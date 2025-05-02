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Жилой комплекс Новый жилой комплекс Porto View на берегу моря с бассейном, Port Rashid, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$830,251
18.05.2025
$830,251
17.05.2025
$827,184
16.05.2025
$827,739
14.05.2025
$834,404
13.05.2025
$825,507
11.05.2025
$823,726
10.05.2025
$826,480
09.05.2025
$819,767
08.05.2025
$816,785
07.05.2025
$819,600
14.04.2025
$815,919
13.04.2025
$816,399
12.04.2025
$819,447
11.04.2025
$837,963
10.04.2025
$841,378
09.04.2025
$845,610
08.04.2025
$845,082
06.04.2025
$845,576
05.04.2025
$837,873
04.04.2025
$849,074
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22281
ID новостройки на Realting
In CRM: 2395373
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Al Ghubaiba (~ 500 м)
  • Метро
    Al Ras (~ 800 м)

О комплексе

Добро пожаловать в Porto View — ваше идеальное убежище элегантности и спокойствия, расположенное в живописном районе Rashid Yachts & Marina. В Porto View вы погружаетесь в образ жизни, который столь же яркий, как сам Дубай, и столь же умиротворяющий, как волны моря.

К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями, а также эксклюзивные таунхаусы, каждый из которых продуман так, чтобы максимально использовать естественное освещение. Из окон открывается захватывающий вид, что превращает каждый день в источник вдохновения. Интерьеры квартир и таунхаусов выполнены в современном архитектурном стиле. Светлые тона и минималистичный дизайн создают атмосферу уюта и роскоши.

Проект состоит из двух зданий, которые соединены просторным ландшафтным подиумом, где расположены различные удобства. Вы можете расслабиться в инфинити-бассейне, заняться спортом в современном фитнес-центре или йогой в специально оборудованных зонах под открытым небом. Для детей предусмотрены специальные игровые площадки. Ландшафтный подиум также предлагает уютные зоны для отдыха, для барбекю и спортивные площадки на свежем воздухе.

Откройте для себя спокойный образ жизни на воде в Porto View — в сердце Mina Rashid. Этот роскошный жилой комплекс предлагает потрясающие виды на марину, гармонично сочетая богатое наследие старого Дубая с современным городским стилем жизни. Porto View — это уникальный стиль жизни, объединяющий роскошь, связь с городом и умиротворяющее проживание на берегу. Не упустите шанс стать частью этого удивительного проекта, где каждый день наполняется вдохновением и комфортом.

Удобства:

  • Инфинити-бассейн
  • Оборудованный тренажерный зал
  • Зона для йоги
  • Детские игровые площадки
  • Многофункциональные комнаты
  • Зона барбекю
  • Большое количество зеленых насаждений

Рассрочка (80/20):

10% - бронирование

10% - ноябрь 2024 года

10% - апрель 2025 года

10% - сентябрь 2025 года

10% - июнь 2025 года

10% - ноябрь 2026 года

10% - май 2027 года

10% - сентябрь 2027 года

20% - сдача проекта (октябрь 2028 года)

Удобства и оснащение в доме

Бытовая техника

Расположение и объекты поблизости

Этот уникальный жилой проект находится всего в нескольких шагах от исторического центра Дубая, создавая идеальный баланс между многовековыми традициями старого города и безграничными возможностями нового. Расположенный всего в 15 минутах от международного аэропорта Дубая и в 20 минутах от Downtown, Porto View предлагает удобный доступ к ключевым достопримечательностям, таким как Бурдж Халифа, Дубай Молл и Башня Дубай Крик.

  • Sheikh Zayed Road - 10 минут
  • Dubai International Airport - 15 минут
  • Downtown Dubai- 20 минут
  • Dubai Mall - 20 минут
  • Burj Khalifa - 20 минут
  • Dubai Creek Harbour - 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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