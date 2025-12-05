  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Nadd Al Sheba 2
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Nadd Al Sheba 2, ОАЭ

дома
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Жилой комплекс 330 Riverside Crescent
Дубай, ОАЭ
от
$430,839
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 52
Площадь 59–88 м²
3 объекта недвижимости 3
Зарубежная недвижимость от 40 000$. БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ СТАТУСА РЕЗИДЕНТА. Мы поможем Вам подобрать БЕСПЛАТНО объект, организуем безопасную сделку с застройщиком! - эксклюзивная недвижимость; - помощь в организации переезда; - ежегодный доход от инвестиций до 20%;…
Тип объекта
Площадь, м²
Стоимость, USD
Квартира 1 комната
59.0 – 70.0
402,758 – 430,839
Квартира 2 комнаты
88.0
582,047
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Skyvue Solair
Жилой комплекс Skyvue Solair
Жилой комплекс Skyvue Solair
Жилой комплекс Skyvue Solair
Жилой комплекс Skyvue Solair
Показать все Жилой комплекс Skyvue Solair
Жилой комплекс Skyvue Solair
Дубай, ОАЭ
от
$350,003
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2029
Количество этажей 58
Апартаменты в новом жилом проекте Skyvue Solair в районе Bukadra! Меблированная кухня! Идеально подойдет для жизни, перепродажи или сдачи в аренду! Красивый вид! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: изысканные рестораны, спокойные сады для релаксации…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Skyscape Altius
Жилой комплекс Skyscape Altius
Жилой комплекс Skyscape Altius
Жилой комплекс Skyscape Altius
Жилой комплекс Skyscape Altius
Показать все Жилой комплекс Skyscape Altius
Жилой комплекс Skyscape Altius
Дубай, ОАЭ
от
$486,099
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 85
Шикарные апартаменты в Skyscape Altius в районе Bukadra! Шикарный вид на кристальную лагуну! Премиальная локация! Апартаменты для жизни и инвестиций! Гарантированный доход! Поблизости с ключевыми локациями Дубая! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Жилой комплекс Skyscape Aura
Жилой комплекс Skyscape Aura
Жилой комплекс Skyscape Aura
Жилой комплекс Skyscape Aura
Жилой комплекс Skyscape Aura
Показать все Жилой комплекс Skyscape Aura
Жилой комплекс Skyscape Aura
Дубай, ОАЭ
от
$469,176
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 45
Апартаменты в роскошном жилом комплексе Skyscape Aura в районе Bukadra! Полностью меблированная кухня с техникой! Множество удобств для отдыха и развлечений! Потрясающий панорамный вид! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: охрана и система видеонаблю…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Ayana Gardens
Жилой комплекс Ayana Gardens
Жилой комплекс Ayana Gardens
Жилой комплекс Ayana Gardens
Жилой комплекс Ayana Gardens
Показать все Жилой комплекс Ayana Gardens
Жилой комплекс Ayana Gardens
Дубай, ОАЭ
от
$244,603
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 4
Апартаменты в шикарном комплексе Ayana Gardens в районе Мейдан в Дубае! Апартаменты с оборудованной кухней! Отличная локация! Развитая инфраструктура! Апартаменты для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в ОАЭ! Удобства: детская игровая площадка, …
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс Skyscape Avenue
Жилой комплекс Skyscape Avenue
Жилой комплекс Skyscape Avenue
Жилой комплекс Skyscape Avenue
Жилой комплекс Skyscape Avenue
Показать все Жилой комплекс Skyscape Avenue
Жилой комплекс Skyscape Avenue
Дубай, ОАЭ
от
$466,314
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Количество этажей 53
Роскошные апартаменты с функциональными планировками в новом проекте Skyscape Avenue в районе Bukadra! Панорамный вид на городские пейзажи! Полностью меблированная кухня с техникой! Первоклассные удобства! Для жизни и инвестиций! Подберем жилье с выгодной ставкой по ипотеке или рассрочке в О…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Жилой комплекс 310 Riverside Crescent
Жилой комплекс 310 Riverside Crescent
Жилой комплекс 310 Riverside Crescent
Жилой комплекс 310 Riverside Crescent
Жилой комплекс 310 Riverside Crescent
Показать все Жилой комплекс 310 Riverside Crescent
Жилой комплекс 310 Riverside Crescent
Дубай, ОАЭ
от
$425,059
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 70
Апартаменты с завораживающим панорамным видом вид на лагуну! Апартаменты меблированы и все кухни оборудованы брендированной техникой Siemens! Беспроцентная рассрочка! Пpeкраcнaя кваpтира для жизни, инвестиций и cдачу в aренду! Комфортабельный комплекс 310 Riverside Crescent расположен в р…
Агентство
DDA Real Estate
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
На карте
Realting.com
Перейти