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Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€354,200
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4
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О комплексе

Проект - жилой комплекс из 15-этажной башни. Находится недалеко от района Burj, рядом с основными достопримечательностями города и в нескольких минутах езды от ключевых автомагистралей.

Эта стильная башня - не только идеальное место для проживания (со вкусом подобранная мебель, оборудованные кухни и большие балконы), это также выгодная инвестиционная возможность для арендодателей.

В комплексе есть апартаменты с оборудованными кухнями, 1-3 спальнями, 1-3 ванными комнатами, 1-2 балконами.

Расположение и объекты поблизости

Комплекс расположен в районе Business Bay. Недвижимость находится в непосредственной близости от небоскреба Бурдж-Халифа. Поблизости также находятся различные кафе, рестораны, торговые центры, пляж Jumeirah Beach, центр DIFC, больницы, школы.

Международный аэропорт Дубая - 26 минут езды.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Меблированные апартаменты с большими балконами, в жилом комплексе Avanti с тренажерным залом, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€354,200
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Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 2-комнатную квартиру, расположенную на пляже Эмаар, известную как Seapoint от Emaar Properties План оплаты; Авансовый платеж – 10% Во время строительства – 80% На передачу – 10% Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 1431 кв. Прачечная Прогулка в гардеробе Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Торговая и супермаркетная зона Спа и Сауна Зеленый Окружающий Спортивный корт Медицинский центр Школа и Институт сад Водная активность Пляжный волейбол Доступ к пляжу Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! MAG 330 — это новая 23-этажная жилая башня над горизонтом, разработанная MAG PD , предлагающая жилые студии мирового класса, апартаменты с 1 и 2 спальнями в районе Дубайленд. Удобное расположение комплекса обеспечивает легкий доступ к самым популярным туристическим местам Дубая. Высотное здание вызывает ощущение очарования и наслаждения. Инфраструктура: - Медицинские учреждения; - Кинотеатр; - Зона отдыха; - СПА-центр; - Фитнес-зал; - Зал для пилатес и йоги; - Площадка для барбекю; - Ландшафтный дизайн; - Благоустроенная зеленая территория; - Парковка; - Зеленый сад: - Пешеходные дорожки; - Бассейн; - Беговая дорожка; - Спортивная площадка. Расположение: Рядом с комплексом MAG 330 находятся: - Бурдж аль-Араб; - Пляж; - Пальма Джумейра; - Теннисный корт; - Международный аэропорт Дубая; - Аль-Махтум аэропорт; - Дубай Марина; - Пешеходные и велосипедные дорожки. Плюсы работы с нами: - Гарантируем безопасные сделки с полным юридическим сопровождением. - Подберем для Вас лучшие перспективные объекты для инвестиций и жизни. - Расскажем все о рынке недвижимости, о жизни в Дубае. - Проведем бесплатную консультацию и сэкономим Ваше время на поиск подходящих вариантов и покупку. - Работаем без комиссии. Мы организуем для Вас безопасную сделку с застройщиком. Обеспечим юридическое сопровождение!  
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