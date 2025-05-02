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Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Riverside со спа-центром, зонами для мероприятий и детским парком приключений, Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,03 млн
14.04.2025
$1,03 млн
13.04.2025
$1,03 млн
12.04.2025
$1,03 млн
11.04.2025
$1,05 млн
10.04.2025
$1,06 млн
09.04.2025
$1,06 млн
08.04.2025
$1,06 млн
06.04.2025
$1,06 млн
05.04.2025
$1,05 млн
04.04.2025
$1,07 млн
03.04.2025
$1,08 млн
02.04.2025
$1,08 млн
01.04.2025
$1,08 млн
30.03.2025
$1,07 млн
29.03.2025
$1,08 млн
28.03.2025
$1,08 млн
27.03.2025
$1,08 млн
26.03.2025
$1,08 млн
25.03.2025
$1,08 млн
24.03.2025
$1,07 млн
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5
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19822
ID новостройки на Realting
In CRM: 2373464
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Riverside от DAMAC Properties представляет собой таунхаусы с уникальным дизайном, вдохновленным роскошью известных мегаполисов. Насладитесь беззаботной жизнью в элитных резиденциях Riverside от DAMAC Properties, расположенных в Dubai Investments Park. В этом проекте представлены 1,900 таунхаусов с 4-5 спальнями, каждый из которых воплощает уникальную красоту Рима, Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Амстердама. Различные планировки резиденций предлагают площадь от 213 м2 до 317 м2 и включают 2-3 этажа, балконы, кладовые и прачечные. Таунхаусы с пятью спальнями дополнены террасой и помещением для персонала. В каждой резиденции расположен гараж.

Окончание строительства - 2027-2028.

Расположение и объекты поблизости

Riverside также предоставляет потрясающую инфраструктуру для отдыха, разделенную на две тематические зоны — Water Vein и Green Vein. Комплекс расположен вблизи:

  • Экспо 2020 - 16 минут
  • Станция метро - 15 минут
  • Аэропорт - 12 минут
  • Дамак Молл - 9 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Riverside со спа-центром, зонами для мероприятий и детским парком приключений, Damac Hills, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$1,03 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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