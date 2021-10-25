Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражающим окружающие природные элементы.
Комплекс расположен на оживленном острове Хаят, в самом сердце района Мина Аль Араб, где находятся курорты InterContinental и Anantara. Из комплекса можно легко попасть на соседний тихий остров, где расположены современные магазины, рестораны на свежем воздухе и пляжный клуб, а прямо напротив, через канал, в районе Lagoon Walk - еще больше торговых и ресторанных объектов на берегу.
Предлагая уникальный образ жизни на набережной, Gatsby Residences идеально сочетает в себе природу, роскошь и современную практичность, способствуя расслабленной жизни и обеспечивая идеальный дом для семьи и друзей.
Удобства:
|Аэропорт
|15 000 м
|Детский сад
|600 м
|Магазин
|250 м
|Море
|100 м
|Торговый центр
|700 м
|Школа
|600 м