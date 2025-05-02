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Жилой комплекс Новая резиденция Ellison с бассейном рядом с парками и первоклассной инфраструктурой, Town Square, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$261,233
14.04.2025
$259,620
13.04.2025
$259,774
12.04.2025
$260,743
11.04.2025
$266,634
10.04.2025
$267,721
09.04.2025
$269,068
08.04.2025
$268,900
06.04.2025
$269,057
05.04.2025
$266,606
04.04.2025
$270,170
03.04.2025
$273,167
02.04.2025
$272,591
01.04.2025
$271,974
30.03.2025
$271,138
29.03.2025
$273,166
28.03.2025
$274,163
27.03.2025
$273,203
26.03.2025
$273,031
25.03.2025
$272,099
24.03.2025
$271,178
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25112
ID новостройки на Realting
In CRM: 2425398
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Добро пожаловать в Ellison — жилой проект, который переосмысливает комфортную городскую жизнь и предлагает идеальный баланс между динамичной атмосферой мегаполиса и уединенной природной средой. Комплекс расположен в самом сердце Town Square, в окружении зеленых парков, прогулочных бульваров и первоклассной инфраструктуры.

В Ellison представлены изысканные апартаменты с 1-3 спальнями. Панорамные окна, качественная отделка в пастельных тонах и роскошные интерьеры создают атмосферу уюта и благородной сдержанности. Гостиные и обеденные зоны плавно перетекают друг в друга и создают открытую планировку, что идеально подходит для отдыха и общения. Спальни оформлены в элегантном стиле с изысканными фарфоровыми покрытиями и вместительными встроенными шкафами. Кухни оборудованы современной кухонной техникой.

Резиденты смогут наслаждаться удобствами, которые созданы для активного и насыщенного образа жизни: бассейн с зоной отдыха, современный тренажерный зал, фитнес-клуб, а также теннисные и падел-корты, позволяющие всегда оставаться в форме. Любители спорта оценят наличие футбольного поля, баскетбольной площадки, беговых и велодорожек, а для самых маленьких предусмотрены детские игровые площадки. Владельцы домашних животных смогут проводить время в специально оборудованном парке для выгула собак. Кроме того, в комплексе есть зона барбекю, где можно приятно провести время в кругу семьи и друзей. Здесь каждый день наполнен комфортом, возможностями и эстетическим удовольствием.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Баскетбольная площадка
  • Беговая и велодорожки
  • Детская игровая площадка
  • Футбольное поле
  • Теннисный и падел корты
  • Парк для выгула собак
  • Фитнес клуб
  • Зона барбекю

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (45/55)

Особенности квартир

Современная кухонная техника и элегантный интерьер

Расположение и объекты поблизости

Расположение в Town Square делает этот комплекс идеальным выбором. Район предлагает множество удобств, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Скейт-парк — идеальное место для молодежи и всех, кто хочет поддерживать физическую активность. Здесь любители активного отдыха могут кататься на скейтбордах, самокатах и роликах. Супермаркеты, кафе и рестораны находятся в шаговой доступности, что позволяет легко и быстро делать покупки и наслаждаться вкусной едой. Для владельцев собак в районе предусмотрен специальный парк для выгула животных. Это безопасное и ухоженное пространство, где питомцы могут свободно бегать, играть и общаться с другими собаками. Регулярные мероприятия и праздники способствуют укреплению связей между жителями и создают ощущение единства.

  • District 2020 – 20 минут
  • Dubai Hills Mall — 20 минут
  • Burj Al Arab — 24 минуты
  • DWC Airport — 25 минут
  • Dubai Intl Airport — 28 минут
  • Dubai Mall — 29 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Ellison с бассейном рядом с парками и первоклассной инфраструктурой, Town Square, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$261,233
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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