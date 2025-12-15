  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Business Bay
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Business Bay, ОАЭ

Дубай
477
Аш-Шарджа
3
Аджман
9
Абу-Даби
46
Показать больше
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Business Bay, ОАЭ
от
$1,83 млн
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Эксклюзивные полностью меблированные квартиры в Дубае, Бизнес-Бэй Бизнес-Бэй — главный деловой центр Дубая, где роскошная жизнь гармонично сочетается с процветающей коммерческой атмосферой. Этот район с культовой линией горизонта включает в себя жилые башни, современные офисы и элитные торго…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотная резиденция Ahad Residences рядом с пляжем и станцией метро, в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$955,349
Резиденция располагает открытым бассейном, тренажерным залом, сауной, круглосуточной охраной, парковкой, консьерж-сервисом, магазинами. Окончание строительства - октябрь 2023 года. Удобства и оснащение в доме Кухонная бытовая техника (холодильник, газовая варочная панель, газовый духовой ш…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Дуплекс-апартаменты в новом небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Дуплекс-апартаменты в новом небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Дуплекс-апартаменты в новом небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Дуплекс-апартаменты в новом небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Дуплекс-апартаменты в новом небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Дуплекс-апартаменты в новом небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Дуплекс-апартаменты в новом небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,00 млн
DWTN Residences — новый жилой проект, который является одним из самых высоких жилых зданий города. Расположенный между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay, проект открывает невероятные виды на Бурдж-Халифу и воды Персидского залива, а также предоставляет возможность легко добира…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
OneOne
Жилой комплекс Canal Heights 2
Жилой комплекс Canal Heights 2
Жилой комплекс Canal Heights 2
Жилой комплекс Canal Heights 2
Жилой комплекс Canal Heights 2
Показать все Жилой комплекс Canal Heights 2
Жилой комплекс Canal Heights 2
Дубай, ОАЭ
от
$646,301
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 45
Апартаменты в элитном комплексе Canal Heights 2 в районе Business Bay! Апартаменты для жизни и инвестиций (ROI - 6,3% в $)! Беспроцентная рассрочка! Возможно получение ВНЖ! Полностью меблированная кухня! Срок сдачи - 3 кв. 2027 г. Преимущества: полностью оборудованный тренажерный зал, …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Закрыть
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новая высотная резиденция One by Binghatti с бассейнами и теннисным кортом в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция One by Binghatti с бассейнами и теннисным кортом в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция One by Binghatti с бассейнами и теннисным кортом в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция One by Binghatti с бассейнами и теннисным кортом в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция One by Binghatti с бассейнами и теннисным кортом в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция One by Binghatti с бассейнами и теннисным кортом в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция One by Binghatti с бассейнами и теннисным кортом в центральном районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$2,92 млн
One by Binghatti – новый жилой проект известной компании Binghatti Developers. Фасад здания обрамлен кристаллическим стеклом. Этот комплекс предлагает выбор современных резиденций, спроектированных с учетом требований современной городской жизни. К приобретению предлагаются студии и апартаме…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Резиденция Prive с детским клубом и спа-зоной на берегу гавани в районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$356,099
Предлагаются элитные апартаменты с полным обслуживанием и панорамным видом на город. Резиденция располагает круглосуточным рестораном, оздоровительным клубом, ухоженным садом, джакузи на открытом воздухе, детским клубом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находится в пешей досту…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Chic Tower
Жилой комплекс Chic Tower
Жилой комплекс Chic Tower
Жилой комплекс Chic Tower
Жилой комплекс Chic Tower
Показать все Жилой комплекс Chic Tower
Жилой комплекс Chic Tower
Дубай, ОАЭ
от
$1,27 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 47
Площадь 142–159 м²
2 объекта недвижимости 2
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Chic Tower – новая роскошная жилая башня с уникальной архитектурой от DAMAC Properties, которая будет построена на набережной Dubai Canal в Business Bay. Ключевой особенностью этого пр…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
159.0
1,27 млн
Квартира 2 комнаты
142.0
1,17 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Высотный жилой комплекс Bugatti Residences с собственным пляжем рядом с яхт-клубом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$7,27 млн
Предлагаются апартаменты с собственными бассейнами. Некоторые пентхаусы имеют собственные тренажерные залы и игровые комнаты. Резиденция располагает собственным пляжем, тренажерным залом, гаражом, охраной, бассейном, консьерж-сервисом, спа-зоной. Окончание строительства - 2 квартал 2026 года…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$733,563
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Роскошные квартиры с видом на город в небоскребе в Дубае, Бизнес-Бэй Квартиры разных планировок (с количеством спален от 1 до 4, а также пентхаусы) расположены в самом престижном проекте в Бизнес-Бэй, Дубай. Эксклюзивный брендовый проект – знаковое дополнение к величественной панораме Дубая.…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс ONE by Binghatti
Жилой комплекс ONE by Binghatti
Жилой комплекс ONE by Binghatti
Жилой комплекс ONE by Binghatti
Жилой комплекс ONE by Binghatti
Жилой комплекс ONE by Binghatti
Жилой комплекс ONE by Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$582,191
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 61
Апартаменты в новом проекте One by Binghatti в районе Business Bay! Отлично подойдет для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Высокий доход - от 10% в $! Престижный район! Беспроцентная рассрочка! Полностью меблированная кухня! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: тренажерный зал, спец…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Bayz 102 с бассейнами, парками и теннисным кортом рядом с Бурдж-Халифа в районе Business Bay, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Bayz 102 с бассейнами, парками и теннисным кортом рядом с Бурдж-Халифа в районе Business Bay, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Bayz 102 с бассейнами, парками и теннисным кортом рядом с Бурдж-Халифа в районе Business Bay, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Bayz 102 с бассейнами, парками и теннисным кортом рядом с Бурдж-Халифа в районе Business Bay, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Bayz 102 с бассейнами, парками и теннисным кортом рядом с Бурдж-Халифа в районе Business Bay, Дубай
Показать все Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Bayz 102 с бассейнами, парками и теннисным кортом рядом с Бурдж-Халифа в районе Business Bay, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой высотной резиденции Bayz 102 с бассейнами, парками и теннисным кортом рядом с Бурдж-Халифа в районе Business Bay, Дубай
Business Bay, ОАЭ
от
$620,250
Представляем вам уникальный жилой проект BAYZ 102 – эксклюзивный жилой небоскрёб с 102 этажами, который сочетает в себе изысканность и современность. Каждый из вас сможет выбрать идеальную квартиру среди роскошных студий, апартаментов с 1-4 спальнями и пентхаусом. В проекте представлены полн…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$412,730
Проект - жилой комплекс из 15-этажной башни. Находится недалеко от района Burj, рядом с основными достопримечательностями города и в нескольких минутах езды от ключевых автомагистралей. Эта стильная башня - не только идеальное место для проживания (со вкусом подобранная мебель, оборудованные…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Canal Heights
Жилой комплекс Canal Heights
Жилой комплекс Canal Heights
Жилой комплекс Canal Heights
Жилой комплекс Canal Heights
Показать все Жилой комплекс Canal Heights
Жилой комплекс Canal Heights
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 37
Проект премиум-класса Canal Heights в районе Business Bay! Отличный вариант для сдачи в аренду (ROI - 6,3% в $)! В апартаментах полностью оборудованная кухня! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 3 кв. 2027 г. Удобства: полностью оборудованный тренажерный зал, теннисный корт, торговые точки и су…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Urban Oasis от итальянского дизайнера, на берегу водного канала, с видом на город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$3,82 млн
Жилой комплекс на берегу водного канала Dubai Canal. Спроектирован застройщиком из Саудовской Аравии и итальянским дизайнерской компанией Missoni. Это второе в мире здание с интерьерами от этого дизайнера, первое находится в Майами. Здание будет оформлено с элементами моды и искусства по ана…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Eywa
Жилой комплекс Eywa
Жилой комплекс Eywa
Жилой комплекс Eywa
Жилой комплекс Eywa
Показать все Жилой комплекс Eywa
Жилой комплекс Eywa
Дубай, ОАЭ
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 19
Апартаменты в роскошном комплексе Eywa в деловом центре Дубая - Business Bay! Меблированная кухня! Панорамный вид на небоскреб Burj Khalifa! Предоставим каталог инвестора! Дата сдачи: 2 кв. 2026 Удобства: библиотека, сад кристаллов, клубный дом с рестораном, СПА-центр с сауной, хаммам,…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Стильная высотная резиденция Canal Heights в престижном деловом районе Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$952,909
