Жилой комплекс Комплекс сервисных апартаментов Izzzi Life с бассейном и коворкингом, JVC, Дубай, ОАЭ

Представьте себе жизнь в уютном и современном комплексе отельных апартаментов, расположенном в одном из самых динамично развивающихся районов Дубая – Jumeirah Village Circle. Пятиэтажный комплекс Izzzi Life Mint предлагает к приобретению 115 элегантных апартаментов, идеально подходящих как для одиноких людей и пар, так и для семей с детьми. Каждая квартира спроектирована с учетом современных тенденций и оснащена всем необходимым для комфортного проживания. Каждая квартира имеет собственный балкон или террасу, где вы сможете наслаждаться свежим воздухом и прекрасным видом. В комплексе есть все для того, чтобы вы могли поддерживать себя в форме и проводить время с удовольствием: бассейн, современный спортивный зал. Подземный паркинг и круглосуточная охрана обеспечат вам спокойствие и безопасность.Прогулки по паркам и скверам помогут вам расслабиться и насладиться природой. Широкий выбор магазинов, кафе и ресторанов удовлетворит любой вкус. Благодаря удобному расположению комплекса, вы легко сможете добраться до любой точки города или аэропорта как на личном, так и на общественном транспорте.

Преимущества

Гарантированный доход - 8%.

Circle Mall - 2 минуты

Dubai Hills Mall - 7 минут

Пальма Джумейра - 10 минут

Дубай Марина - 10 минут

Бурдж Аль Араб - 15 минут

Бурдж Халифа и Дубай Молл - 20 минут

Расположение и объекты поблизости