  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Ghantout
  4. Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Ghantout, ОАЭ

Gantout
1
Поиск новостроек
Скрыть
Поиск новостроек
Расширенный поиск Компактный поиск
Параметры поиска
Сортировать
На карте
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Показать все Жилой квартал Премиальная недвижимость
Жилой квартал Премиальная недвижимость
Ghantout, ОАЭ
от
$465,753
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2028
Jacob & Co. Beachfront Living by Ohana — это новый эксклюзивный жилой комплекс, который будет построен в Абу-Даби. Ведущий застройщик Ohana Development реализует этот проект в сотрудничестве с всемирно известным брендом ювелирных украшений класса люкс Jacob & Co. В комплексе представлена впе…
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Языки общения
English, Русский, Українська
На карте
Realting.com
Перейти