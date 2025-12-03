Жилой комплекс Sunstone

Sunstone by IMKAN — приморская элегантность и архитектурная гармония на Al Reem Island.



Sunstone — эксклюзивный жилой комплекс от IMKAN Properties, расположенный в прибрежном районе Makers District на Al Reem Island. Проект создан для тех, кто ценит современный дизайн, природную эстетику и премиальную курортную атмосферу.



Преимущества комплекса:

— Приморная локация с быстрым доступом к пляжам;

— Панорамные балконы и мягкая интерьерная палитра;

— Рациональные планировки, подходящие для семей и индивидуальных покупателей;

— Двухуровневые резиденции с увеличенными пространствами;

— Сбалансированное сочетание приватности и курортного комфорта.



Инфраструктура Sunstone: общий бассейн с зонами отдыха, роскошная терраса для загара, зона отдыха у бассейна, кинотеатр для резидентов, зона йоги (в помещении и на открытом воздухе), спортивная площадка и теннисный корт, велосипедные и прогулочные дорожки, крытый тренажёрный зал и фитнес-центр, пространства для переговоров и многофункциональные зоны, лобби и лаунж-зоны, детская площадка, беседки, зоны сидения и рекреационные пространства, доступ к пляжу, охрана и видеонаблюдение.



Локация и транспортная доступность:

— Downtown Abu Dhabi — 20 минут;

— Louvre Abu Dhabi — 20 минут;

— Guggenheim Museum — 20 минут;

— Zayed Museum — 20 минут;

— Abu Dhabi Airport — 30 минут;

— Al Maktoum International Airport — 50 минут.



Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и подборки планировок Sunstone.