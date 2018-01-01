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Новые апартаменты в жилом комплексе Skyline of Arjan, район Al Barsha South, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€386,806
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О комплексе

Проект Skyline of Arjan станет новой доминантой района Арджан, благодаря своим масштабам, удачному расположению и уникальной инфраструктуре.

Комплекс из 4 башен расположен в спокойном районе для комфортной жизни всего в 20 минутах езды от Дубай Марины. Также за 20 минут можно доехать до Бурдж-Халифы, а за 10 минут - до Дубай Хиллс Молл. В пешей доступности от комплекса расположены знаменитые парки Miracle Garden и Butterfly Garden.

Также в Арджане находятся несколько топовых международных школ, в том числе GEMS Founders School и Bloom World Academy.

В Skyline of Arjan будет буквально все, что нужно для комфортной жизни - спорт, развлечения, забота о детях, шоппинг и многое другое. Площадь торговой галереи на первом этаже комплекса более 11 000 м2.

В комплексе будут доступны студии и квартиры с 1-3 спальнями, открытая лаунж–зона, бизнес-центр, ресторан, кинотеатр, симулятор гольфа, СПА и бассейны, салон красоты, крытый и открытый тренажёрные залы, детский сад и игровая площадка.

Расположение и объекты поблизости

Арджан — спокойный район для жизни в 20 минутах езды от Дубай Марины. Район имеет грамотную застройку и активно озеленяется, есть удобный выезд на шоссе. Развитая инфраструктура для комфортной жизни - международные школы, детские сады, медицинские центры, супермаркеты, кафе и рестораны, крупный торгово-развлекательный центр Al Bashra Mall. Комплекс находится в пешей доступности от знаменитых парков Miracle Garden и Butterfly Garden.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Новые апартаменты в жилом комплексе Skyline of Arjan, район Al Barsha South, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€386,806
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