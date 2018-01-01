  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Апартаменты Central Park от Meraas с панорамным видом на зеленый парк, недалеко от пляжей и небоскреба Бурдж-Халифа, City Walk, Дубай, ОАЭ

Апартаменты Central Park от Meraas с панорамным видом на зеленый парк, недалеко от пляжей и небоскреба Бурдж-Халифа, City Walk, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€434,300
;
10
Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
Медиа Медиа
Новости Новости

О комплексе

Этот проект создан всемирно известными дизайнерами, включает частный парк, площадки для отдыха, магазины, рестораны высокой кухни, резиденции и роскошные отели.

В жилом комплексе есть просторные апартаменты с 1-4 спальнями с видом на большой зеленый парк площадью 48 000 м2.

Удобный план оплаты:

  • 41,7% - 1 предоплата
  • 8,3% - 2 предоплата
  • 8,3% - 3 предоплата
  • 41,7% - 100% постройка.
Удобства и оснащение в доме

В жилом комплексе также есть водные игровые площадки, сауна, зоны для йоги и медитации, беговая дорожка, рестораны и магазины, парк для собак, детский сад, площадки для спорта и игр, площадка для мероприятий, места для пикника.

Преимущества

Беспроцентная рассрочка до 2027 года.

Налог 0% на покупку и продажу.

Доходность 10-15% в год от сдачи в аренду.

Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).

Расположение и объекты поблизости

На машине легко добраться до популярных мест:

  • 10 минут до Business Bay
  • 15 минут от небоскреба Бурдж- Халифа и знаменитых Дубайских фонтанов
  • 1 минута до торгового центра City Walk
  • 15 минут до Международного аэропорта Dubai International Airport
  • 50 минут до Международного аэропорта Al Maktoum International Airport
  • 15 минут до единственного в мире 7-звездочного отеля Burj Al Arab и пляжа La Mer Beach
  • 10 минут до пляжа Jumeirah Beach.
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} EUR
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} EUR
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Резиденция Квартира в одном из самых живописных мест!
Дубай, ОАЭ
от
€105,518
Многоквартирный жилой дом Studio | Anwa Aria | Dubai Maritime City
Дубай, ОАЭ
от
€250,000
Жилой комплекс Жилой комплекс Aura с просторными апартаментами, рядом с экономической зоной JAFZA и станцией метро, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€464,852
Жилой комплекс Элегантные виллы на берегу лагуны
Дубай, ОАЭ
от
€4,08 млн
Резиденция Квартира-студия в популярном районе Дубая!
Дубай, ОАЭ
от
€157,519
Вы просматриваете
Апартаменты Central Park от Meraas с панорамным видом на зеленый парк, недалеко от пляжей и небоскреба Бурдж-Халифа, City Walk, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€434,300
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята.
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Назад Оставить заявку Оставить заявку
Другие комплексы
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seapoint | Emaar Beachfront
Дубай, ОАЭ
от
€717,000
Сдача в: 2028
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную на пляже Эмаар, известную как Seapoint от Emaar Properties Основные моменты; 1,5 км нетронутого пляжа Доступны варианты отдыха и развлечений мирового класса В нескольких шагах от Marina & Yacht club Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей Хорошо связанный рай с удобствами на набережной Прямой доступ к набережной с широким спектром магазинов и ресторанов Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 763 кв. Прачечная Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Торговая и супермаркетная зона Спа и Сауна Зеленый Окружающий Спортивный корт Медицинский центр Школа и Институт сад Водная активность Пляжный волейбол Доступ к пляжу Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Жилой комплекс Tenora
Жилой комплекс Tenora
Дубай, ОАЭ
от
€169,889
Площадь 79–114 м²
2 объекта 2
Агентство: DDA Real Estate
Квартира на юге Дубая с красивым видом на ландшафтные сады. Бесплатный подбор недвижимости. Объекты от лучших застройщиков. Полное юридическое сопровождение сделки. Tenora – 10-этажный жилой комплекс в районе Dubai South. Dubai South – это район, ранее известный как Dubai World Central district. Здесь находится международный аэропорт Аль-Мактум, а также проходит выставка Dubai Expo 2020. В сообществе есть супермаркеты, магазины и кафе, больницы и остановки общественного транспорта. Недвижимость в данном районе является инвестиционно привлекательной. В квартирах предусмотрены: полностью оборудованная кухня, стиральная машина, сушилка, духовка, холодильник и микроволновая печь. Просторный балкон позволяет жильцам наслаждаться потрясающими видами. УНИКАЛЬНОСТЬ: Удобства в проекте включают: бассейн с регулируемой температурой, хорошо оборудованный тренажерный зал, паровую баню и сауну, а также детскую игровую площадку. В здании также расположены многофункциональный зал для проведения мероприятий и ландшафтные сады. Кроме того, жители могут воспользоваться высокоскоростными лифтами, просторной парковкой и круглосуточной охраной. На территории комплекса находятся ландшафтные сады и просторная парковка. Жильцы могут воспользоваться скоростными лифтами. На первом этаже расположены несколько магазинов, а также заведений общественного питания. С удовольствием ответим на все Ваши вопросы, звоните или пишите! Бесплатно проконсультируем по всем объектам Дубая!
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seascape | Mina Rashid
Многоквартирный жилой дом 1BR | Seascape | Mina Rashid
Дубай, ОАЭ
от
€364,000
Сдача в: 2026
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада представить 1-комнатную квартиру, расположенную в Seascape, Мина Рашид, Дубай. Основные моменты; Бассейн с длинным каналом и набережной Марина Розничная торговля и рестораны на воде Пешеходные мосты для быстрого доступа Привлекательные варианты плана оплаты Современные объекты, как никогда раньше Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 782 кв. Прачечная Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания приемная Бассейн тренажерный зал Столовая и розничная торговля Детская игровая площадка Ресторан и Кафе Район барбекю Беговая дорожка, Велоспорт и Бег Фитнес-центр Спортивный корт Отели Водная активность Шоппинг и супермаркет Спа и Сауна Столовая и розничная торговля Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Realting.com
Перейти