Резиденция располагает инфинити-бассейном, тренажерным залом, торговым центром, ресторанами, парковкой, детской площадкой, зоной барбекю, спортивными площадками. Окончание строительства - сентябрь 2027 года. Расположение и объекты поблизости Бурдж Халифа - 7 минут Дубай Молл - 7 минут Межд…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$1,03 млн
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Роскошные квартиры с видом на город в небоскребе в Дубае, Бизнес-Бэй Квартиры разных планировок (с количеством спален от 1 до 4, а также пентхаусы) расположены в самом престижном проекте в Бизнес-Бэй, Дубай. Эксклюзивный брендовый проект – знаковое дополнение к величественной панораме Дубая.…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Business Bay, ОАЭ
от
$629,104
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Эксклюзивные полностью меблированные квартиры в Дубае, Бизнес-Бэй Бизнес-Бэй — главный деловой центр Дубая, где роскошная жизнь гармонично сочетается с процветающей коммерческой атмосферой. Этот район с культовой линией горизонта включает в себя жилые башни, современные офисы и элитные торго…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$1,65 млн
Год сдачи 2027
Количество этажей 25
Квартиры в рассрочку в Дубае, Бизнес-Бэй, в комплексе с водной тематикой Бизнес-Бэй (Business Bay) — это один из самых динамичных и стремительно развивающихся районов Дубая, расположенный в самом сердце города. Он славится своей современной архитектурой, стильными небоскрёбами и выгодным рас…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Reva Residences с видом на город, парк, водный канал, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$563,396
Проект представляет собой высокое 30-этажное здание с элитными апартаментами с 1-2 спальнями. В апартаментах с 17 -26 этажей из окон открываются захватывающие виды на район Business Bay и Дубайский канал . Кроме жилых единиц, в проекте есть различные удобства для жильцов: бассейны для детей …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Pad
Жилой комплекс Pad
Жилой комплекс Pad
Жилой комплекс Pad
Жилой комплекс Pad
Показать все Жилой комплекс Pad
Жилой комплекс Pad
Дубай, ОАЭ
от
$483,014
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 24
Площадь 61–121 м²
2 объекта недвижимости 2
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. The Pad - новый жилой комплекс, наклоненный под углом 6,5 градусов и окруженный светодиодным освещением, шикарный и утонченный Pad является вершиной супер-гламурной жизни в многокварти…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
61.0 – 121.0
483,014 – 972,055
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$2,28 млн
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Роскошные квартиры с видом на город в небоскребе в Дубае, Бизнес-Бэй Квартиры разных планировок (с количеством спален от 1 до 4, а также пентхаусы) расположены в самом престижном проекте в Бизнес-Бэй, Дубай. Эксклюзивный брендовый проект – знаковое дополнение к величественной панораме Дубая.…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Velor с бассейном, мини-гольфом и оздоровительным центром, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Velor с бассейном, мини-гольфом и оздоровительным центром, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,47 млн
VELOR — это воплощение изысканности в самом сердце Дубая, в престижном районе Downtown, где стиль жизни определяют утонченность, комфорт и абсолютное внимание к деталям. Эксклюзивный жилой проект возвышается среди архитектурных и культурных объектов мегаполиса, предлагая резиденции, в которы…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс The Sterling
Жилой комплекс The Sterling
Жилой комплекс The Sterling
Жилой комплекс The Sterling
Жилой комплекс The Sterling
Показать все Жилой комплекс The Sterling
Жилой комплекс The Sterling
Дубай, ОАЭ
от
$478,862
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 25
Площадь 67–80 м²
2 объекта недвижимости 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Уникальные апартаменты The Sterling в центре Дубая в районе Business Bay с 1 спальней. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвес…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
67.0
478,862
Квартира 2 комнаты
80.0
480,384
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Жилой комплекс BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Жилой комплекс BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Жилой комплекс BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Жилой комплекс BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Показать все Жилой комплекс BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Жилой комплекс BUGATTI RESIDENCES by Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$5,31 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 640 м²
3 объекта недвижимости 3
3дание характеризуется тонкими контурами и плавными линиями. Со всех сторон фасад предлагает новую перспективу, создавая визуальную мистику -изысканная скульптурная работа, создающая живое ощущение потока и движения. RIVIERA MANSION COLLECTION  Cannes - 2 Bedroom – from 2,035 Sqft …
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 4 комнаты
640.2
14,16 млн
Агентство
