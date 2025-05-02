Жилой комплекс Новая резиденция Ellison с бассейном рядом с парками и первоклассной инфраструктурой, Town Square, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в Ellison — жилой проект, который переосмысливает комфортную городскую жизнь и предлагает идеальный баланс между динамичной атмосферой мегаполиса и уединенной природной средой. Комплекс расположен в самом сердце Town Square, в окружении зеленых парков, прогулочных бульваров и первоклассной инфраструктуры.

В Ellison представлены изысканные апартаменты с 1-3 спальнями. Панорамные окна, качественная отделка в пастельных тонах и роскошные интерьеры создают атмосферу уюта и благородной сдержанности. Гостиные и обеденные зоны плавно перетекают друг в друга и создают открытую планировку, что идеально подходит для отдыха и общения. Спальни оформлены в элегантном стиле с изысканными фарфоровыми покрытиями и вместительными встроенными шкафами. Кухни оборудованы современной кухонной техникой.

Резиденты смогут наслаждаться удобствами, которые созданы для активного и насыщенного образа жизни: бассейн с зоной отдыха, современный тренажерный зал, фитнес-клуб, а также теннисные и падел-корты, позволяющие всегда оставаться в форме. Любители спорта оценят наличие футбольного поля, баскетбольной площадки, беговых и велодорожек, а для самых маленьких предусмотрены детские игровые площадки. Владельцы домашних животных смогут проводить время в специально оборудованном парке для выгула собак. Кроме того, в комплексе есть зона барбекю, где можно приятно провести время в кругу семьи и друзей. Здесь каждый день наполнен комфортом, возможностями и эстетическим удовольствием.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Баскетбольная площадка

Беговая и велодорожки

Детская игровая площадка

Футбольное поле

Теннисный и падел корты

Парк для выгула собак

Фитнес клуб

Зона барбекю

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (45/55)

Особенности квартир

Современная кухонная техника и элегантный интерьер

Расположение и объекты поблизости

Расположение в Town Square делает этот комплекс идеальным выбором. Район предлагает множество удобств, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Скейт-парк — идеальное место для молодежи и всех, кто хочет поддерживать физическую активность. Здесь любители активного отдыха могут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Супермаркеты, кафе и рестораны находятся в шаговой доступности, что позволяет легко и быстро делать покупки и наслаждаться вкусной едой. Для владельцев собак в районе предусмотрен специальный парк для выгула животных. Это безопасное и ухоженное пространство, где питомцы могут свободно бегать, играть и общаться с другими собаками. Регулярные мероприятия и праздники способствуют укреплению связей между жителями и создают ощущение единства.