Ocean House находится в нескольких минутах езды от улицы Шейха Зайда, откуда легко добраться до остальной части Дубая. Неудивительно, что Пальма Джумейра, усеянная несколькими 5-звездочными отелями, включая всемирно известный Atlantis The Palm Dubai Hotel & Resort, является популярным местом для наслаждения прекрасными удовольствиями жизни. Отмеченные наградами рестораны, предлагающие широкий выбор блюд, роскошные спа-салоны и популярные ночные клубы - достаточная причина, чтобы никогда не покидать остров. Благодаря монорельсовой дороге жители и гости могут наслаждаться великолепными видами, путешествуя из одной части острова в другую.

Ocean House, это изысканные апартаменты на берегу моря, которые определяют стандарты элегантности и совершенства. Выбрав эту престижную резиденцию, вы получите прямой доступ к частному пляжу, нескольким высококлассным ресторанам и развлечениям мирового уровня.

Ocean House предлагают роскошные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями с потрясающим видом на Аравийское море. Сочетание яркого дизайна интерьера и высококачественной отделки обеспечат спокойную и современную жизнь.

Удобства: