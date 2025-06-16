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  3. Жилой комплекс Floarea Oasis – Smart, Modern Living in the Dubailand Residence Complex

Жилой комплекс Floarea Oasis – Smart, Modern Living in the Dubailand Residence Complex

Дубай, ОАЭ
от
$170,600
BTC
2.0292492
ETH
106.3616281
USDT
168 669.2603157
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
17
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 27170
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 28.07.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2028
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Огороженная территория
  • Лифт

О комплексе

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Floarea Oasis - Умная, современная жизнь в комплексе Dubailand Residence

Доступные студии для 2-х кроватей с удобствами курортного образа жизни.

Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Передача: Q4 2028.

Обзор проекта:

Floarea Oasis by Mashriq Elite Developments - стильный 10-этажный жилой проект в DLRC, Dubailand. Сочетая современный дизайн, высококачественную отделку и кураторские удобства, он привлекает как домовладельцев, так и инвесторов, ищущих ценность и потенциал образа жизни.

Цены и размеры

  • Студии ~ 39 м2 от 145 000 €

  • 1 спальня ~ 76 м2 от 220 000 €

  • 2 спальни ~ 115 м2 от 325.000 €

План оплаты: ** 50% при строительстве, 50% при передаче
Оценка передачи: Q4 / 2028.

Удобства и стиль жизни Особенности:

  • Контролируемая температура Клуб Infinity Pool и Rooftop Clubhouse.

  • Полностью оборудованные игровые, йога и медитация колоды.

  • Детская площадка для брызг, бассейн для брызг и детская игровая площадка.

  • Угол барбекю, гостиная, зарядка электромобилей, сады на крыше.

  • Многофункциональный зал, благоустроенные районы, консьерж и безопасность 24/7.

Расположение: DLRC, Dubailand:

  • ~15 минут езды до центра Дубая и Бурдж-Халифа

  • ~20 минут до аэропорта DXB, 10 минут до кремниевого оазиса / Global Village

  • Прямой доступ через E66 (Al Ain Road) и Sheikh Mohammed bin Zayed Road.

Идеально для:

  • Инвесторы, ищущие сильную рентабельность инвестиций и растущую экспозицию.

  • Конечные пользователи ищут современный дизайн по доступным ценам.

  • Молодые специалисты и семьи, оценивающие удобства + связь.

  • Покупатели с долгосрочным видением; завершение в конце 2028 года костюмов запланировано.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Floarea Oasis – Smart, Modern Living in the Dubailand Residence Complex
Дубай, ОАЭ
от
$170,600
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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