик: Sobha Realty
Комплекс будет состоять из трех башен, которые будут построены в ультрасовременном дизайне с морскими линиями и тщательным вниманием к каждой детали, и будут обращены к Дубай Марине и Персидскому заливу. Как только вы полюбуетесь комплексом, динамичная архитектура заставит вас влюбиться в разработку. На дизайн Sobha Seahavens повлияли роскошные яхты, ветер и море. Квартиры с 1-4 спальнями доступны для покупки среди 67-этажных квартир Tower 1. Кухни будут доставлены полностью меблированными, с сантехникой Miele, мраморными столешницами и твердыми поверхностями. Современная бытовая техника и системы умного дома также будут доступны в Sobha Seahaven. Жителям будут доступны пейзажный бассейн, спортивные площадки, в том числе зона для занятий йогой, аэробикой и скейт-парк, а также оздоровительный клуб, сауна и парные. Допускается размещение с домашними животными, а также услуги парковщика и консьержа.
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