  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Резиденции Solaya

Жилой комплекс Резиденции Solaya

Дубай, ОАЭ
от
$3,89 млн
;
22
ID: 29098
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 02.10.2025

Местонахождение

  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Премиум-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Лифт

Дополнительно

  • Предоставление ВНЖ
  • Удаленная сделка

О комплексе

Органично сочетая архитектуру и природу, девять зданий комплекса Solaya на первой линии максимально раскрывают виды на море, город и пляж. Просторные квартиры с открытой планировкой, залитые естественным светом, и продуманные внутренние и наружные пространства создают изящный фон для современного прибрежного образа жизни, отражающего ваш стиль.

Всего в нескольких минутах от оживленного центра Дубая, Solaya представляет собой культурное прибрежное сообщество, где частные резиденции располагаются в привилегированном месте на берегу моря, рядом с известными отелями, пляжными клубами и ресторанами.

Продуманные сады и тенистые уголки предлагают спокойные зоны для отдыха на свежем воздухе, связывая Solaya с центральным Beach Park — открытым пространством для занятий спортом, досугом и расслабления.

Резиденции Solaya объединяют знаковую архитектуру, захватывающие виды и роскошную прибрежную жизнь. Гармонично вписанные в ландшафт, они предлагают просторные планировки, большие внутренние высоты и открытые пространства.

Окна, обрамляющие бескрайние морские панорамы и наполненные естественным светом, создают единое пространство между природой и домом. Сдержанная современная эстетика интерьеров подчеркнута высококачественной отделкой, органическими формами и нейтральной палитрой. Элегантные жилые пространства с выходом на улицу соединяют резиденции с окружающей средой. Террасы с видом на море, приватные балконы и уютные внутренние дворики создают атмосферу морского умиротворения.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
