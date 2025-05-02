Жилой комплекс Новая высотная резиденция Skyscape Avenue с бассейном и тренажерными залами рядом с полями для гольфа, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Skyscape Avenue — это великолепный проект от Sobha Realty. К приобретению предлагаются роскошные апартаменты с 1-3 спальнями.
Планировка апартаментов включает в себя просторную гостиную и уютный балкон. Некоторые из них также включают в себя кладовую, комнату для персонала, гостевую комнату, кабинет или библиотеку.
На территории Skyscape Avenue вы найдете множество прекрасных мест для отдыха, развлечений и спорта. Здесь есть дзен-сад и специальная зона для практики йоги. Для любителей активного образа жизни доступны закрытый и открытый тренажерные залы. Для разнообразия предусмотрены музыкальная и игровая комнаты, а также уютный зал для чтения.Удобства и оснащение в доме
Любители гольфа будут рады узнать, что The Track, Meydan Golf находится всего в 10 минутах езды от комплекса. Также за 10 минут можно доехать до Meydan Racecourse и насладиться захватывающими скачками.
В радиусе 10 минут езды от комплекса есть все необходимые социальные объекты — супермаркеты, медицинские клиники, школы, парки и развлекательные центры.
Рядом расположена также необходимая инфраструктура:
The Track, Meydan Golf, Meydan Racecourse, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary
Международный аэропорт Дубая, Business Bay, Dubai Creek Harbour