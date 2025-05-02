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  4. Жилой комплекс Пентхаус в новой высотной резиденции Atelis с бассейнами, садами и прямым выходом на набережную, Dubai Design District, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Пентхаус в новой высотной резиденции Atelis с бассейнами, садами и прямым выходом на набережную, Dubai Design District, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$5,86 млн
08.05.2025
$5,86 млн
07.05.2025
$5,88 млн
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20
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ID: 25893
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Дата обновления: 08.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Atelis — жилой проект, который создан для тех, кто ценит стиль, пространство, эстетику и высокое качество жизни. Расположенный на береговой линии в самом сердце квартала Dubai Design District (d3), комплекс предлагает не просто резиденции, а тщательно продуманное пространство, где каждый элемент подчеркивает утонченность, комфорт и приватность.

На первом уровне резиденты смогут наслаждаться каскадными бассейнами, уютными лаунж-зонами на свежем воздухе, пышными садами и тенистыми прогулочными дорожками, которые создают оазис спокойствия посреди динамичного мегаполиса. Здесь же расположены современные коворкинг-пространства под открытым небом, зал для мероприятий, комната для развлечений, а также детский клуб, которые делают Atelis идеальным выбором для семей. На следующем уровне обустроен панорамный тренажерный зал. Архитектура комплекса буквально растворяется в природе, создавая ощущение целостности: каждый элемент — от водных инсталляций до зон для медитации — призван поддерживать душевное равновесие и физическое здоровье. Особая гордость — инфинити-бассейн с захватывающими видами, где можно расслабиться в тишине и уединении. Рядом — уютные садовые зоны и лаунж-пространства.

Проект предлагает широкий выбор резиденций — от элегантных апартаментов с 1-4 спальнями до впечатляющих sky-вилл и эксклюзивных пентхаусов. Просторные спальни с гардеробными и панорамными окнами обеспечивают максимум света и комфорта, а приватные балконы дарят великолепные виды на городской пейзаж и набережную.

Удобства:

  • Прямой доступ к набережной
  • Бассейны для детей и взрослых
  • Тренажерный зал
  • Сады и зоны для медитации
  • Коворкинг-пространства
  • Детская игровая площадка
  • Многоцелевая комната
  • Лаунж-зоны

Окончание строительства - 3 квартал 2029 года.

Рассрочка: 75/25

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Район Dubai Design District (d3) имеет стратегическое расположение рядом с Дубай-Крик, Даунтаун Дубай и такими знаковыми локациями, как Бурдж Халифа, Dubai Mall, Дубайский международный финансовый центр и Бизнес-Бэй. Это творческий район в самом сердце Дубая, откуда открывается оглушительный вид на заповедник Рас-эль-Хор на востоке и на город на западе.

  • Dubai Mall - 6 минут
  • Даунтаун Дубай - 7 минут
  • City Walk - 7 минут
  • Бурдж Халифа - 10 минут
  • Бизнес-Бэй - 10 минут
  • Дубайский международный финансовый центр - 12 минут
  • Международный аэропорт Дубай - 15 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Пентхаус в новой высотной резиденции Atelis с бассейнами, садами и прямым выходом на набережную, Dubai Design District, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$5,86 млн
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