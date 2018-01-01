Апартаменты Central Park от Meraas с панорамным видом на зеленый парк, недалеко от пляжей и небоскреба Бурдж-Халифа, City Walk, Дубай, ОАЭ

Этот проект создан всемирно известными дизайнерами, включает частный парк, площадки для отдыха, магазины, рестораны высокой кухни, резиденции и роскошные отели.
В жилом комплексе есть просторные апартаменты с 1-4 спальнями с видом на большой зеленый парк площадью 48 000 м2.
Удобный план оплаты:
В жилом комплексе также есть водные игровые площадки, сауна, зоны для йоги и медитации, беговая дорожка, рестораны и магазины, парк для собак, детский сад, площадки для спорта и игр, площадка для мероприятий, места для пикника.Преимущества
Беспроцентная рассрочка до 2027 года.
Налог 0% на покупку и продажу.
Доходность 10-15% в год от сдачи в аренду.
Возможность получения резидентской визы для себя и для членов семьи (возможность открыть счет в банке/возможность находиться на территории страны без выезда до 3 лет).Расположение и объекты поблизости
На машине легко добраться до популярных мест: