Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражающим окружающие природные элементы.

Комплекс расположен на оживленном острове Хаят, в самом сердце района Мина Аль Араб, где находятся курорты InterContinental и Anantara. Из комплекса можно легко попасть на соседний тихий остров, где расположены современные магазины, рестораны на свежем воздухе и пляжный клуб, а прямо напротив, через канал, в районе Lagoon Walk - еще больше торговых и ресторанных объектов на берегу.

Предлагая уникальный образ жизни на набережной, Gatsby Residences идеально сочетает в себе природу, роскошь и современную практичность, способствуя расслабленной жизни и обеспечивая идеальный дом для семьи и друзей.

Удобства: