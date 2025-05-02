  1. Realting.com
  2. Объединённые Арабские Эмираты
  3. Дубай
  4. Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Pier Point 1&2 с живописным видом, бассейном и зелеными зонами на первой линии у моря, Port Rashid, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Pier Point 1&2 с живописным видом, бассейном и зелеными зонами на первой линии у моря, Port Rashid, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$2,52 млн
18.05.2025
$2,52 млн
17.05.2025
$2,51 млн
16.05.2025
$2,51 млн
18.11.2024
$2,52 млн
15.11.2024
$2,52 млн
12.11.2024
$2,48 млн
09.11.2024
$2,47 млн
02.11.2024
$2,44 млн
30.10.2024
$2,46 млн
27.10.2024
$2,46 млн
24.10.2024
$2,47 млн
21.10.2024
$2,45 млн
18.10.2024
$2,45 млн
15.10.2024
$2,44 млн
11.10.2024
$2,43 млн
08.10.2024
$2,43 млн
05.10.2024
$2,41 млн
02.10.2024
$2,39 млн
;
10
Оставить заявку
Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22276
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394871
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Ghubaiba (~ 500 м)
  • Метро
    Al Ras (~ 800 м)

О комплексе

Pier Point – место, где сливаются элегантность и современность, создавая уникальный образ жизни на первой береговой линии. В проекте два изысканных здания, в которых расположено 117 апартаментов с 1-3 спальнями. Жилой комплекс также включает в себя 5 таунхаусов с 3 спальнями. Кухни оснащены необходимой бытовой техникой. Высокие потолки создают ощущение комфорта и простора, а панорамные окна гарантируют потрясающие виды и создают светлую, приветливую атмосферу. Каждое утро вы будете встречать завораживающие рассветы, а вечера проводить за созерцанием мерцающих огней города.

Этот проект также предлагает широкий спектр удобств. Насладитесь инфинити-бассейном с прекрасным видом на Персидский залив, современным тренажерным залом и специализированными игровыми зонами для детей – всё это доступно на расстоянии нескольких шагов от вашего дома. Зеленые насаждения этого района включают в себя тихие сады, уютные площадки для йоги и зоны барбекю. Все это предлагает жителям возможность по-настоящему насладиться каждым моментом.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Зона для йоги
  • Детские игровые площадки
  • Многофункциональные комнаты
  • Зона барбекю
  • Большое количество зеленых насаждений

Рассрочка (80/20):

10% - при бронировании

10% - ноябрь 2024

10% - апрель 2025

10% - сентябрь 2025

10% - июнь 2026

10% - ноябрь 2026

10% - май 2027

10% - сентябрь 2027

20% - во время сдачи проекта (октябрь 2028)

Удобства и оснащение в доме

Бытовая техника

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в сердце Rashid Yachts & Marina, Pier Point представляет собой идеальное сочетание обаяния образа жизни у моря и динамичного ритма Дубая. Удобно спроектированное окружение с тщательно продуманными общими пространствами создает ощущение общности.

  • Sheikh Zayed Road - 10 минут
  • Dubai International Airport - 15 минут
  • Downtown Dubai- 20 минут
  • Dubai Mall - 20 минут
  • Burj Khalifa - 20 минут
  • Dubai Creek Harbour - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс Cove Edition 4
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$169,770
Жилой комплекс Guzel Towers
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$154,528
Апарт - отель The Kempinski Floating Palace
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$351,331
Жилой комплекс Новая резиденция Treppan Tower с бассейнами и зоной отдыха, JVT, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$318,321
Жилой квартал Ellington
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$137,000
Вы просматриваете
Жилой комплекс Новый комплекс таунхаусов Pier Point 1&2 с живописным видом, бассейном и зелеными зонами на первой линии у моря, Port Rashid, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$2,52 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Levanto By Oro24
Жилой комплекс Levanto By Oro24
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$341,233
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 16
Апартаменты в жилом комплексе Levanto! Высокая доходность - от 7,3%! Отлично подойдет для жизни, инвестиций и сдачи в аренду! Предоставим каталог инвестора! Дата сдачи: 4 кв. 2025 Инфраструктура: детская игровая комната, кинотеатр, бильярд, боулинг, комната отдыха, 15 бизнес-залов, биб…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Fairway Residences с бассейнами и видами на поле для гольфа, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Fairway Residences с бассейнами и видами на поле для гольфа, Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$401,485
Fairway Residences - это идеальное сочетание роскошного образа жизни, потрясающих видов и первоклассных удобств. Fairway Residences by Prescott Development предлагает студии, а также квартиры с 1-3 спальнями, идеально подходящие для семейной жизни. Всего в 14-ти этажном комплексе расположено…
Агентство
TRANIO
Оставить заявку
Многоквартирный жилой дом Cove Edition Imtiaz
Многоквартирный жилой дом Cove Edition Imtiaz
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$191,286
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
От студий до 2-комнатных апартаментов. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФУНКЦИИ: Технологии умного дома Панорамный бассейн с захватывающими видами Фитнес-центр Детская игровая площадка Барбекю и ландшафтные сады Круглосуточные услуги консьержа ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ: 7x7 метров БАССЕЙН: 15x8 метров КЛУБНЫЙ…
Агентство
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
11.01.2025
Купить квартиру в ОАЭ с мебелью: обзор объектов от €130 тыс. до €2.4 млн.
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
19.11.2024
Рынок жилья Дубая продолжает показывать рекордные темпы роста. Аналитика от REALTING
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
01.10.2024
Наследование имущества и недвижимости в ОАЭ
Показать все публикации