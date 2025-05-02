Жилой комплекс Жилой комплекс Dezire с бассейном и зелеными зонами, Dubai Industrial City, Дубай, ОАЭ

Dezire — это идеальный баланс между современным городским стилем и комфортом уединенной жизни. Этот элегантный жилой комплекс в Dubai Industrial City представляет собой два стильных здания с чистыми архитектурными линиями, большими панорамными окнами и утонченным сочетанием белых и серых оттенков. В проекте предлагаются апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая квартира наполнена естественным светом и отличается продуманным интерьером.

Владельцы резиденций смогут наслаждаться благоустроенной территорией с зелёными насаждениями, которые создают спокойную, освежающую атмосферу. Для тех, кто ценит активный образ жизни, в комплексе предусмотрен современный тренажёрный зал, а прогулочные дорожки и просторные балконы идеально подойдут для отдыха и расслабления.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Круглосуточная охрана

Система центрального кондиционирования

Банкетный зал

Рассрочка: 40/60, 50/50, 60/40

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Преимущества

Проект сочетает в себе инновационный дизайн, высококачественные отделочные материалы и стратегическое местоположение, делая его отличным выбором для тех, кто ищет перспективную недвижимость с высоким потенциалом роста стоимости.

Расположение и объекты поблизости

Уникальное расположение рядом с Dubai Industrial Park, Logistic City, Expo City и аэропортом Аль-Мактум обеспечивает удобный доступ к ключевым деловым и торговым центрам, что делает комплекс не только комфортным местом для жизни, но и выгодным инвестиционным активом.