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  3. Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции V1STARA House с бассейнами и клубом рядом с Dubai Marina в районе Al Furjan, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции V1STARA House с бассейнами и клубом рядом с Dubai Marina в районе Al Furjan, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$432,340
18.05.2025
$432,340
17.05.2025
$430,744
16.05.2025
$431,032
14.05.2025
$434,504
13.05.2025
$429,870
11.05.2025
$428,943
10.05.2025
$430,376
09.05.2025
$426,882
08.05.2025
$425,329
07.05.2025
$426,794
14.04.2025
$295,737
13.04.2025
$295,910
12.04.2025
$297,015
11.04.2025
$303,726
10.04.2025
$304,964
09.04.2025
$306,498
08.04.2025
$306,307
06.04.2025
$306,486
05.04.2025
$303,693
04.04.2025
$307,754
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22152
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394341
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

V1STARA HOUSE — жилой комплекс, названный в честь санскритского слова "Vistara" (“безграничное пространство”), представляет собой современное здание, ориентированное на комфорт семейного проживания. Панорамные окна обеспечивают естественное освещение, а высота потолков составляет 3,1 метра. На каждом этаже располагается от 6 до 11 квартир, что гарантирует приватность.

Доступные планировки:

  • 86 квартир с 1 спальней: включают полную ванную и гостевой санузел.
  • 9 квартир с 2 спальнями: имеют 3 ванные комнаты, включая 1 ванну, и гостевой санузел.
  • 22 квартиры с 2,5 спальнями: 3 полные ванные комнаты, 1 ванна и гостевой санузел.
  • 16 квартир с 3,5 спальнями: 4 ванные комнаты, 2 ванны, гостевой санузел, и отдельная кладовая.

Удобства:

  • лобби
  • бассейн
  • детский бассейн
  • игровая площадка для детей на открытом воздухе
  • детская игровая комната
  • сауна
  • тренажерный зал
  • клуб
  • игровая комната
  • кинотеатр
  • зона барбекю
  • 4-этажная парковка

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Рассрочка

План оплаты 50/50 с возможностью рассрочки платежа после сдачи объекта на 2,5 года

Удобства и оснащение в доме

Частично меблированные

Расположение и объекты поблизости

Достопримечательности

  • Bluewaters Island - 15 минут
  • Dubai Marina - 15 минут
  • Jebel Ali Beach - 20 минут
  • Jumeirah Golf Estates - 20 минут
  • Palm Jumeirah - 20 минут
  • Jumeirah Beach - 25 минут
  • Burj Al Arab - 25 минут

Образование

  • The Arbor School - 5 минут
  • Jebel Ali Village Nursery - 5 минут
  • Redwood Montessori Nursery - 5 минут
  • Chubby Cheeks Nursery - 5 минут

Шопинг

  • The Pavilion - Al Furjan - 5 минут
  • Discovery Garden Pavilion - 5 минут

Здравоохранение

  • Медицинский центр Medcare - 5 минут
  • Medicentres Al Furjan - 5 минут
  • Онкологический центр Advanced Care - 7 минут

Транспорт

  • Станция метро Al Furjan - 5 минут
  • Станция метро Discovery Gardens - 5 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции V1STARA House с бассейнами и клубом рядом с Dubai Marina в районе Al Furjan, Дубай
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$432,340
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