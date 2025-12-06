  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Mina Al arab
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Mina Al arab, ОАЭ

Жилой комплекс Nura
Жилой комплекс Nura
Жилой комплекс Nura
Жилой комплекс Nura
Жилой комплекс Nura
Жилой комплекс Nura
Mina Al arab, ОАЭ
от
$217,835
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 21
Nura — современная прибрежная резиденция с панорамными видами и курортной инфраструктурой в Mina Al Arab от RAK Properties! Nura — новый премиальный жилой комплекс от RAK Properties, расположенный в районе Downtown Mina, внутри масштабного прибрежного сообщества Mina Al Arab в Рас-Аль-Хай…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Cape Hayat
Жилой комплекс Cape Hayat
Жилой комплекс Cape Hayat
Жилой комплекс Cape Hayat
Жилой комплекс Cape Hayat
Жилой комплекс Cape Hayat
Mina Al arab, ОАЭ
от
$528,219
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 20
Роскошная квартира в новом комплексе Cape Hayat в Рас-эль-Хайма! Прекрасный вариант для жизни, перепродажи и сдачи в аренду! Доходность от 10%! Возможно ВНЖ! Предоставим каталог инвестора! Срок сдачи - 2 кв. 2026 г. Удобства: велосипедная дорожка, фитнес-центр, площадки для барбекю, то…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Quattro Del Mar
Жилой комплекс Quattro Del Mar
Жилой комплекс Quattro Del Mar
Жилой комплекс Quattro Del Mar
Жилой комплекс Quattro Del Mar
Жилой комплекс Quattro Del Mar
Mina Al arab, ОАЭ
от
$231,781
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 13
Апартаменты с потрясающим панорамным видом на океан и доступом к пляжу! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду (ROI – от 10% в $). Благоприятные условия для инвесторов и многообещающий инвестиционный потенциал! Quattro Del Mar — это новый проект компании RAK Properties…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Жилой комплекс Porto Playa
Mina Al arab, ОАЭ
от
$562,967
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
Апартаменты с видом на набережную и Персидский залив! Доходность - 6% в $! Частный пляж! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни и инвестиций! Полностью оборудованная кухня! Новом премиальный комплекс Porto Playa расположен в Ras al Khaimah. Удобства: специальный фитнес-центр, клубный дом, бассе…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mina Al arab, ОАЭ
от
$435,006
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Mirasol by RAK Properties - Seaside Sophistication at Mina Al Arab.Роскошь набережной, живущая в самом престижном сообществе Рас-Аль-Хаймы.1, 2 и 3 Спальни Апартаменты и Пентхаусы | Передача: Q2 2028Обзор проекта:Мирасол - новая прибрежная достопримечательность RAK Properties, расположенная …
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Жилой комплекс ''Solera, Downtown Mina'' от RAK Properties (В наличии более 168 квартир)
Mina Al arab, ОАЭ
от
$256,231
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 18
Добро пожаловать в Solera, Downtown Mina – Новый Жилой Комплекс от RAK Properties RAK Properties — ведущий застройщик, стремящийся создавать исключительные и устойчивые направления. Уютная жизнь у моря в сочетании с городской элегантностью — Рас-Аль-Хайма Откройте для себя Solera …
Застройщик
DC Constructions
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Mina Al arab, ОАЭ
от
$206,000
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 10
Площадь 84–131 м²
5 объектов недвижимости 5
Gatsby Residences - это современный малоэтажный жилой комплекс с зеркальным фасадом, отражающим окружающие природные элементы. Комплекс расположен на оживленном острове Хаят, в самом сердце района Мина Аль Араб, где находятся курорты InterContinental и Anantara. Из комплекса можно легко п…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
84.3 – 87.7
205,145 – 212,509
Квартира 2 комнаты
117.0 – 131.0
338,245 – 360,712
Агентство
Geo Estate
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Многоквартирный жилой дом Quattro Del Mar
Mina Al arab, ОАЭ
от
$300,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Магистр урбанистической архитектуры и естественной гармонииОт шикарных однокомнатных апартаментов до роскошных трехкомнатных дуплексов, каждая резиденция воплощает симфонию изысканности и современной жизни. Здесь панорамные окна не только обрамляют безмятежную лагуну, но и приносят яркую ост…
Агентство
PSI Real Estate LLC
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Жилой комплекс EDGE
Mina Al arab, ОАЭ
от
$205,479
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Современная квартира в проекте EDGE в Рас-эль-Хайма! Для жизни и инвестиций! Высокий доход от сдачи в аренду - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка после передачи ключей! Срок сдачи - 2 кв. 2027 г. Удобства: площадка для катания на коньках, бар, бассейн, с…
Агентство
DDA Real Estate
Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Жилой комплекс Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah. Near the new Wynn Casino.
Mina Al arab, ОАЭ
от
$234,949
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Mirasol II – Luxury Waterfront Living in Ras Al Khaimah: Discover Mirasol II by RAK Properties – an iconic new development in Mina Al Arab’s North Harbour, combining resort-style living, modern design, and a prime investment opportunity. Project Overview: Location: North Harbo…
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Mina Al arab, ОАЭ
от
$145,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 17
Площадь 39–117 м²
3 объекта недвижимости 3
Комплекс Rising Star находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем классе удобствами, которые может предложить регион - великолепным видом на пляж и захватывающими дух просторами Персидского залива. На острове Хаят есть захватывающие водные виды, фантастическая н…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
75.0
211,000
Квартира 2 комнаты
117.0
296,000
Студия
39.0
145,000
Агентство
Geo Estate
Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Многоквартирный жилой дом Anantara Residences
Mina Al arab, ОАЭ
от
$800,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Anantara, известная своим роскошным гостеприимством, вдохновленным Таиландом, сотрудничает с RAK Properties, ведущим разработчиком Эмиратов на протяжении более двух десятилетий, чтобы представить эксклюзивную коллекцию набережных резиденций в Мине, Рас-Аль-Хайма. Это сотрудничество сочетает …
Агентство
PSI Real Estate LLC
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Mina Al arab, ОАЭ
от
$140,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 15
Площадь 44–110 м²
3 объекта недвижимости 3
Hayat Residence находится на престижном острове Хаят в Мина-аль-Араб, с лучшими в своем классе удобствами, которые может предложить регион, а также великолепным видом на пляж и захватывающими дух просторами Персидского залива. На острове Хаят есть захватывающие водные виды, фантастическая…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
72.0
211,000
Квартира 2 комнаты
110.0
296,000
Студия
43.9
140,000
Агентство
Geo Estate
