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  3. Жилой комплекс Жилой комплекс Dezire с бассейном и зелеными зонами, Dubai Industrial City, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Жилой комплекс Dezire с бассейном и зелеными зонами, Dubai Industrial City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$268,914
14.04.2025
$267,254
13.04.2025
$267,410
12.04.2025
$268,409
11.04.2025
$274,474
10.04.2025
$275,592
09.04.2025
$276,979
08.04.2025
$276,806
06.04.2025
$276,968
05.04.2025
$274,445
04.04.2025
$278,114
03.04.2025
$281,197
02.04.2025
$280,605
01.04.2025
$279,971
30.03.2025
$279,110
29.03.2025
$281,197
28.03.2025
$282,224
27.03.2025
$281,235
26.03.2025
$281,059
25.03.2025
$280,098
24.03.2025
$279,151
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25369
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441564
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Dezire — это идеальный баланс между современным городским стилем и комфортом уединенной жизни. Этот элегантный жилой комплекс в Dubai Industrial City представляет собой два стильных здания с чистыми архитектурными линиями, большими панорамными окнами и утонченным сочетанием белых и серых оттенков. В проекте предлагаются апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая квартира наполнена естественным светом и отличается продуманным интерьером.

Владельцы резиденций смогут наслаждаться благоустроенной территорией с зелёными насаждениями, которые создают спокойную, освежающую атмосферу. Для тех, кто ценит активный образ жизни, в комплексе предусмотрен современный тренажёрный зал, а прогулочные дорожки и просторные балконы идеально подойдут для отдыха и расслабления.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Круглосуточная охрана
  • Система центрального кондиционирования
  • Банкетный зал

Рассрочка: 40/60, 50/50, 60/40

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Преимущества

Проект сочетает в себе инновационный дизайн, высококачественные отделочные материалы и стратегическое местоположение, делая его отличным выбором для тех, кто ищет перспективную недвижимость с высоким потенциалом роста стоимости.

Расположение и объекты поблизости

Уникальное расположение рядом с Dubai Industrial Park, Logistic City, Expo City и аэропортом Аль-Мактум обеспечивает удобный доступ к ключевым деловым и торговым центрам, что делает комплекс не только комфортным местом для жизни, но и выгодным инвестиционным активом.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Жилой комплекс Dezire с бассейном и зелеными зонами, Dubai Industrial City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$268,914
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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