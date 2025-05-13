Жилой комплекс Новая резиденция Velor с бассейном, мини-гольфом и оздоровительным центром, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ

VELOR — это воплощение изысканности в самом сердце Дубая, в престижном районе Downtown, где стиль жизни определяют утонченность, комфорт и абсолютное внимание к деталям. Эксклюзивный жилой проект возвышается среди архитектурных и культурных объектов мегаполиса, предлагая резиденции, в которых каждый элемент тщательно продуман, чтобы соответствовать высоким стандартам истинной роскоши. Здание состоит из 26 этажей, и каждая квартира здесь — это шедевр современного дизайна, оснащенный передовыми бытовыми приборами, элегантной встроенной мебелью и ванными комнатами в стиле лучших спа-курортов. Кухни оборудованы высококлассной техникой, что делает процесс приготовления пищи не только удобным, но и эстетически приятным.

Проект Velor предлагает насыщенный образ жизни, наполненный первоклассными удобствами, которые охватывают все аспекты отдыха, активностей и повседневного комфорта. Резиденты наслаждаются абсолютной безопасностью, удобствами для оздоровления и активного образа жизни, пространствами для общения и семейного досуга, а также возможностью проводить время в ресторанах премиум-класса и бутиках. Каждый день здесь — это гармоничное сочетание городской динамики с атмосферой уединения.

Удобства:

Бассейн, расположенный на крыше

Мини-гольф

Оздоровительный центр, спа и сауна

Зона для йоги

Зарядные станции для электромобилей

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка: 60/40

Особенности квартир

Кухня оборудована

Расположение и объекты поблизости

Расположение в районе Downtown Dubai дарит доступ ко всем самым значимым достопримечательностям города — культовому небоскрёбу Burj Khalifa, легендарному торговому центру Dubai Mall и танцующему фонтану Dubai Fountain.