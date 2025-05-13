Жилой комплекс Empire LakeViews

Расположенный в оживленном сердце Ливана, между процветающим Dubai Silicon Oasis и безмятежным академическим центром Academic City. Empire Lakeviews сочетает в себе динамичную энергию городской жизни со спокойной атмосферой образовательной среды. Благодаря инновационным центрам и шумным промышленным зонам, жители могут наслаждаться беспрецедентным доступом к основным удобствам, сочетая сбалансированный образ жизни в одном из самых дальновидных ландшафтов Дубая.

Элегантный прием Empire LakeViews предлагает изысканный, но гостеприимный опыт. С изысканным декором, спокойным видом на озеро и тщательно продуманными деталями, он воплощает безмятежную грацию, которая задает незабываемый тон для каждого гостя.

Студио с полицией. Размер RANGE: 407.09 - 425.39 SQ. ФТ.

Студио без пула. ИМПЕРИЯ СИЗА РАНЖ: 410,75 - 432,60 SQ. ФТ.

1 БХК с полигоном. Размер RANGE: 856.70 - 867.14 SQ. ФТ.

1 БХК с полигоном. Размер RANGE: 753.80 - 754.12 SQ. ФТ.

1 БХК без пула. Размер RANGE: 753.80 - 754.12 SQ. ФТ.

1 БХК с полигоном. Размер RANGE: 804.28 - 830.11 SQ. ФТ.

1 БХК с полигоном. Размер RANGE: 789.86 - 789.96 SQ. ФТ.

2 БХК с полигоном. Разряд: 1328.00 SQ. ФТ.

2 БХК с полигоном. Разряд: 1319.66 SQ. ФТ.

3 БХК ДУПЛЕКС С ПОЛОМ. СИЗЕ РАНЖ: 2633.71 SQ. ФТ.

Лифтовое лобби и зона ожидания Empire LakeViews излучают сложный класс, сочетая комфорт с изысканностью. Предназначенные для успокаивающей паузы, эти пространства изящно обогащают путешествие.

Утонченное лифтовое лобби предлагает элегантную прелюдию к вашему дому. С современным дизайном и изысканной отделкой он создает атмосферу комфорта и роскоши, задавая тон для исключительного жизненного опыта.

Бассейн предлагает убежище расслабления и элегантности, безупречно сочетаясь с спокойной средой. Его дизайн и безмятежная атмосфера обеспечивают освежающий побег, идеально подходящий для расслабления в стиле.

Парк Крик предлагает безмятежный побег, приглашая посетителей в пышные зеленые пейзажи и мирные дорожки. Этот мирный район создает успокаивающее убежище, где красота природы приносит спокойствие и омоложение.

Теннисный корт в Empire LakeViews предлагает пространство верхнего уровня для игроков всех уровней квалификации. Окруженный живописными видами, он обеспечивает идеальную обстановку для интенсивных митингов, досуга и дружеской конкуренции.

Баскетбольная площадка приглашает жителей активизировать свою игру высококачественными средствами. Будь то практика, товарищеские матчи или соревновательная игра, это яркое пространство вдохновляет на мастерство, товарищество и активный отдых для всех возрастов.

Мини-поле для гольфа в Empire LakeViews обеспечивает восхитительное отступление. Это привлекательное зеленое пространство побуждает жителей расслабиться, насладиться дружеской конкуренцией и испытать радость активного отдыха.

Амфитеатр превращает вечера в незабываемые кинематографические впечатления. С яркой обстановкой и сидениями на открытом воздухе он приглашает жителей расслабиться, насладиться любимыми фильмами и поделиться волшебными моментами вместе.

Имперское озеро Виды Box Cricket идеально подходят для любителей крикета, чтобы насладиться энергичными матчами. С ухоженным полем и привлекательной атмосферой, это место, где товарищество и конкуренция создают незабываемые моменты для всех возрастов.

Трасса для бега предлагает жителям оживить свой день с помощью энергичных пробежек или успокаивающих прогулок. Окруженный зеленью и свежим воздухом, это идеальное место для фитнеса, отдыха и наслаждения спокойствием природы.

Совместное рабочее пространство Empire LakeViews способствует производительности и творчеству, предлагая современную, динамичную среду для профессионалов. С вдохновляющими взглядами и функциональным дизайном это идеальная установка для развития идей, сети и достижения целей.

Панорамный спортзал в Empire LakeViews предлагает бодрящий опыт фитнеса на открытой площадке. Это поразительное пространство позволяет жителям тренироваться, наслаждаясь широкими видами, делая каждую тренировку одновременно энергичной и поднимающей настроение.

Имперское озеро Смотреть игры Kids Play Район предлагает восхитительный отдых для детей, чтобы исследовать, смеяться и играть свободно. Безопасное, красочное и полное увлекательных занятий, это место, где воспоминания о детстве создаются каждый день.

Pet Park - это специальное пространство для домашних животных, чтобы бродить, играть и общаться в безопасной среде. Окруженный природой, это привлекательное место для домашних животных и их владельцев, чтобы наслаждаться вместе.