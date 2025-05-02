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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция Alba Residence с бассейном и ресторанами, Liwan, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$238,639
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10
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ID: 21093
ID новостройки на Realting
In CRM: 2389595
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

ALBA Residence — уникальный жилой проект, который предлагает стильные апартаменты с 1-2 спальнями, идеально спроектированные для тех, кто ценит комфорт и роскошь. Пятиэтажный фасад жилого комплекса сочетает в себе итальянский шик и практичность. На первом этаже находятся торговые отделы и охраняемая парковка. Проект включает в себя 20 стильных апартаментов с 1-2 спальнями. Интерьеры ALBA Residence создают атмосферу роскошной жизни. Высококачественная отделка кухни и полностью плиточные ванные комнаты добавляют элемент элегантности и уюта. ALBA Residence оснащен разнообразными удобствами и услугами, которые отвечают потребностям жизни в роскоши. На территории комплекса вы найдете бассейн, современный тренажерный зал и детскую игровую площадку. Для удобства вас ждут разнообразные бары и магазины, а уютные зоны отдыха обеспечат вам возможность наслаждаться времяпровождением с друзьями и семьей прямо у вашего дома. Кроме этого, поблизости расположены больницы, школы и университеты, что обеспечивает идеальное сочетание комфорта и доступности. Если вы ищете возможность инвестировать в первоклассный жилой комплекс с высоким уровнем жизни, ALBA Residence — это ваш идеальный выбор. Здесь царит гармония между удобством и роскошью. Добро пожаловать в ваш новый дом, где создаются самые незабываемые воспоминания.

Удобства:

  • Зона барбекю
  • Тренажерный зал
  • Детская игровая площадка
  • Бассейн
  • Крытая парковка
  • Беговая и велодорожки
  • Супермаркеты, кафе и рестораны прямо в комплексе

Рассрочка (50/50):

    20% - при бронировании

    5% - через 4 месяца после бронирования

    5% - на стадии строительства 30%

    5% - на стадии строительства 40%

    10% - на стадии строительства 50%

    5% - на стадии строительства 70%

    50% - во время сдачи проекта (4 кв. 2025)

Расположение и объекты поблизости

У проекта хорошее расположение:

  • Mall Central Silicon – 10 минут
  • World IMG – 10 минут
  • City Academic – 10 минут
  • Club Polo Habtoor – 10 минут
  • Mall Outlet Dubai - 10 минут
  • Village Global – 15 минут
  • Course Race Meydan – 20 минут
  • Airport Dubai – 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая малоэтажная резиденция Alba Residence с бассейном и ресторанами, Liwan, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$238,639
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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