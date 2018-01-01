Жилой комплекс с меблированными апартаментами и спортивными площадками, рядом с шоссе Sheikh Zayed Road, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ

В проекте есть широкий выбор апартаментов с различными планировками: меблированные студии и квартиры с 1-3 спальнями.

Для жильцов также доступны различные удобства: магазины, лаунж-зоны, настольный теннис, баскетбольная площадка, беговые дорожки, коворкинг-центр и т.д.

Комплекс расположен на главном шоссе Sheikh Zayed Road. Это обеспечивает лёгкое транспортное сообщение со всеми лучшими районами Дубая.

Расположение и объекты поблизости

Downtown Jabel Ali - развивающийся район Дубая. Здесь есть жилые помещения, а также прогулочные зоны отдыха с большим количеством зелёных парков и озер. В районе есть современная инфраструктура, включая небоскребы, отели и торговые центры.

Удобное расположение района - вдоль современного шоссе Sheikh Zayed Road. За несколько минут можно добраться до лучших достопримечательностей и курортных зон Дубая.