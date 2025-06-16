Жилой комплекс Floarea Oasis – Smart, Modern Living in the Dubailand Residence Complex

Floarea Oasis - Умная, современная жизнь в комплексе Dubailand Residence
Доступные студии для 2-х кроватей с удобствами курортного образа жизни.
Студии, 1 и 2 спальные апартаменты | Передача: Q4 2028.
Обзор проекта:
Floarea Oasis by Mashriq Elite Developments - стильный 10-этажный жилой проект в DLRC, Dubailand. Сочетая современный дизайн, высококачественную отделку и кураторские удобства, он привлекает как домовладельцев, так и инвесторов, ищущих ценность и потенциал образа жизни.
Цены и размеры
Студии ~ 39 м2 от 145 000 €
1 спальня ~ 76 м2 от 220 000 €
2 спальни ~ 115 м2 от 325.000 €
План оплаты: ** 50% при строительстве, 50% при передаче
Оценка передачи: Q4 / 2028.
Удобства и стиль жизни Особенности:
Контролируемая температура Клуб Infinity Pool и Rooftop Clubhouse.
Полностью оборудованные игровые, йога и медитация колоды.
Детская площадка для брызг, бассейн для брызг и детская игровая площадка.
Угол барбекю, гостиная, зарядка электромобилей, сады на крыше.
Многофункциональный зал, благоустроенные районы, консьерж и безопасность 24/7.
Расположение: DLRC, Dubailand:
~15 минут езды до центра Дубая и Бурдж-Халифа
~20 минут до аэропорта DXB, 10 минут до кремниевого оазиса / Global Village
Прямой доступ через E66 (Al Ain Road) и Sheikh Mohammed bin Zayed Road.
Идеально для:
Инвесторы, ищущие сильную рентабельность инвестиций и растущую экспозицию.
Конечные пользователи ищут современный дизайн по доступным ценам.
Молодые специалисты и семьи, оценивающие удобства + связь.
Покупатели с долгосрочным видением; завершение в конце 2028 года костюмов запланировано.