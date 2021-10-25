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Gatsby

Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€188,843
;
4
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
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О комплексе

Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражающим окружающие природные элементы.

Комплекс расположен на оживленном острове Хаят, в самом сердце района Мина Аль Араб, где находятся курорты InterContinental и Anantara. Из комплекса можно легко попасть на соседний тихий остров, где расположены современные магазины, рестораны на свежем воздухе и пляжный клуб, а прямо напротив, через канал, в районе Lagoon Walk - еще больше торговых и ресторанных объектов на берегу.

Предлагая уникальный образ жизни на набережной, Gatsby Residences идеально сочетает в себе природу, роскошь и современную практичность, способствуя расслабленной жизни и обеспечивая идеальный дом для семьи и друзей.

Удобства:

  • Просторный вестибюль/приемная
  • Эксклюзивный бассейн, тренажерный зал, гостиная для жильцов и детская игровая площадка
  • Беспрепятственный, открытый доступ к пляжу
  • Пристань для яхт и набережная
  • Широкий выбор торговых точек и ресторанов
  • Общественные парки и игровые площадки
  • Гипермаркет и развлекательные центры
  • В нескольких минутах езды от 5* отелей Anantara Resort & Spa и InterContinental Mina Al Arab

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
10
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 84.3 – 87.7
Цена за м², EUR 2,222 – 2,230
Цена квартиры, EUR 188,060 – 194,810
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 117.0 – 131.0
Цена за м², EUR 2,503 – 2,651
Цена квартиры, EUR 310,075 – 330,670
Местонахождение новостройки
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 15 000 м
Детский сад 600 м
Магазин 250 м
Море 100 м
Торговый центр 700 м
Школа 600 м

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Gatsby
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
от
€188,843
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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