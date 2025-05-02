Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция Alba Residence с бассейном и ресторанами, Liwan, Дубай, ОАЭ

ALBA Residence — уникальный жилой проект, который предлагает стильные апартаменты с 1-2 спальнями, идеально спроектированные для тех, кто ценит комфорт и роскошь. Пятиэтажный фасад жилого комплекса сочетает в себе итальянский шик и практичность. На первом этаже находятся торговые отделы и охраняемая парковка. Проект включает в себя 20 стильных апартаментов с 1-2 спальнями. Интерьеры ALBA Residence создают атмосферу роскошной жизни. Высококачественная отделка кухни и полностью плиточные ванные комнаты добавляют элемент элегантности и уюта. ALBA Residence оснащен разнообразными удобствами и услугами, которые отвечают потребностям жизни в роскоши. На территории комплекса вы найдете бассейн, современный тренажерный зал и детскую игровую площадку. Для удобства вас ждут разнообразные бары и магазины, а уютные зоны отдыха обеспечат вам возможность наслаждаться времяпровождением с друзьями и семьей прямо у вашего дома. Кроме этого, поблизости расположены больницы, школы и университеты, что обеспечивает идеальное сочетание комфорта и доступности. Если вы ищете возможность инвестировать в первоклассный жилой комплекс с высоким уровнем жизни, ALBA Residence — это ваш идеальный выбор. Здесь царит гармония между удобством и роскошью. Добро пожаловать в ваш новый дом, где создаются самые незабываемые воспоминания.

Удобства:

Зона барбекю

Тренажерный зал

Детская игровая площадка

Бассейн

Крытая парковка

Беговая и велодорожки

Супермаркеты, кафе и рестораны прямо в комплексе

Рассрочка (50/50):

20% - при бронировании 5% - через 4 месяца после бронирования 5% - на стадии строительства 30% 5% - на стадии строительства 40% 10% - на стадии строительства 50% 5% - на стадии строительства 70% 50% - во время сдачи проекта (4 кв. 2025)

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение: