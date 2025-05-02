Жилой комплекс Новая высотная резиденция Skyscape Avenue с бассейном и тренажерными залами рядом с полями для гольфа, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Skyscape Avenue — это великолепный проект от Sobha Realty. К приобретению предлагаются роскошные апартаменты с 1-3 спальнями.

Планировка апартаментов включает в себя просторную гостиную и уютный балкон. Некоторые из них также включают в себя кладовую, комнату для персонала, гостевую комнату, кабинет или библиотеку.

На территории Skyscape Avenue вы найдете множество прекрасных мест для отдыха, развлечений и спорта. Здесь есть дзен-сад и специальная зона для практики йоги. Для любителей активного образа жизни доступны закрытый и открытый тренажерные залы. Для разнообразия предусмотрены музыкальная и игровая комнаты, а также уютный зал для чтения.

Джакузи, баня и сауна;

Зона для йоги;

Открытый и закрытый тренажерные залы;

Зона для барбекю;

Детская игровая площадка;

Игровая комната;

Читательский зал;

Спортивный корт;

Бассейн;

Полоса препятствий на воде;

Панорамные окна;

Высококачественная отделка апартаментов;

Близкое расположение полей для гольфа.

Удобства и оснащение в домеРасположение и объекты поблизости

Любители гольфа будут рады узнать, что The Track, Meydan Golf находится всего в 10 минутах езды от комплекса. Также за 10 минут можно доехать до Meydan Racecourse и насладиться захватывающими скачками.

В радиусе 10 минут езды от комплекса есть все необходимые социальные объекты — супермаркеты, медицинские клиники, школы, парки и развлекательные центры.

Рядом расположена также необходимая инфраструктура:

5-10 минут

The Track, Meydan Golf, Meydan Racecourse, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary

15-30 минут

Международный аэропорт Дубая, Business Bay, Dubai Creek Harbour