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Жилой комплекс Новая резиденция Amberhall с бассейнами рядом с парками и международными школами, JVC, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$303,684
14.04.2025
$301,809
13.04.2025
$301,986
12.04.2025
$303,114
11.04.2025
$309,963
10.04.2025
$311,226
09.04.2025
$312,792
08.04.2025
$312,596
06.04.2025
$312,779
05.04.2025
$309,930
04.04.2025
$314,073
03.04.2025
$317,556
02.04.2025
$316,886
01.04.2025
$316,170
30.03.2025
$315,198
29.03.2025
$317,556
28.03.2025
$318,714
27.03.2025
$317,597
26.03.2025
$317,399
25.03.2025
$316,316
24.03.2025
$315,244
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9
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25114
ID новостройки на Realting
In CRM: 2425402
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Откройте для себя Binghatti Amberhall — новый символ роскоши и современного стиля жизни в Jumeirah Village Circle (JVC). Жилой проект предлагает 630 элегантно спроектированных резиденций, включая студии, апартаменты с 1 и 2 спальнями. Из окон открываются захватывающие панорамные виды на живописные окрестности района JVC. Инновационная архитектура, элегантный дизайн и премиальные отделочные материалы подчеркивают статус и престиж проекта.

Binghatti Amberhall создан для тех, кто ценит стиль, удобство и качество жизни. К услугам резидентов: бассейны для взрослых и детей, где можно расслабиться после насыщенного дня, современные фитнес-зоны и беговые дорожки, позволяющие поддерживать активный образ жизни, а также пространство для отдыха на свежем воздухе, идеально подходящее для времяпровождения в кругу семьи или друзей.

Удобства:

  • Бассейны для взрослых и детей
  • Пространства для отдыха на открытом воздухе
  • Беговые дорожки
  • Зона для йоги
  • Потрясающие виды на окрестности района JVC
  • Близкое расположение к международным школам и паркам

Окончание строительства - 1 квартал 2026 года.

Рассрочка: 70/30, 50/50

70/30 (скидка 15%)

20% — первоначальный взнос

50% — во время строительства (ежемесячные или ежеквартальные платежи)

30% — во время сдачи проекта

50/50 (скидка 18%)

50% — первоначальный взнос

20% — во время строительства (ежемесячные или ежеквартальные платежи)

30% — во время сдачи проекта

Особенности квартир

Кухонный гарнитур, есть опция меблировки апартаментов за дополнительную стоимость

Расположение и объекты поблизости

Расположенный в самом сердце JVC, Binghatti Amberhall гарантирует непревзойденное удобство и доступность. Близость к Circle Mall и ключевым направлениям города, таким как Dubai Hills, Palm Jumeirah и Dubai Marina, делает этот проект идеальным местом для комфортной жизни. Благодаря удобному выезду на Al Khail Road (E44), Hessa Street и Sheikh Zayed Road (E311), вы сможете легко добраться до любого района Дубая.

Jumeirah Village Circle — это развивающийся жилой район с продуманной инфраструктурой, который сочетает в себе уют загородной жизни с удобствами мегаполиса. Здесь есть парки, школы, детские сады, торговые центры, рестораны и медицинские учреждения. Район славится спокойной атмосферой, развитой социальной инфраструктурой и широкими возможностями для отдыха и развлечений, что делает его одним из самых востребованных мест для жизни и инвестиций.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Amberhall с бассейнами рядом с парками и международными школами, JVC, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$303,684
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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