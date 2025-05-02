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  4. Жилой комплекс Новая высотная резиденция Skyscape Avenue с бассейном и тренажерными залами рядом с полями для гольфа, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новая высотная резиденция Skyscape Avenue с бассейном и тренажерными залами рядом с полями для гольфа, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$471,117
14.04.2025
$469,053
13.04.2025
$469,328
12.04.2025
$471,081
11.04.2025
$481,725
10.04.2025
$483,688
09.04.2025
$486,122
08.04.2025
$485,819
06.04.2025
$486,102
05.04.2025
$481,674
04.04.2025
$488,113
03.04.2025
$493,526
02.04.2025
$492,486
01.04.2025
$491,373
30.03.2025
$489,862
29.03.2025
$493,525
28.03.2025
$495,326
27.03.2025
$493,591
26.03.2025
$493,283
25.03.2025
$491,598
24.03.2025
$489,934
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8
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 19904
ID новостройки на Realting
In CRM: 2376049
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Skyscape Avenue — это великолепный проект от Sobha Realty. К приобретению предлагаются роскошные апартаменты с 1-3 спальнями.

Планировка апартаментов включает в себя просторную гостиную и уютный балкон. Некоторые из них также включают в себя кладовую, комнату для персонала, гостевую комнату, кабинет или библиотеку.

На территории Skyscape Avenue вы найдете множество прекрасных мест для отдыха, развлечений и спорта. Здесь есть дзен-сад и специальная зона для практики йоги. Для любителей активного образа жизни доступны закрытый и открытый тренажерные залы. Для разнообразия предусмотрены музыкальная и игровая комнаты, а также уютный зал для чтения.

Удобства и оснащение в доме
  • Джакузи, баня и сауна;
  • Зона для йоги;
  • Открытый и закрытый тренажерные залы;
  • Зона для барбекю;
  • Детская игровая площадка;
  • Игровая комната;
  • Читательский зал;
  • Спортивный корт;
  • Бассейн;
  • Полоса препятствий на воде;
  • Панорамные окна;
  • Высококачественная отделка апартаментов;
  • Близкое расположение полей для гольфа.
Расположение и объекты поблизости

Любители гольфа будут рады узнать, что The Track, Meydan Golf находится всего в 10 минутах езды от комплекса. Также за 10 минут можно доехать до Meydan Racecourse и насладиться захватывающими скачками.

В радиусе 10 минут езды от комплекса есть все необходимые социальные объекты — супермаркеты, медицинские клиники, школы, парки и развлекательные центры.

Рядом расположена также необходимая инфраструктура:

  • 5-10 минут

The Track, Meydan Golf, Meydan Racecourse, Ras Al Khor Wildlife Sanctuary

  • 15-30 минут

Международный аэропорт Дубая, Business Bay, Dubai Creek Harbour

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая высотная резиденция Skyscape Avenue с бассейном и тренажерными залами рядом с полями для гольфа, Nad Al Sheba 1, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$471,117
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