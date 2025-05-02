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Жилой комплекс Комплекс сервисных апартаментов Izzzi Life с бассейном и коворкингом, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$264,838
14.04.2025
$263,678
13.04.2025
$263,833
12.04.2025
$264,815
11.04.2025
$270,802
10.04.2025
$271,905
09.04.2025
$273,269
08.04.2025
$273,100
06.04.2025
$273,261
05.04.2025
$270,773
04.04.2025
$274,389
03.04.2025
$277,431
02.04.2025
$276,849
01.04.2025
$276,223
30.03.2025
$275,376
29.03.2025
$277,433
28.03.2025
$278,445
27.03.2025
$277,469
26.03.2025
$277,296
25.03.2025
$276,347
24.03.2025
$275,402
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8
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20201
ID новостройки на Realting
In CRM: 2384113
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Представьте себе жизнь в уютном и современном комплексе отельных апартаментов, расположенном в одном из самых динамично развивающихся районов Дубая – Jumeirah Village Circle. Пятиэтажный комплекс Izzzi Life Mint предлагает к приобретению 115 элегантных апартаментов, идеально подходящих как для одиноких людей и пар, так и для семей с детьми. Каждая квартира спроектирована с учетом современных тенденций и оснащена всем необходимым для комфортного проживания. Каждая квартира имеет собственный балкон или террасу, где вы сможете наслаждаться свежим воздухом и прекрасным видом. В комплексе есть все для того, чтобы вы могли поддерживать себя в форме и проводить время с удовольствием: бассейн, современный спортивный зал. Подземный паркинг и круглосуточная охрана обеспечат вам спокойствие и безопасность.Прогулки по паркам и скверам помогут вам расслабиться и насладиться природой. Широкий выбор магазинов, кафе и ресторанов удовлетворит любой вкус. Благодаря удобному расположению комплекса, вы легко сможете добраться до любой точки города или аэропорта как на личном, так и на общественном транспорте.

Преимущества

Гарантированный доход - 8%.

Расположение и объекты поблизости
  • Circle Mall - 2 минуты
  • Dubai Hills Mall - 7 минут
  • Пальма Джумейра - 10 минут
  • Дубай Марина - 10 минут
  • Бурдж Аль Араб - 15 минут
  • Бурдж Халифа и Дубай Молл - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Комплекс сервисных апартаментов Izzzi Life с бассейном и коворкингом, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$264,838
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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