Easy Life Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Trillionaire
Жилой комплекс Trillionaire
Жилой комплекс Trillionaire
Жилой комплекс Trillionaire
Жилой комплекс Trillionaire
Показать все Жилой комплекс Trillionaire
Жилой комплекс Trillionaire
Дубай, ОАЭ
от
$383,976
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 25
Элитная квартира в новом комплексе Trillionaire в районе Business Bay! Высокий доход от инвестиций (ROI - 5,8% в $)! Предоставим каталог инвестора! Возможно получение ВНЖ! Срок сдачи - 3 кв. 2024 г. Удобства: бассейн для взрослых и детей, спортзал с услугами тренера, сауна, джакузи, пр…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Роскошные пентхаусы в одном из самых высоких небоскрёбов DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$4,71 млн
DWTN Residences — новый жилой проект, который является одним из самых высоких жилых зданий города. Расположенный между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay, проект открывает невероятные виды на Бурдж-Халифу и воды Персидского залива, а также предоставляет возможность легко добира…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс J One Tower B
Жилой комплекс J One Tower B
Жилой комплекс J One Tower B
Жилой комплекс J One Tower B
Жилой комплекс J One Tower B
Показать все Жилой комплекс J One Tower B
Жилой комплекс J One Tower B
Дубай, ОАЭ
от
$1,25 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 18
Апартаменты в уникальном жилом комплексе J One на берегу Дубайского канала! С потрясающим видом на небоскрёб Burj Khalifa! Рассрочка без % после получения ключей! Меблированная кухня и бытовая техника! Отлично подойдет для жизни и инвестиций! Удобства: бассейн, тренажерный зал, детская иг…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаусы в новой резиденции Eden House Park с бассейном и парками рядом с Джумейра-Бич, в престижном районе Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$5,10 млн
Eden House The Park – место, где природа и городской стиль жизни объединяются и создают уникальную атмосферу для жизни и отдыха. Этот жилой комплекс, расположенный вдоль живописного Дубайского водного канала, задает новый стандарт комфортного и изысканного образа жизни. Здесь каждая деталь п…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс One River Point
Жилой комплекс One River Point
Жилой комплекс One River Point
Жилой комплекс One River Point
Жилой комплекс One River Point
Показать все Жилой комплекс One River Point
Жилой комплекс One River Point
Дубай, ОАЭ
от
$808,172
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 34
Престижные апартаменты в One River Point на берегу Дубайского канала! Панорамные виды на на Burj Al Arab и Palm Jumeirah, на Burj Khalifa и Дубайский канал! Доходность - от 5.8%! Апартаменты подойдут для жизни, инвестиций и сдачи в аренду! Удобства: иммерсивный зал, клубный дом, бассейн, …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Business Bay, ОАЭ
от
$866,191
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Эксклюзивные полностью меблированные квартиры в Дубае, Бизнес-Бэй Бизнес-Бэй — главный деловой центр Дубая, где роскошная жизнь гармонично сочетается с процветающей коммерческой атмосферой. Этот район с культовой линией горизонта включает в себя жилые башни, современные офисы и элитные торго…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Urban Oasis
Жилой комплекс Urban Oasis
Жилой комплекс Urban Oasis
Жилой комплекс Urban Oasis
Жилой комплекс Urban Oasis
Показать все Жилой комплекс Urban Oasis
Жилой комплекс Urban Oasis
Дубай, ОАЭ
от
$867,684
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 34
Площадь 152–172 м²
2 объекта недвижимости 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
152.0
867,684
Квартира 2 комнаты
172.0
1,29 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Показать все Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Многоквартирный жилой дом Меблированные квартиры в Дубае в рассрочку на 10 лет
Business Bay, ОАЭ
от
$1,50 млн
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Эксклюзивные полностью меблированные квартиры в Дубае, Бизнес-Бэй Бизнес-Бэй — главный деловой центр Дубая, где роскошная жизнь гармонично сочетается с процветающей коммерческой атмосферой. Этот район с культовой линией горизонта включает в себя жилые башни, современные офисы и элитные торго…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая высотная резиденция The Edge с бассейнами и панорамным видом рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$378,746
Предлагаются апартаменты с панорамным видом на город. Резиденция располагает большой зоной отдыха и зелеными зонами, тренажерными залами, бассейнами, баскетбольной площадкой, зоной для йоги, зоной барбекю, детской площадкой. Окончание строительства - октябрь 2026 года. Расположение и объект…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Canal Crown
Жилой комплекс Canal Crown
Жилой комплекс Canal Crown
Жилой комплекс Canal Crown
Жилой комплекс Canal Crown
Дубай, ОАЭ
от
$555,890
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 39
Площадь 74–120 м²
2 объекта недвижимости 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. Бесплатная консультация. Помощь в получении статуса резидента. Мы поможем Вам подобрать бесплатно объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
