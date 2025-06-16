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  4. Жилой комплекс Новые квартиры в высотном комплексе Silva, район Дубай Крик Харбор, ОАЭ

Жилой комплекс Новые квартиры в высотном комплексе Silva, район Дубай Крик Харбор, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$490,294
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10
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ID: 26496
ID новостройки на Realting
In CRM: 2462322
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 20.06.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Silva — новый жилой проект в самом сердце Dubai Creek Harbour — место, где современная архитектура, вдохновленная природой, встречается с утонченным стилем и городской динамикой. Здесь хочется жить, творить и наслаждаться каждым мгновением. Панорамные виды на водную гладь Dubai Creek и силуэт центра города, зелёные ландшафты и вдохновляющие закаты — здесь природа становится частью вашего интерьера, а просторные террасы и балконы превращаются в личные смотровые площадки, откуда открываются виды, достойные художественного полотна. Уникальное расположение рядом с заповедником Ras Al Khor позволяет ежедневно наслаждаться видами на фламинго и разнообразную дикую природу.

На территории комплекса расположены зона для йоги, беговые дорожки среди зеленых насаждений, многофункциональные спортивные площадки, футбольное поле, а также бассейны, сверкающие под лучами солнца. Это место, где можно переключиться с городского ритма на заботу о себе — будь то утренние пробежки, спокойные вечера на природе или занятия спортом с семьей и друзьями. Отдельного внимания заслуживает парк Green Gate — зелёное сердце проекта. Площадки для барбекю и семейного отдыха, скейт-парк и стена для скалолазания создают идеальное пространство для досуга, общения и отдыха на свежем воздухе. Центральная площадь становится местом притяжения для мероприятий, встреч и неспешных прогулок, а разнообразие кафе, ресторанов и бутиков делает каждую прогулку по району настоящим удовольствием. В скором времени здесь откроется новая станция метро, которая обеспечит быстрый доступ ко всем ключевым точкам города.

Особенности квартир

К приобретению предлагаются апартаменты с 1-3 спальнями, а также таунхаусы. Внутреннее пространство резиденций продумано до мельчайших деталей: просторные гостиные, оформленные в природных оттенках, и продуманная планировка создают атмосферу утонченной элегантности и безмятежности.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новые квартиры в высотном комплексе Silva, район Дубай Крик Харбор, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$490,294
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