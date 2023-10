Дубай, ОАЭ

от €214,000

Сдача в: 2024

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам 2-комнатную квартиру, расположенную в Арджане, известную как Torino by Oro 24. Удобства и удобства; 2 спальни 2 ванны без мебели BUA; 825 кв. Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и Розничная зона Медицинский центр Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Супермаркет и Торговая зона мечеть Школа и Институт Велоспорт, Бег и Бег Зеленое окружение Спа и Сауна Фитнес-центр Спортивный корт Открытый кинотеатр Теннис, Баскетбол, Бадминтон и Сквош корт Зал для вечеринок Ленивая река Подземная горка Колода йоги беседка Зона домашних животных Расположение рядом; Дубай Чудо Сад – 05 минут Сад бабочек в Дубае – 05 минут Центр города Аль Барша – 05 минут First Avenue Mall – 10 минут Торговый центр Эмиратов – 15 минут Шейх Зайед Роуд – 20 минут Международный аэропорт Дубая – 25 минут Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284