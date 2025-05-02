Жилой комплекс Новая резиденция Amberhall с бассейнами рядом с парками и международными школами, JVC, Дубай, ОАЭ

Откройте для себя Binghatti Amberhall — новый символ роскоши и современного стиля жизни в Jumeirah Village Circle (JVC). Жилой проект предлагает 630 элегантно спроектированных резиденций, включая студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Из окон открываются захватывающие панорамные виды на живописные окрестности района JVC. Инновационная архитектура, элегантный дизайн и премиальные отделочные материалы подчеркивают статус и престиж проекта.

Binghatti Amberhall создан для тех, кто ценит стиль, удобство и качество жизни. К услугам резидентов: бассейны для взрослых и детей, где можно расслабиться после насыщенного дня, современные фитнес-зоны и беговые дорожки, позволяющие поддерживать активный образ жизни, а также пространство для отдыха на свежем воздухе, идеально подходящее для времяпровождения в кругу семьи или друзей.

Удобства:

Бассейны для взрослых и детей

Пространства для отдыха на открытом воздухе

Беговые дорожки

Зона для йоги

Потрясающие виды на окрестности района JVC

Близкое расположение к международным школам и паркам

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка: 70/30, 50/50

70/30 (скидка 15%)

20% — первоначальный взнос

50% — во время строительства (ежемесячные или ежеквартальные платежи)

30% — во время сдачи проекта

50/50 (скидка 18%)

50% — первоначальный взнос

20% — во время строительства (ежемесячные или ежеквартальные платежи)

30% — во время сдачи проекта

Особенности квартир

Кухонный гарнитур, есть опция меблировки апартаментов за дополнительную стоимость

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в самом сердце JVC, Binghatti Amberhall гарантирует непревзойденное удобство и доступность. Близость к Circle Mall и ключевым направлениям города, таким как Dubai Hills, Palm Jumeirah и Dubai Marina, делает этот проект идеальным местом для комфортной жизни. Благодаря удобному выезду на Al Khail Road (E44), Hessa Street и Sheikh Zayed Road (E311), вы сможете легко добраться до любого района Дубая.

Jumeirah Village Circle — это развивающийся жилой район с продуманной инфраструктурой, который сочетает в себе уют загородной жизни с удобствами мегаполиса. Здесь есть парки, школы, детские сады, торговые центры, рестораны и медицинские учреждения. Район славится спокойной атмосферой, развитой социальной инфраструктурой и широкими возможностями для отдыха и развлечений, что делает его одним из самых востребованных мест для жизни и инвестиций.