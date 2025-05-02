Жилой комплекс Новый жилой комплекс Porto View на берегу моря с бассейном, Port Rashid, Дубай, ОАЭ

Добро пожаловать в Porto View — ваше идеальное убежище элегантности и спокойствия, расположенное в живописном районе Rashid Yachts & Marina. В Porto View вы погружаетесь в образ жизни, который столь же яркий, как сам Дубай, и столь же умиротворяющий, как волны моря.

К приобретению доступны апартаменты с 1-3 спальнями, а также эксклюзивные таунхаусы, каждый из которых продуман так, чтобы максимально использовать естественное освещение. Из окон открывается захватывающий вид, что превращает каждый день в источник вдохновения. Интерьеры квартир и таунхаусов выполнены в современном архитектурном стиле. Светлые тона и минималистичный дизайн создают атмосферу уюта и роскоши.

Проект состоит из двух зданий, которые соединены просторным ландшафтным подиумом, где расположены различные удобства. Вы можете расслабиться в инфинити-бассейне, заняться спортом в современном фитнес-центре или йогой в специально оборудованных зонах под открытым небом. Для детей предусмотрены специальные игровые площадки. Ландшафтный подиум также предлагает уютные зоны для отдыха, для барбекю и спортивные площадки на свежем воздухе.

Откройте для себя спокойный образ жизни на воде в Porto View — в сердце Mina Rashid. Этот роскошный жилой комплекс предлагает потрясающие виды на марину, гармонично сочетая богатое наследие старого Дубая с современным городским стилем жизни. Porto View — это уникальный стиль жизни, объединяющий роскошь, связь с городом и умиротворяющее проживание на берегу. Не упустите шанс стать частью этого удивительного проекта, где каждый день наполняется вдохновением и комфортом.

Удобства:

Инфинити-бассейн

Оборудованный тренажерный зал

Зона для йоги

Детские игровые площадки

Многофункциональные комнаты

Зона барбекю

Большое количество зеленых насаждений

Рассрочка (80/20):

10% - бронирование

10% - ноябрь 2024 года

10% - апрель 2025 года

10% - сентябрь 2025 года

10% - июнь 2025 года

10% - ноябрь 2026 года

10% - май 2027 года

10% - сентябрь 2027 года

20% - сдача проекта (октябрь 2028 года)

Удобства и оснащение в доме

Бытовая техника

Расположение и объекты поблизости

Этот уникальный жилой проект находится всего в нескольких шагах от исторического центра Дубая, создавая идеальный баланс между многовековыми традициями старого города и безграничными возможностями нового. Расположенный всего в 15 минутах от международного аэропорта Дубая и в 20 минутах от Downtown, Porto View предлагает удобный доступ к ключевым достопримечательностям, таким как Бурдж Халифа, Дубай Молл и Башня Дубай Крик.