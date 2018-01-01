Апартаменты Central Park от Meraas с панорамным видом на зеленый парк, недалеко от пляжей и небоскреба Бурдж-Халифа, City Walk, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €717,000

Сдача в: 2028

Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительную 1-комнатную квартиру, расположенную на пляже Эмаар, известную как Seapoint от Emaar Properties Основные моменты; 1,5 км нетронутого пляжа Доступны варианты отдыха и развлечений мирового класса В нескольких шагах от Marina & Yacht club Привлекательные и выполнимые варианты плана платежей Хорошо связанный рай с удобствами на набережной Прямой доступ к набережной с широким спектром магазинов и ресторанов Удобства и удобства; 1 спальня 1 ванна без мебели BUA; 763 кв. Прачечная Открытая кухня Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе Детская игровая площадка Досуг и Парк Фитнес-центр Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Торговая и супермаркетная зона Спа и Сауна Зеленый Окружающий Спортивный корт Медицинский центр Школа и Институт сад Водная активность Пляжный волейбол Доступ к пляжу Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284