74.0
555,890
Квартира 2 комнаты
120.0
954,247
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Canal Crown
Жилой комплекс Canal Crown
Жилой комплекс Canal Crown
Жилой комплекс Canal Crown
Жилой комплекс Canal Crown
Показать все Жилой комплекс Canal Crown
Жилой комплекс Canal Crown
Дубай, ОАЭ
от
$592,329
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 39
Апартаменты в комплексе Canal Crown в самом сердце Business Bay! Потрясающий вид на Дубайский канал и культовую Бурдж-Халифа! Инвестиционно-привлекательные апартаменты (ROI - 5,8% в $)! Для жизни и инвестиций! Оборудованная кухня! Срок сдачи - 2 кв. 2027 г. Инфраструктура: спортзал, ре…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Crestmark на берегу канала, рядом с достопримечательностями, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$804,925
Резиденция располагает зоной отдыха и библиотекой, детской игровой комнатой и детской площадкой, бассейнами для детей и взрослых, садом, клубом и баром, фитнес-залом, зоной барбекю, спа, зонами для занятий йогой. Окончание строительства - 1 квартал 2026 года. Расположение и объекты поблизос…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Квартиры в рассрочку в высотной башне в Дубае, Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$1,36 млн
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Роскошные квартиры с видом на город в небоскребе в Дубае, Бизнес-Бэй Квартиры разных планировок (с количеством спален от 1 до 4, а также пентхаусы) расположены в самом престижном проекте в Бизнес-Бэй, Дубай. Эксклюзивный брендовый проект – знаковое дополнение к величественной панораме Дубая.…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Комплекс DAMAC Towers by Paramount Hotels & Resorts с видом на город, в популярном туристическом районе, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$332,095
Гостиничный и жилой комплекс, расположенный в самом сердце престижного района в Дубае. Это проект из трех башен с апартаментами и четвертой башни, в которой расположен отель Paramount Hotels Resorts с голливудским стилем. На многоуровневой площади, соединяющей четыре 270-метровые башни, буде…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Casa Canal by Fendi AHS
Многоквартирный жилой дом Casa Canal by Fendi AHS
Многоквартирный жилой дом Casa Canal by Fendi AHS
Многоквартирный жилой дом Casa Canal by Fendi AHS
Многоквартирный жилой дом Casa Canal by Fendi AHS
Показать все Многоквартирный жилой дом Casa Canal by Fendi AHS
Многоквартирный жилой дом Casa Canal by Fendi AHS
Дубай, ОАЭ
от
$6,12 млн
Год сдачи 2025
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$565,724
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Дубае, Бизнес-Бэй, с оплатой в рассрочку Проект DWTN Residences расположен в самом сердце Дубая — в стратегическом «золотом треугольнике» между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay. Этот впечатляющий проект открывает панорамные …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$1,30 млн
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Дубае, Бизнес-Бэй, с оплатой в рассрочку Проект DWTN Residences расположен в самом сердце Дубая — в стратегическом «золотом треугольнике» между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay. Этот впечатляющий проект открывает панорамные …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Lumena Alta Business Bay
Жилой комплекс Lumena Alta Business Bay
Жилой комплекс Lumena Alta Business Bay
Жилой комплекс Lumena Alta Business Bay
Жилой комплекс Lumena Alta Business Bay
Показать все Жилой комплекс Lumena Alta Business Bay
Жилой комплекс Lumena Alta Business Bay
Дубай, ОАЭ
от
$6,96 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2030
Само название LUMENA ALTA указывает на место, где амбиции встречаются с блеском. Lumena, происходящее от латинского lumen, вызывает ассоциации с чистым сиянием как символом видения, творчества и инноваций. Alta, означающее «возвышенный», говорит о статусе, стремлении и архитектурной высоте. …
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Жилой комплекс Новые квартиры в элитном небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые квартиры в элитном небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые квартиры в элитном небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые квартиры в элитном небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые квартиры в элитном небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новые квартиры в элитном небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новые квартиры в элитном небоскрёбе DNWT Residences, район Бизнес Бэй, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$503,784
DWTN Residences — новый жилой проект, который является одним из самых высоких жилых зданий города. Расположенный между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay, проект открывает невероятные виды на Бурдж-Халифу и воды Персидского залива, а также предоставляет возможность легко добира…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$284,121
Год сдачи 2027
Количество этажей 25
