  ОАЭ
  Абу-Даби
  Жилой комплекс Sunstone

Жилой комплекс Sunstone

Абу-Даби, ОАЭ
от
$735,693
;
26
ID: 33017
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.12.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Абу-Даби

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    33

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Удаленная сделка

О комплексе

Sunstone by IMKAN — приморская элегантность и архитектурная гармония на Al Reem Island.

Sunstone — эксклюзивный жилой комплекс от IMKAN Properties, расположенный в прибрежном районе Makers District на Al Reem Island. Проект создан для тех, кто ценит современный дизайн, природную эстетику и премиальную курортную атмосферу.

Преимущества комплекса:
— Приморная локация с быстрым доступом к пляжам;
— Панорамные балконы и мягкая интерьерная палитра;
— Рациональные планировки, подходящие для семей и индивидуальных покупателей;
— Двухуровневые резиденции с увеличенными пространствами;
— Сбалансированное сочетание приватности и курортного комфорта.

Инфраструктура Sunstone: общий бассейн с зонами отдыха, роскошная терраса для загара, зона отдыха у бассейна, кинотеатр для резидентов, зона йоги (в помещении и на открытом воздухе), спортивная площадка и теннисный корт, велосипедные и прогулочные дорожки, крытый тренажёрный зал и фитнес-центр, пространства для переговоров и многофункциональные зоны, лобби и лаунж-зоны, детская площадка, беседки, зоны сидения и рекреационные пространства, доступ к пляжу, охрана и видеонаблюдение.

Локация и транспортная доступность:
— Downtown Abu Dhabi — 20 минут;
— Louvre Abu Dhabi — 20 минут;
— Guggenheim Museum — 20 минут;
— Zayed Museum — 20 минут;
— Abu Dhabi Airport — 30 минут;
— Al Maktoum International Airport — 50 минут.

Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и подборки планировок Sunstone.

Местонахождение на карте

Абу-Даби, ОАЭ
Образование
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Realting.com
Перейти
