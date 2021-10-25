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Ocean House

Дубай, ОАЭ
от
€1,19 млн
;
8
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Описание Описание
Параметры Параметры
Квартиры Квартиры
Адрес Адрес
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О комплексе

Ocean House находится в нескольких минутах езды от улицы Шейха Зайда, откуда легко добраться до остальной части Дубая. Неудивительно, что Пальма Джумейра, усеянная несколькими 5-звездочными отелями, включая всемирно известный Atlantis The Palm Dubai Hotel & Resort, является популярным местом для наслаждения прекрасными удовольствиями жизни. Отмеченные наградами рестораны, предлагающие широкий выбор блюд, роскошные спа-салоны и популярные ночные клубы - достаточная причина, чтобы никогда не покидать остров. Благодаря монорельсовой дороге жители и гости могут наслаждаться великолепными видами, путешествуя из одной части острова в другую.

Ocean House, это изысканные апартаменты на берегу моря, которые определяют стандарты элегантности и совершенства. Выбрав эту престижную резиденцию, вы получите прямой доступ к частному пляжу, нескольким высококлассным ресторанам и развлечениям мирового уровня.

Ocean House предлагают роскошные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями с потрясающим видом на Аравийское море. Сочетание яркого дизайна интерьера и высококачественной отделки обеспечат спокойную и современную жизнь.

Удобства:

  • Инфинити бассейн с видом на пляж
  • Кабинки для переодевания
  • Шезлонги на террасе у бассейна
  • Крытый бар под открытым небом
  • Баскетбольная площадка
  • Теннисный корт
  • Детская игровая площадка
  • Зонированная фитнес-студия
  • Студия йоги/пилатеса
  • Большая открытая фитнес-зона
  • Холодильник для вина
  • Гостиная для обедов и встреч
  • Открытая терраса для сигар

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Лифт
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Тип строения новостройки
Тип строения новостройки
Монолитный
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Количество этажей
Количество этажей
8
Квартиры в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², EUR
Цена квартиры, EUR
Квартиры 1 комната
Площадь, м² 92.0
Цена за м², EUR 12,954
Цена квартиры, EUR 1,19 млн
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 130.0
Цена за м², EUR 11,071
Цена квартиры, EUR 1,44 млн
Квартиры 3 комнаты
Площадь, м² 163.0
Цена за м², EUR 12,204
Цена квартиры, EUR 1,99 млн
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ
Инфраструктура рядом
Аэропорт 29 000 м
Детский сад 3 000 м
Метро 2 500 м
Море 100 м
Торговый центр 2 500 м
Школа 2 500 м

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Ocean House
Дубай, ОАЭ
от
€1,19 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Недвижимость в Дубае по выгодной цене с полным юридическим сопровождением. Помощь в переводе денежных средств. Бесплатный подбор недвижимости. Новостройка Amalia Residences в Дубае – это многоквартирный комплекс премиум-класса, который в скором времени станет частью популярного сообщества Al Furjan, где есть вся современная инфраструктура. 8-этажное здание будет включать в себя 400 апартаментов с 1–3 спальнями. Инфраструктура: - Можно с детьми; - Зона отдыха; - Фитнес-зал; - Площадка для барбекю; - Видеонаблюдение; - Охрана; - Детская площадка; - Детский бассейн; - Ландшафтный дизайн; - Транспортная доступность; - Социальная и коммерческая инфраструктура; - Парковка; - Зеленый сад; - Развитая инфраструктура; - Бассейн; - Общая зона с бассейном; - Магазин. Расположение: Amalia Residences – это новый жилой комплекс, расположенный в районе Al Furjan в Дубае, недалеко от Discovery Gardens и Jebel Ali Village. Доступ через Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Sheikh Zayed Road позволяет жителям легко добраться до удобных мест за считанные минуты. Его чудесная близость включает в себя некоторые из известных достопримечательностей и направлений Дубая. Ближайшие места: - 05 минут - Дубай Марина; - 07 минут - Моторный город; - 07 минут - Молл Эмиратов; - 08 минут - Пальма Джумейра; - 08 минут - Бурдж Аль-Араб; - 20 минут - международный аэропорт Аль-Мактум; - 15 минут - центр Дубая; - 30 минут - Международный аэропорт Дубая. Мы предоставим Вам: - Подборки лучших апартаментов от надёжных застройщиков; - Гарантию ежегодного дохода от инвестиций; - Беспроцентную рассрочку сроком на 7 лет; - Бесплатное юридическое сопровождение; - Гарантию безопасности переводов при сделке; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты; - Покажем лично объект в Дубае или онлайн; - Помощь в переводе денежных средств для оплаты. Звоните или пишите, ответим на все вопросы, касающиеся приобретения апартаментов!
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