  2. ОАЭ
  3. Аджман
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Аджмане, ОАЭ

Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Показать все Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Жилой комплекс EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai
Аджман, ОАЭ
от
$311,965
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 8
EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai.Обзор проекта:EVERGR1N HOUSE by Object 1 переопределяет современную, устойчивую жизнь в Дубае.Расположенный в самом сердце Jumeirah Garden City, этот 8-этажный бутик имеет 219 резиденций - от элегантных студий до …
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Показать все Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Жилой комплекс Ajman Creek Towers (Т1)
Аджман, ОАЭ
от
$172,736
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 25
Апартаменты в первоклассном жилом комплексе Ajman Creek Towers(Т1) в Аджмане! Высокий доход от инвестиций - 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: бассейн, спортзал, площадки для барбекю, парковка, охрана, рестораны, аптеки…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Seaside Hills Residence
Жилой комплекс Seaside Hills Residence
Жилой комплекс Seaside Hills Residence
Жилой комплекс Seaside Hills Residence
Жилой комплекс Seaside Hills Residence
Показать все Жилой комплекс Seaside Hills Residence
Жилой комплекс Seaside Hills Residence
Аджман, ОАЭ
от
$563,248
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 6
Уникальные апартаменты в новом комплексе Seaside Hills Residence! Апартаменты оборудованы встроенной мебелью и сантехникой! Беспроцентная рассрочка! Подойдет для жизни и инвестиций! Год сдачи: 4 кв. 2025 Инфраструктура: пешеходные дорожки, доступ к частному пляжу, бассейн, крытый и отк…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Жилой комплекс Beach Hills Villas
Жилой комплекс Beach Hills Villas
Жилой комплекс Beach Hills Villas
Жилой комплекс Beach Hills Villas
Жилой комплекс Beach Hills Villas
Показать все Жилой комплекс Beach Hills Villas
Жилой комплекс Beach Hills Villas
Аджман, ОАЭ
от
$3,03 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 2
Изысканная вилла в новом проекте Beach Hills Villas в Ajman! Панорамные живописные виды! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Подойдет для жизни и инвестиций! Дата сдачи: 4 кв. 2025 Удобства: бассейн, детские игровые площадки, подземная парковка, велосипедные дорожки…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Sealine Residence
Жилой комплекс Sealine Residence
Жилой комплекс Sealine Residence
Жилой комплекс Sealine Residence
Жилой комплекс Sealine Residence
Показать все Жилой комплекс Sealine Residence
Жилой комплекс Sealine Residence
Аджман, ОАЭ
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 10
Уютные апартаменты в новом проекте Sealine Residence! Прекрасный вариант для жизни и инвестиций! Доходность - от 10%! Предоставим каталог инвестора! Беспроцентная рассрочка! Срок сдачи - 4 кв. 2026 г. Удобства: частный пляж, бассейн, крытый и открытый тренажерные залы, приватные сады, …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Gulfa Tower
Жилой комплекс Gulfa Tower
Жилой комплекс Gulfa Tower
Жилой комплекс Gulfa Tower
Жилой комплекс Gulfa Tower
Показать все Жилой комплекс Gulfa Tower
Жилой комплекс Gulfa Tower
Аджман, ОАЭ
от
$161,614
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 21
Новый современный жилой комплекс Gulfa Tower! Апартаменты для жизни и инвестиций! Высокая доходность - от 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 1 кв. 2024 г. Удобства: крытая парковка, круглосуточная охрана и видеонаблюдение, спортзал, бассейн, центральное …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Gateway Porto
Жилой комплекс Gateway Porto
Жилой комплекс Gateway Porto
Жилой комплекс Gateway Porto
Жилой комплекс Gateway Porto
Показать все Жилой комплекс Gateway Porto
Жилой комплекс Gateway Porto
Аджман, ОАЭ
от
$228,385
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 11
Апартамент в современном комплексе Gateway Porto! С панорамными захватывающими видами на природный мангровый заповедник и гольф-ферму! Беспроцентная рассрочка! Подойдет для жизни и инвестиций! Удобства: бассейн, терраса у бассейна, гольф-поле, кафе и рестораны, обширная береговая линия дл…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Conqueror Tower
Жилой комплекс Conqueror Tower
Жилой комплекс Conqueror Tower
Жилой комплекс Conqueror Tower
Жилой комплекс Conqueror Tower
Показать все Жилой комплекс Conqueror Tower
Жилой комплекс Conqueror Tower
Аджман, ОАЭ
от
$227,501
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 27
Готовые апартаменты с меблированной кухней в новом проекте Conqueror Tower! Доходность от сдачи в аренду до 5% в $! Предоставим каталог инвестора! Комплекс сдан! Удобства: крытый паркинг на 123 автомобиля, система видеонаблюдения, круглосуточная служба охраны, тренажерный зал, игровая пло…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Al Ameera Village
Жилой комплекс Al Ameera Village
Жилой комплекс Al Ameera Village
Жилой комплекс Al Ameera Village
Жилой комплекс Al Ameera Village
Показать все Жилой комплекс Al Ameera Village
Жилой комплекс Al Ameera Village
Аджман, ОАЭ
от
$183,228
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 8
Новый жилой проект в Al Ameera Village с удобным расположением! Высокий доход от сдачи в аренду - о 10% в $! Предоставим каталог инвестора! Оборудованная кухня! Рассрочка 0%! Срок сдачи - 2 кв. 2024 г. Удобства: беговая дорожка, центральный кондиционер, кабельное телевидение, 24-часова…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
