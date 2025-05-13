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Жилой комплекс Новый проект Akala Hotel & Residences с бассейном, парками и зонами отдыха, DIFC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$1,03 млн
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20
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ID: 26197
ID новостройки на Realting
In CRM: 2455448
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 28.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай
  • Метро
    Burj Khalifa/Dubai Mall (~ 1000 м)
  • Метро
    Financial Centre (~ 500 м)

О комплексе

Akala Hotel & Residences — воплощение современной роскоши и высокого статуса в самом сердце делового центра Дубая. Расположенный в Dubai International Financial Centre (DIFC) — одном из самых престижных и финансово значимых районов города, комплекс представляет собой 50-этажную башню, в которой разместились 400 роскошных резиденций. Вы сможете выбрать идеальный вариант среди стильных апартаментов с 1- 4 спальнями, а также изысканных пентхаусов с 5 спальнями, откуда открываются панорамные виды на культовые достопримечательности Дубая, включая Burj Khalifa.

Жители комплекса смогут наслаждаться премиальной инфраструктурой, созданной для активной и сбалансированной жизни. Здесь предусмотрено всё: инфинити-бассейн, современный тренажерный зал, зал для йоги и многофункциональный зал для мероприятий. Любители спорта и природной красоты оценят велосипедные и беговые дорожки, парки, зоны для отдыха, а также специально оборудованный газон, где можно устраивать мероприятия или просто проводить время с близкими. Для семей предусмотрены детские игровые площадки, а атмосфера всего комплекса способствует гармонии и отдыху от городской суеты.

Удобства:

  • Бассейн
  • Велосипедные и беговые дорожки
  • Оборудованный газон для мероприятий
  • Современный тренажерный зал
  • Многофункциональный зал
  • Детская игровая площадка
  • Парки и зоны отдыха

Окончание строительства - 4 квартал 2029 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Всего в нескольких минутах — музей Будущего, Dubai Mall, World Trade Centre, Zabeel Park, Dubai Frame, а также международный аэропорт Дубая.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Дубай, ОАЭ
от
$1,03 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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