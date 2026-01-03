  1. Realting.com
Жилой комплекс House of WELL
Жилой комплекс House of WELL
Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$572,608
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 13
House of WELL — клубный дом премиум-класса на Dubai Islands, созданный для осознанной жизни и абсолютного комфорта! House of WELL — эксклюзивный проект от Well Concept Real Estate Development, расположенный в престижной прибрежной зоне Dubai Islands. Интерьеры выполнены в теплых натура…
DDA Real Estate
Жилой комплекс Новая резиденция Seaside с бассейнами и кинотеатром, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Seaside с бассейнами и кинотеатром, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$635,505
Предлагаются апартаменты с просторными балконами и панорамными видами. Резиденция располагает бассейнами для взрослых и детей, детской площадкой, зоной барбекю, тренажерным залом, лужайкой и кинотеатром на открытом воздухе, полем для мини-гольфа. Окончание строительства - 4 квартал 2026 года…
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Park Meadows с бассейном и парками в центре района Dubailand, Дубай
Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции Park Meadows с бассейном и парками в центре района Dubailand, Дубай
Deira, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$317,197
В сердце района Dubailand, в окружении пышной зелени и тихих водных каналов, возвышается Park Meadows – современный 17-этажный жилой комплекс, который включает в себя 205 роскошных резиденций. Здесь каждый уголок пропитан атмосферой умиротворения, где современный комфорт сливается с красотой…
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sea Legend One в 4 минутах ходьбы от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Sea Legend One в 4 минутах ходьбы от пляжа, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$571,209
Sea Legend One открывает новую главу прибрежной жизни на Dubai Islands, где из окна виден только безмятежный залив и парусники на горизонте. В комплексе 11 жилых этажей, на каждом из которых расположено всего 6 резиденций. К приобретению предлагаются полностью меблированные апартаменты с 1-3…
Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residences — Phase 2 с бассейнами на берегу моря, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Rixos Beach Residences — Phase 2 с бассейнами на берегу моря, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$2,33 млн
Предлагаются элитные апартаменты с панорамными видами, балконами, террасами и садами. Некоторые апартаменты имеют собственные бассейны. Резиденция располагает бассейнами, спа, тренажерным залом, консьерж-сервисом, кинотеатром, детской площадкой, кафе и зоной отдыха, игровой комнатой. Окончан…
Жилой комплекс Floarea Breeze
Жилой комплекс Floarea Breeze
Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$544,327
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2027
Количество этажей 8
Floarea Breeze — островная эстетика, дизайнерские резиденции и приватность в премиальном проекте на Dubai Islands! Floarea Breeze — изысканный жилой комплекс от Mashriq Elite Developments, созданный как воплощение современного островного образа жизни на Dubai Islands. Проект гармонично со…
Жилой комплекс Пентхаус в новой резиденции Beach Walk 4 с бассейном, панорамными видами и выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Пентхаус в новой резиденции Beach Walk 4 с бассейном, панорамными видами и выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$1,71 млн
Beach Walk Residence 4 — это не просто жилой комплекс, это настоящая история о жизни у воды, воплощенная в архитектуре и дизайне, где роскошь и гармония идут рука об руку. Расположенный на территории Dubai Islands, этот проект открывает перед своими будущими владельцами новые горизонты комфо…
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Beach Walk 4 с бассейном, панорамными видами и выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый комплекс меблированных апартаментов Beach Walk 4 с бассейном, панорамными видами и выходом на пляж, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$722,700
Beach Walk Residence 4 — это не просто жилой комплекс, это настоящая история о жизни у воды, воплощенная в архитектуре и дизайне, где роскошь и гармония идут рука об руку. Расположенный на территории Dubai Islands, этот проект открывает перед своими будущими владельцами новые горизонты комфо…
Жилой комплекс Новый проект BEACH WALK GRAND 2 с бассейнами и детской площадкой, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Жилой комплекс Новый проект BEACH WALK GRAND 2 с бассейнами и детской площадкой, Dubai Islands, Дубай, ОАЭ
Deira, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$604,000
Архитектурный шедевр на берегах престижных островов Dubai Islands, Beach Walk Grand 2 от Imtiaz располагается вдоль побережья, где прибрежная жизнь воплощает в себе идеальный баланс между спокойствием и изяществом. Эта резиденция создана для тех, кто ценит безмятежность. Beach Walk Grand 2 о…
Жилой комплекс Новая резиденция Bay Residences с бассейнами, садами и кинотеатром, Dubai Islands, ОАЭ
Жилой комплекс Новая резиденция Bay Residences с бассейнами, садами и кинотеатром, Dubai Islands, ОАЭ
Deira, ОАЭ
Deira, ОАЭ
от
$1,11 млн
Предлагаются апартаменты с большими террасами и панорамными видами. Резиденция располагает бассейнами для детей и взрослых, баром, детской площадкой, садами, кинотеатром, кафе, тренажерным залом, зоной отдыха, игровой комнатой. Окончание строительства - 4 квартал 2026 года. Удобства и оснащ…
