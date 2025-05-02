Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Riverside со спа-центром, зонами для мероприятий и детским парком приключений, Damac Hills, Дубай, ОАЭ

Riverside от DAMAC Properties представляет собой таунхаусы с уникальным дизайном, вдохновленным роскошью известных мегаполисов. Насладитесь беззаботной жизнью в элитных резиденциях Riverside от DAMAC Properties, расположенных в Dubai Investments Park. В этом проекте представлены 1,900 таунхаусов с 4-5 спальнями, каждый из которых воплощает уникальную красоту Рима, Парижа, Лондона, Нью-Йорка и Амстердама. Различные планировки резиденций предлагают площадь от 213 м2 до 317 м2 и включают 2-3 этажа, балконы, кладовые и прачечные. Таунхаусы с пятью спальнями дополнены террасой и помещением для персонала. В каждой резиденции расположен гараж.

Окончание строительства - 2027-2028.

Расположение и объекты поблизости

Riverside также предоставляет потрясающую инфраструктуру для отдыха, разделенную на две тематические зоны — Water Vein и Green Vein. Комплекс расположен вблизи: