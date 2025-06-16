  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Дубай
  4. Квартира в новостройке Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити

Квартира в новостройке Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити

Дубай, ОАЭ
от
$1,44 млн
05.11.2025
$1,44 млн
02.11.2025
$1,43 млн
31.10.2025
$1,42 млн
28.10.2025
$1,42 млн
23.10.2025
$1,42 млн
22.10.2025
$1,42 млн
18.10.2025
$1,41 млн
17.10.2025
$1,46 млн
16.10.2025
$1,46 млн
15.10.2025
$1,47 млн
14.10.2025
$1,46 млн
11.10.2025
$1,47 млн
09.10.2025
$1,46 млн
07.10.2025
$1,46 млн
01.10.2025
$1,45 млн
30.09.2025
$1,45 млн
27.09.2025
$1,46 млн
25.09.2025
$1,45 млн
24.09.2025
$1,44 млн
20.09.2025
$1,45 млн
;
16
Оставить заявку
ID: 27731
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 05.11.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2029
  • Количество этажей
    Количество этажей
    30

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн

О комплексе

Роскошные квартиры в проекте под брендом ФК "Челси" в Дубай Маритайм Сити с рассрочкой платежа

Дубай Маритайм Сити (Dubai Maritime City) — это масштабный прибрежный проект в Дубае, сочетающий жилые, коммерческие и морские объекты в одном районе. Удачное расположение между портом Рашид и сухими доками обеспечивает удобный доступ к морю, основным транспортным маршрутам и центру города. Район спроектирован как центр морской индустрии, но при этом предлагает комфортные условия для жизни и инвестиций. Здесь представлены современные жилые комплексы, бизнес-пространства, сервисы для яхт и развитая инфраструктура. Dubai Maritime City привлекает инвесторов и жителей, которым важны престиж, вид на море, близость к деловому центру и долгосрочный потенциал роста. Это одно из тех мест в Дубае, где сочетаются перспективность и образ жизни высокого уровня.

Квартиры в Дубай Маритайм Сити расположены всего в 2 минутах от Мина Рашид, в 8 минутах от общественных пляжных ресторанов, в 12 минутах от школ и больниц, в 15 минутах от Золотого рынка, в 17 минутах от Бурдж-Халифа и торгового центра Dubai Mall и в 20 минутах от международного аэропорта Дубая.

Проект включает шесть архитектурно впечатляющих башен, вдохновлённых коралловыми рифами. Их дизайн объединяет в себе элегантность современного Лондона и живую атмосферу прибрежного Дубая, создавая уникальный формат городского курорта. Жителей ждут панорамные виды на 270 градусов — на море и городской пейзаж. Среди знаковых объектов — футбольное поле Stamford Summit на крыше, пляжный инфинити-бассейн, частный пляж Chelsea Lion Beach с необычными голубыми песками, уличный тренажёрный зал, беговые дорожки, аква-фитнес-центр, зал виртуального футбола и специализированный центр подготовки спортсменов Chelsea Athlete Performance.

Пространства для восстановления включают крио- и дождевую терапию, галотерапию, паркур по методике Кнайпа, воздушную йогу, лесные капсулы для релаксации, тропу "Пять чувств", водопад для звукотерапии, а также спа-комплекс Serenity. Кулинарные площадки варьируются от кафе с монодиетами и ресторанов полезного питания до клуба Captain’s Table — приватного гастровечера с легендами «Челси», и стильного лаунджа Chelsea Powerhouse. Для семей предусмотрены детские бассейны, тематическая игровая зона с подводными мотивами, качели в форме кораллов, аллея легенд и собственный кинотеатр Stamford Cinema. Каждый элемент проекта продуман до мелочей и отражает философию «Челси» — гармонию спорта, здоровья, досуга и прибрежного образа жизни.

Проект предлагает тщательно продуманные резиденции с 1, 2 и 3 спальнями, где прибрежный стиль жизни сочетается с современным комфортом и эстетикой. Просторные интерьеры с открытой планировкой наполнены светом благодаря панорамным окнам от пола до потолка, открывающим впечатляющие виды на море и город. Функциональные кухни оснащены техникой премиум-класса, а встроенные шкафы в спальнях обеспечивают удобство хранения без ущерба для дизайна.

В оформлении интерьеров отражены мотивы водной стихии и наследия футбольного клуба «Челси» — в мягких текстурах, изысканных деталях и приглушённой цветовой палитре, создающей ощущение баланса между городской динамикой и прибрежным спокойствием. Высококачественные материалы, индивидуальная отделка и внимание к каждой детали — от жилых зон до гардеробных и ванных комнат — придают пространству ощущение продуманной роскоши и комфорта.


DXB-00243

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Финансы
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Удивительный многофункциональный комплекс в DAMAC Hills
Дубай, ОАЭ
от
$302,000
Многоквартирный жилой дом Penthouse Sobha Seahaven
Дубай, ОАЭ
от
$36,84 млн
Жилой комплекс Beach Walk 3
Дубай, ОАЭ
от
$493,151
Жилой комплекс Bluewaters Bay
Дубай, ОАЭ
от
$13,95 млн
Жилой комплекс Rove Home
Дубай, ОАЭ
от
$514,162
Вы просматриваете
Квартира в новостройке Квартиры под брендом ФК Chelsea в Дубай Маритайм Сити
Дубай, ОАЭ
от
$1,44 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой комплекс Remraam
Жилой комплекс Remraam
Жилой комплекс Remraam
Жилой комплекс Remraam
Жилой комплекс Remraam
Показать все Жилой комплекс Remraam
Жилой комплекс Remraam
Дубай, ОАЭ
от
$187,671
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 6
Премиальные апартаменты в новом комплексе Remraam современном районе Dubai Land! Из апартаментов открывается вид на пышные сады и зелень! Для жизни и инвестиций! Коэффициент окупаемости недвижимости в Remraam достигает 8.1% годовых! Инфраструктура: сады и зеленые зоны, пешеходные и беговы…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Показать все Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Жилой комплекс Seaside Sophistication at Mina Al Arab / RAK Mirasol
Mina Al arab, ОАЭ
от
$435,006
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Mirasol by RAK Properties - Seaside Sophistication at Mina Al Arab.Роскошь набережной, живущая в самом престижном сообществе Рас-Аль-Хаймы.1, 2 и 3 Спальни Апартаменты и Пентхаусы | Передача: Q2 2028Обзор проекта:Мирасол - новая прибрежная достопримечательность RAK Properties, расположенная …
Агентство
Grupo WAME Real Estate
Оставить заявку
Резиденция Six senses
Резиденция Six senses
Резиденция Six senses
Резиденция Six senses
Резиденция Six senses
Показать все Резиденция Six senses
Резиденция Six senses
Дубай, ОАЭ
от
$8,15 млн
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Площадь 576–2 463 м²
3 объекта недвижимости 3
Six Senses The Palm - это захватывающий дух роскошный проект, расположенный на Пальме Джумейра, одном из самых привлекательных мест для проживания в Дубае. Новый комплекс Six Senses Hotels Resorts Spa является первым отелем и фирменной резиденцией в Эмиратах. Проект реализуется в Дубае в пар…
Агентство
Luxe Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в ОАЭ
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
16.06.2025
Как продать квартиру в ОАЭ: пошаговый гайд для физлиц
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
03.06.2025
В Дубае запустили платформу Prypco Mint для токенизации недвижимости на блокчейне XRP
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
13.05.2025
Инвестиции в недвижимость ОАЭ: 5 перспективных новостроек по всей стране
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
02.05.2025
От аренды до продуктов. Сколько стоит жить в Дубае
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
18.03.2025
Как вернуть Tax Free в ОАЭ — все нюансы и актуальные условия
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
26.02.2025
Шарджа обгоняет Дубай? Количество сделок с недвижимостью в этом Эмирате выросло на 102% за год
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
30.01.2025
Зачем Дубай строит специализированный криптонебоскреб?
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
29.01.2025
457 участков в Дубае переводят во фрихолд: условия и процесс
Показать все публикации