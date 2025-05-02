Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции V1STARA House с бассейнами и клубом рядом с Dubai Marina в районе Al Furjan, Дубай

V1STARA HOUSE — жилой комплекс, названный в честь санскритского слова "Vistara" (“безграничное пространство”), представляет собой современное здание, ориентированное на комфорт семейного проживания. Панорамные окна обеспечивают естественное освещение, а высота потолков составляет 3,1 метра. На каждом этаже располагается от 6 до 11 квартир, что гарантирует приватность.
Доступные планировки:
Удобства:
Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.
Рассрочка
План оплаты 50/50 с возможностью рассрочки платежа после сдачи объекта на 2,5 годаУдобства и оснащение в доме
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