Квартиры в рассрочку в Дубае, Бизнес-Бэй, в комплексе с водной тематикой Бизнес-Бэй (Business Bay) — это один из самых динамичных и стремительно развивающихся районов Дубая, расположенный в самом сердце города. Он славится своей современной архитектурой, стильными небоскрёбами и выгодным рас…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$808,680
Год сдачи 2029
Количество этажей 100
Апартаменты в 110-этажной высотке DWTN Residences в Дубае, Бизнес-Бэй, с оплатой в рассрочку Проект DWTN Residences расположен в самом сердце Дубая — в стратегическом «золотом треугольнике» между Sheikh Zayed Road, Downtown Dubai и Business Bay. Этот впечатляющий проект открывает панорамные …
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс The Paragon
Жилой комплекс The Paragon
Жилой комплекс The Paragon
Жилой комплекс The Paragon
Жилой комплекс The Paragon
Показать все Жилой комплекс The Paragon
Жилой комплекс The Paragon
Дубай, ОАЭ
от
$629,887
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 23
Площадь 149–245 м²
2 объекта недвижимости 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Апартаменты The Paragon с выгодной локацией и главным экономическим центром Дубая с 1 спальней. Хотите приобрести апартаменты с удобной локацие…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
149.0
629,887
Квартира 3 комнаты
245.0
1,08 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Апартаменты с домашним кинотеатром, в ЖК Paramount Tower с магазинами и оздоровительным центром, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$310,887
Проект отличается великолепным видом на район Burj, а также на пальмы, острова и культовый отель Бурдж аль-Араб. Жилой комплекс включает торговую сеть на первом этаже и отель, а также множество фирменных удобств для гостей и жителей. Широкий выбор роскошных апартаментов: студии, квартиры с 1…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс JUMEIRAH LIVING
Жилой комплекс JUMEIRAH LIVING
Жилой комплекс JUMEIRAH LIVING
Жилой комплекс JUMEIRAH LIVING
Жилой комплекс JUMEIRAH LIVING
Показать все Жилой комплекс JUMEIRAH LIVING
Жилой комплекс JUMEIRAH LIVING
Дубай, ОАЭ
от
$2,05 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 35
Площадь 194–280 м²
2 объекта недвижимости 2
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Jumeirah Living – третья многофункциональная башня, входящая в состав комплекса Marina Gate. Здание расположено в районе Dubai Marina. Разработкой…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
194.0
2,05 млн
Квартира 3 комнаты
280.0
2,96 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Многоквартирный жилой дом Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Многоквартирный жилой дом Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Многоквартирный жилой дом Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Многоквартирный жилой дом Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Показать все Многоквартирный жилой дом Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Многоквартирный жилой дом Elegance Tower branded by Zuhair Murad Damac
Дубай, ОАЭ
от
$980,737
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Продается роскошная квартира с двумя спальнями в центре города недалеко от Бурдж-Халифа. В стоимость проживания входит бесплатная парковка. Услуги: - Бассейн - Тренажерный зал - Бар Естественно, мы хотели бы отметить, что наша Компания НЕ требует от вас уплаты каких-либо комиссий и пр…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс Avarra by Palace
Жилой комплекс Avarra by Palace
Жилой комплекс Avarra by Palace
Жилой комплекс Avarra by Palace
Жилой комплекс Avarra by Palace
Показать все Жилой комплекс Avarra by Palace
Жилой комплекс Avarra by Palace
Дубай, ОАЭ
от
$735,100
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2031
Количество этажей 75
Avarra by Palace — брендированный жилой комплекс от Emaar с эстетикой Palace Hotels + Resorts и панорамными видами Business Bay. Avarra by Palace — новый премиальный проект Emaar Properties, разработанный в партнёрстве с брендом Palace Hotels + Resorts. Расположенный в Business Bay, на бе…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Canal Front Residences
Жилой комплекс Canal Front Residences
Жилой комплекс Canal Front Residences
Жилой комплекс Canal Front Residences
Жилой комплекс Canal Front Residences
Показать все Жилой комплекс Canal Front Residences
Жилой комплекс Canal Front Residences
Дубай, ОАЭ
от
$550,744
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 14
Площадь 90–137 м²
2 объекта недвижимости 2
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Canal Front Residences – новейшее элитное комьюнити в районе Дубая Al Safa, расположенное на набережной Dubai Water Canal, у самой кромки воды. Комплекс строится в динамично разви…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
90.0
550,744
Квартира 2 комнаты
137.0
811,508
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti
Жилой комплекс Первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti
Жилой комплекс Первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti
Жилой комплекс Первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti
Жилой комплекс Первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti
