Жилой комплекс Резиденции Solaya

Органично сочетая архитектуру и природу, девять зданий комплекса Solaya на первой линии максимально раскрывают виды на море, город и пляж. Просторные квартиры с открытой планировкой, залитые естественным светом, и продуманные внутренние и наружные пространства создают изящный фон для современного прибрежного образа жизни, отражающего ваш стиль.

Всего в нескольких минутах от оживленного центра Дубая, Solaya представляет собой культурное прибрежное сообщество, где частные резиденции располагаются в привилегированном месте на берегу моря, рядом с известными отелями, пляжными клубами и ресторанами.

Продуманные сады и тенистые уголки предлагают спокойные зоны для отдыха на свежем воздухе, связывая Solaya с центральным Beach Park — открытым пространством для занятий спортом, досугом и расслабления.

Резиденции Solaya объединяют знаковую архитектуру, захватывающие виды и роскошную прибрежную жизнь. Гармонично вписанные в ландшафт, они предлагают просторные планировки, большие внутренние высоты и открытые пространства.

Окна, обрамляющие бескрайние морские панорамы и наполненные естественным светом, создают единое пространство между природой и домом. Сдержанная современная эстетика интерьеров подчеркнута высококачественной отделкой, органическими формами и нейтральной палитрой. Элегантные жилые пространства с выходом на улицу соединяют резиденции с окружающей средой. Террасы с видом на море, приватные балконы и уютные внутренние дворики создают атмосферу морского умиротворения.