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Жилой комплекс Новая резиденция Ghaff Land с бассейном недалеко от аэропорта, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$286,180
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10
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ID: 20868
ID новостройки на Realting
In CRM: 2386108
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Ghaff Land Residence — жилой девятиэтажный комплекс, в котором к приобретению предлагаются 168 квартир, среди которых вы найдете разнообразие планировок: от изысканных студий до комфортабельных апартаментов с 1-2 спальнями. Каждая деталь интерьера продумана с заботой о вашем комфорте.

Ghaff Land Residence предлагает спектр удобств, которые сделают вашу жизнь ярче и насыщеннее. Окунитесь в освежающий бассейн, занимайтесь спортом в современно оборудованном тренажерном зале, и позвольте своим детям весело провести время на игровой площадке. Ghaff Land Residence — это не просто выбор квартиры, это решение создать пространство, полное роскоши и комфорта для всей семьи и всех тех, кто стремится к высокому качеству жизни в одном из самых динамичных уголков Дубая.

Удобства:

  • Фитнес-центр;
  • Бассейн;
  • Детская игровая площадка;
  • Зона для йоги на крыше комплекса.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Рассрочка (50/50):

40% – во время строительства

10% – во время сдачи объекта (4 кв. 2025)

50% - в течение 2-х лет после сдачи объекта (12,5% каждые полгода).

Расположение и объекты поблизости

Комплекс отличается своим выгодным расположением, что позволит вам в кратчайшие сроки добраться до ключевых объектов инфраструктуры:

  • First Avenue Mall Motor City – 5 минут
  • Royal Grammar School Guildford – 5 минут
  • Mediclinic Parkview Hospital – 12 минут
  • DWC Airport – 20 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Ghaff Land с бассейном недалеко от аэропорта, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$286,180
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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