Показать все Жилой комплекс Первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti
Жилой комплекс Первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti
Дубай, ОАЭ
от
$5,32 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Bugatti Residences от Binghatti — первая в мире жилая резиденция под брендом Bugatti, которая будет построена в Дубае. Этот уникальный проект является результатом сотрудничества эмиратского застройщика Binghatti Properties и известного французского производителя роскошных автомобилей Bugatti…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Жилой комплекс Bayz 102
Жилой комплекс Bayz 102
Жилой комплекс Bayz 102
Жилой комплекс Bayz 102
Жилой комплекс Bayz 102
Показать все Жилой комплекс Bayz 102
Жилой комплекс Bayz 102
Дубай, ОАЭ
от
$345,766
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 102
Апартаменты в престижном жилом комплексе Bayz 102 в самом сердце Business Bay! Топ-локация! Удобства премиум-класса! Полностью меблированные апартаменты! Рядом станция метро! Быстрый доступ к ключевым локациям Дубая! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобст…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$747,647
Год сдачи 2027
Количество этажей 25
Квартиры в рассрочку в Дубае, Бизнес-Бэй, в комплексе с водной тематикой Бизнес-Бэй (Business Bay) — это один из самых динамичных и стремительно развивающихся районов Дубая, расположенный в самом сердце города. Он славится своей современной архитектурой, стильными небоскрёбами и выгодным рас…
Агентство
TEKCE Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture by Damac
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture by Damac
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture by Damac
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture by Damac
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture by Damac
Показать все Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture by Damac
Многоквартирный жилой дом Cavalli Couture by Damac
Дубай, ОАЭ
от
$6,01 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Ультрароскошные апартаменты и пентхаусы на продажу от 1 до 5 спален. Все апартаменты имеют панорамный вид и террасу, где вы можете насладиться великолепным видом и отдохнуть с семьей или друзьями. О Дубайском водном канале: Проект Дубайского водного канала является продолжением реки Дейр…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Жилой комплекс The Opus
Жилой комплекс The Opus
Жилой комплекс The Opus
Жилой комплекс The Opus
Жилой комплекс The Opus
Показать все Жилой комплекс The Opus
Жилой комплекс The Opus
Дубай, ОАЭ
от
$1,19 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Количество этажей 28
Площадь 86–239 м²
2 объекта недвижимости 2
Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщи…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
86.0
1,19 млн
Квартира 2 комнаты
239.0
3,31 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Квартиры в 101-этажном небоскрёбе в деловом районе Business Bay рядом с метро, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Квартиры в 101-этажном небоскрёбе в деловом районе Business Bay рядом с метро, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Квартиры в 101-этажном небоскрёбе в деловом районе Business Bay рядом с метро, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Квартиры в 101-этажном небоскрёбе в деловом районе Business Bay рядом с метро, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Квартиры в 101-этажном небоскрёбе в деловом районе Business Bay рядом с метро, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Квартиры в 101-этажном небоскрёбе в деловом районе Business Bay рядом с метро, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Квартиры в 101-этажном небоскрёбе в деловом районе Business Bay рядом с метро, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$638,668
Апартаменты в одном из самых высоких зданий района в нескольких минутах езды от Burj Khalifa и Dubai Mall. Квартиры с панорамным видом на Downtown Dubai, Business Bay и Dubai Water Canal. Более 40 элементов инфраструктуры и удобств на территории комплекса — идеальный выбор для краткосрочной …
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Trillionaire Residences
Жилой комплекс Trillionaire Residences
Жилой комплекс Trillionaire Residences
Жилой комплекс Trillionaire Residences
Жилой комплекс Trillionaire Residences
Показать все Жилой комплекс Trillionaire Residences
Жилой комплекс Trillionaire Residences
Дубай, ОАЭ
от
$1,23 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 25
Trillionaire Residences Локация - Business Bay, Dubai Окончание строительства - III 2024г Trillionaire Residences  — это комплекс премиум-класса  из 25 этажей, предлагает резиденции с 1-2 спальнями, студии и  торговые объекты. Этот жилой комплекс расположится прямо на набережной Дуб…
Агентство
VIP REALTY CLUB
Оставить заявку
Жилой комплекс Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Элитная резиденция Majestine с бассейном и садами в центре района Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$300,866
