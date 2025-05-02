Жилой комплекс Новая резиденция Ghaff Land с бассейном недалеко от аэропорта, Dubai Studio City, Дубай, ОАЭ

Ghaff Land Residence — жилой девятиэтажный комплекс, в котором к приобретению предлагаются 168 квартир, среди которых вы найдете разнообразие планировок: от изысканных студий до комфортабельных апартаментов с 1-2 спальнями. Каждая деталь интерьера продумана с заботой о вашем комфорте.

Ghaff Land Residence предлагает спектр удобств, которые сделают вашу жизнь ярче и насыщеннее. Окунитесь в освежающий бассейн, занимайтесь спортом в современно оборудованном тренажерном зале, и позвольте своим детям весело провести время на игровой площадке. Ghaff Land Residence — это не просто выбор квартиры, это решение создать пространство, полное роскоши и комфорта для всей семьи и всех тех, кто стремится к высокому качеству жизни в одном из самых динамичных уголков Дубая.

Удобства:

Фитнес-центр;

Бассейн;

Детская игровая площадка;

Зона для йоги на крыше комплекса.

Окончание строительства - 4 квартал 2025 года.

Рассрочка (50/50):

40% – во время строительства

10% – во время сдачи объекта (4 кв. 2025)

50% - в течение 2-х лет после сдачи объекта (12,5% каждые полгода).

Расположение и объекты поблизости

Комплекс отличается своим выгодным расположением, что позволит вам в кратчайшие сроки добраться до ключевых объектов инфраструктуры: