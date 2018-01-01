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Жилой комплекс с меблированными апартаментами и спортивными площадками, рядом с шоссе Sheikh Zayed Road, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€149,518
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3
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О комплексе

В проекте есть широкий выбор апартаментов с различными планировками: меблированные студии и квартиры с 1-3 спальнями.

Для жильцов также доступны различные удобства: магазины, лаунж-зоны, настольный теннис, баскетбольная площадка, беговые дорожки, коворкинг-центр и т.д.

Комплекс расположен на главном шоссе Sheikh Zayed Road. Это обеспечивает лёгкое транспортное сообщение со всеми лучшими районами Дубая.

Расположение и объекты поблизости

Downtown Jabel Ali - развивающийся район Дубая. Здесь есть жилые помещения, а также прогулочные зоны отдыха с большим количеством зелёных парков и озер. В районе есть современная инфраструктура, включая небоскребы, отели и торговые центры.

Удобное расположение района - вдоль современного шоссе Sheikh Zayed Road. За несколько минут можно добраться до лучших достопримечательностей и курортных зон Дубая.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс с меблированными апартаментами и спортивными площадками, рядом с шоссе Sheikh Zayed Road, Downtown Jabel Ali, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€149,518
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Royal BIP Real Estate Brokers is delighted to present 1 bedroom apartment, located in Barsha South, known as Marriot Executive Residence by MAG Development Key Highlights; Fully-furnished & branded by Marriot Offering panoramic views of the beautiful Dubai Hills Easy payment plan options Having access to 5-star amenities of the Hotel Amenities & Facilities; 1 Bedroom 2 Bath Fully furnished BUA; 1,110 Sqft Powder room Laundry area Dish washer Fridge Balcony / Terrace Lobby, lift & Waiting area Reception area Swimming pool Gym Barbeque area Conference room Board room Club Spa & Sauna room Supermarket & Shopping area 24/7 Security Family area Leisure & Park area Sport courts For further details and viewing, feel free to call: Mr. MOEEN AHMAD at Royal B I P Real Estate Brokers is a leading company specializing in the brokerage of residential and commercial properties and provides ONE STOP solutions to its owners/landlords and investors to achieve their desire results. We are always there to assist our clients in every aspect of searching and finalizing sales transactions of residential & commercial properties, buildings and plots with up-to-date knowledge of UAEs Real Estate market and laws. Royal B I P Real Estate Brokers is registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) No. 28284
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Резиденция Апартаменты с удивительным дизайном!
Резиденция Апартаменты с удивительным дизайном!
Дубай, ОАЭ
от
€280,190
Площадь 41–148 м²
3 объекта 3
Сдача в: 2025
Агентство: DDA Real Estate
Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Апартаменты Cloud Tower с 2-мя спальнями и удивительной концепцией дизайна интерьера. Хотите приобрести квартиру в Дубае? Вы знаете, как инвестировать выгодно! Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Cloud Tower — высотный проект с двумя башнями возвышается над горизонтом с 29 жилыми этажами. Это шикарный жилой комплекс от Tiger Properties. Комплекс предлагает мебелированные апартаменты с эксклюзивными удобствами. Cloud Tower — прекрасный выбор при покупке недвижимости в Дубае как для молодых пар, так и для семей с детьми. Также данный проект будет интересен для инвестирования Основные преимущества комплекса: ▪ Квартиры различных размеров и конфигурации; ▪ Резиденции, которые будут оснащены шикарными удобствами; ▪ Комплекс находится в окружении основных достопримечательностей; ▪ Разумные и доступные варианты плана оплаты; ▪ Высокоскоростные лифты; ▪ Круглосуточная охрана. Уникальное расположение комплекса обеспечивает высокую ликвидность и гарантированную окупаемость за счет высокого спроса. Годовой доход 10% - 15% Особенности расположения: ▪ 10 минут до JBR; ▪ 15 минут до Пальмы Джумейра; ▪ 15 минут до торгового центра Mall of the Emirates; ▪ 17 минут до Global Village; ▪ 20 минут до торгового центра Dubai Mall. Плюсы инвестирования в Cloud Towers: ▪ Рентабельность инвестиций от 6% ▪ Резидентская виза сроком от 3 до 10 лет с правом продления ▪ Беспроцентная рассрочка ▪ Комиссия 0% ▪ Высокий спрос арендаторов Если Вас заинтересовало предложение, и Вы хотите посмотреть планировки апартаментов, напишите или позвоните нам! Подробно проконсультируем по объекту!
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