Предлагаются меблированные апартаменты с различными планировками. Резиденция располагает бассейном с детской секцией, тренажерным залом, парными и сауной, детской площадкой, красивыми ухоженными садами, круглосуточным консьерж-сервисом. Расположение и объекты поблизости Недвижимость находит…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Bugatti Residences
Жилой комплекс Bugatti Residences
Жилой комплекс Bugatti Residences
Жилой комплекс Bugatti Residences
Жилой комплекс Bugatti Residences
Показать все Жилой комплекс Bugatti Residences
Жилой комплекс Bugatti Residences
Дубай, ОАЭ
от
$5,23 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 46
Площадь 271–720 м²
3 объекта недвижимости 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 2 комнаты
271.0
5,23 млн
Квартира 3 комнаты
488.0
10,03 млн
Квартира 4 комнаты
720.0
14,25 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Жилой комплекс Aykon Heights с видом на гавань, водный канал и город, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Business Bay, ОАЭ
от
$254,606
В проекте 4 башни-небоскреба с кафе, лаунж-зонами, апартаментами. Жилой комплекс с элитными и просторными меблированными апартаментами, в престижном районе, рядом с городскими достопримечательностями. Захватывающий вид на несколько интересных объектов: Персидский залив, водный канал Dubai Ca…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс Damac Majestine
Жилой комплекс Damac Majestine
Жилой комплекс Damac Majestine
Жилой комплекс Damac Majestine
Жилой комплекс Damac Majestine
Показать все Жилой комплекс Damac Majestine
Жилой комплекс Damac Majestine
Дубай, ОАЭ
от
$390,411
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 20
Площадь 84–90 м²
2 объекта недвижимости 2
ПОМОГУ ПРИОБРЕСТИ ЖИЛЬЕ В ДУБАЕ!ПОЛНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СДЕЛКИ!!! Отель DAMAC Majestine расположен рядом с магазинами, развлечениями и удобствами для отдыха. Внутри вас ждет комфорт уже обставленной мебели в коллекции жилых помещений, спроектированных с исключительным вниманием к деталям. УДО…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
90.0
490,685
Квартира
84.0
390,411
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
Показать все Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
Многоквартирный жилой дом CANAL HEIGHTS
Дубай, ОАЭ
от
$340,000
CANAL HEIGHTS - это люксовый жилой комплекс из двух башен от ведущего застройщика DAMAC совместно со швейцарским ювелирным брендом de Grisogono Busines Bay От застройщика предоставляется беспроцентная рассрочка на весь срок строительства 80/20 Стартовая цена / площадь  - Студия от 3400…
Агентство
DOM REAL ESTATE
Оставить заявку
Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Park с бассейном, детским садом и обслуживанием рядом с Джумейра-Бич, Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Park с бассейном, детским садом и обслуживанием рядом с Джумейра-Бич, Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Park с бассейном, детским садом и обслуживанием рядом с Джумейра-Бич, Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Park с бассейном, детским садом и обслуживанием рядом с Джумейра-Бич, Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Park с бассейном, детским садом и обслуживанием рядом с Джумейра-Бич, Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Показать все Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Park с бассейном, детским садом и обслуживанием рядом с Джумейра-Бич, Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Eden House Park с бассейном, детским садом и обслуживанием рядом с Джумейра-Бич, Al Wasl, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$935,917
Eden House The Park – место, где природа и городской стиль жизни объединяются и создают уникальную атмосферу для жизни и отдыха. Этот жилой комплекс, расположенный вдоль живописного Дубайского водного канала, задает новый стандарт комфортного и изысканного образа жизни. Здесь каждая деталь п…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Жилой комплекс One By Binghatti
Жилой комплекс One By Binghatti
Жилой комплекс One By Binghatti
Жилой комплекс One By Binghatti
Жилой комплекс One By Binghatti
Показать все Жилой комплекс One By Binghatti
Жилой комплекс One By Binghatti
Дубай, ОАЭ
от
$491,766
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Площадь 57–386 м²
4 объекта недвижимости 4
Представляем One by Binghatti, воплощение городской роскоши: потрясающая высотная жилая башня, которая переосмысливает городскую жизнь. Это архитектурное чудо, возвышающееся над линией горизонта, может похвастаться элегантным современным дизайном с фасадом из хрустального стекла и яркими лат…
Агентство
Easy Life Property
Оставить заявку
Жилой комплекс Casa Canal
Жилой комплекс Casa Canal
Жилой комплекс Casa Canal
Жилой комплекс Casa Canal
Жилой комплекс Casa Canal
Жилой комплекс Casa Canal
Жилой комплекс Casa Canal
Дубай, ОАЭ
от
$6,30 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 13
Площадь 418–530 м²
2 объекта недвижимости 2
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Вилла
530.0
8,90 млн
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Показать все Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Многоквартирный жилой дом Эксклюзивные квартиры с видом на Бурдж-Халифа в Бизнес-Бэй
Business Bay, ОАЭ
от
$516,428
Год сдачи 2027
Количество этажей 25