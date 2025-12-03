Жилой комплекс Sunstone

Sunstone by IMKAN — приморская элегантность и архитектурная гармония на Al Reem Island.
Sunstone — эксклюзивный жилой комплекс от IMKAN Properties, расположенный в прибрежном районе Makers District на Al Reem Island. Проект создан для тех, кто ценит современный дизайн, природную эстетику и премиальную курортную атмосферу.
Преимущества комплекса:
— Приморная локация с быстрым доступом к пляжам;
— Панорамные балконы и мягкая интерьерная палитра;
— Рациональные планировки, подходящие для семей и индивидуальных покупателей;
— Двухуровневые резиденции с увеличенными пространствами;
— Сбалансированное сочетание приватности и курортного комфорта.
Инфраструктура Sunstone: общий бассейн с зонами отдыха, роскошная терраса для загара, зона отдыха у бассейна, кинотеатр для резидентов, зона йоги (в помещении и на открытом воздухе), спортивная площадка и теннисный корт, велосипедные и прогулочные дорожки, крытый тренажёрный зал и фитнес-центр, пространства для переговоров и многофункциональные зоны, лобби и лаунж-зоны, детская площадка, беседки, зоны сидения и рекреационные пространства, доступ к пляжу, охрана и видеонаблюдение.
Локация и транспортная доступность:
— Downtown Abu Dhabi — 20 минут;
— Louvre Abu Dhabi — 20 минут;
— Guggenheim Museum — 20 минут;
— Zayed Museum — 20 минут;
— Abu Dhabi Airport — 30 минут;
— Al Maktoum International Airport — 50 минут.
Свяжитесь с нами для получения консультации, актуальных цен и подборки планировок Sunstone.