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Гостиничные апартаменты в отеле SLS Dubai от застройщика WOW, Business Bay, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€815,717
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19
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О комплексе

Это первый отель бренда SLS на ближнем Востоке. Один из самых высоких в регионе (75 этажей), отель начал работу в феврале 2021 года. Брендом управляет международная компания Accor, в портфолио которой более 4 500 гостиниц по всему миру. Рейтинг отеля на Booking 8.5.

К услугам гостей роскошные номера с большой кухней, рестораны, кафе, бар, бассейн, фитнес и спа. Разнообразные завтраки на любой вкус: континентальные, вегетарианское, веганское и безглютеновое меню, халяль. Два бассейна с террасами, расположены на крыше здания. С крыши открывается панорама 360 градусов на весь Дубай.

Преимущества
  • Выплаты совершаются на выбор владельца: раз в год, раз в полгода, раз в квартал или раз в месяц.
  • Инвестор имеет право проживать в отеле 28 дней в году в номере той же категории, которую он приобретает.
  • При покупке от 205 000 $ можно оформить ВНЖ Дубая на 3 или 5 лет. Tranio проконсультирует по оплате, сопроводит сделку и поможет подать документы.
Расположение и объекты поблизости

Отельный комплекс расположен в районе Бизнес Бей. В пределах 2 км от отеля находятся дубайские фонтаны, самый крупный в мире торгово-развлекательный комплекс Дубай Молл, легендарный небоскрёб Бурдж-Халифа. Дубайский канал с яхтенной мариной расположен в 1 км. Аэропорт Дубая находится в 10 км.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Гостиничные апартаменты в отеле SLS Dubai от застройщика WOW, Business Bay, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€815,717
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Резиденция Квартира в ЖК с прекрасным местоположением!
Резиденция Квартира в ЖК с прекрасным местоположением!
Дубай, ОАЭ
от
€326,146
Площадь 29 м²
1 объект 1
Сдача в: 2023
Агентство: DDA Real Estate
Помощь в получении статуса резидента. Бесплатный подбор недвижимости. Юридическое сопровождение в подарок! Квартира с 1 спальней в ЖК, который сочетает уникальность природы с городской жизнью. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Отличная идея! Мы поможем Вам с переездом и оформлением резидентства! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Azizi Park Avenue at Meydan - строящийся 5-этажный комплекс в районе Mohammed Bin Rashid City в Дубае. Это сочетание природы и городской жизни, это эксклюзивный жилой дом, расположенный в самом центре Дубая, ОАЭ. Этот невысокий жилой комплекс является домом для впечатляющего сочетания квартир с 1 и 2 спальнями, а также роскошных удобств. Во всех апартаментах предусмотрены гостиные, встроенные шкафы и балконы. К каждой спальне примыкает ванная комната. ПЛЮСЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ: - Терраса,зоны отдыха - Фитнес - зал - Бассейн,сауна, СПА - салон - Теннисный корт - Детская площадка - Благоустроенная зеленая территория и детская площадка ПЛЮСЫ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ: - Популярные торговые центры - Школы и детские сады - Поле для гольфа - Поле для крикета Friday Cricket Ground IPL; - Ипподром Meydan. - Парк Hartland Greens Park; - Заповедник Ras Al Khor Wildlife Sanctuary; - Пляж Jumeirah Beach. До аэропорта Дубая жильцы Park Avenue могут добраться на автомобиле за 20 минут. На поездку до международного аэропорта Al Maktoum International Airport уйдет около 40 минут. В 5-20 минутах езды от Park Avenue расположены: 1. Meydan Bridge – уникальный волнообразный мост с яркой подсветкой и живописными видами на Дубай. 2. Burj Al Arab – уникальный отель, по форме напоминающий парус. 3. Dubai Creek Tower – одна из самых высоких смотровых площадок эмирата. Расскажем все тонкости приобретения объектов недвижимости в ОАЭ. Бесплатно проконсультируем по объектам Дубая! Пишите или звоните, ответим на все интересующие Вас вопросы!  
Жилой комплекс Современная квартира в премиальном комплексе
Жилой комплекс Современная квартира в премиальном комплексе
Дубай, ОАЭ
от
€269,991
Площадь 24–162 м²
5 объектов 5
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%; - финансовая гарантия дохода; - юридическая защита сделки; - бесплатная консультация; - более 200 офисов в РФ, ОАЭ, Грузии и других странах. - подберем недвижимость под Ваш бюджет и желания! Imtiaz developments представляет Westwood Grande 2 на JVC Dubai. Элитный жилой комплекс со студиями и апартаментами с 1 спальней. Эти исключительные резиденции предназначены для высококлассного и роскошного образа жизни. Комплекс предоставляет множество услуг, которые превосходят ваши ожидания. Инфраструктура: - Спортзал; - Рестораны; - Бассейн; - Парковка; - Камеры видеонаблюдения; - Супермаркет; - Детская игровая площадка; - Спортивные сооружения; - Зона барбекю; - Школы; - Пышные зеленые парки. Расположение: - Al Khail Avenue Mall - 07 минут; - Dubai Marina - 12 минут; - Jumeirah Beach Residence - 12 минут; - Mall of the Emirates- 10 минут. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите!
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