Жилой комплекс Society House с террасой, баром на крыше и четырьмя садами с панорамным видом на центр города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

от €2,46 млн

Сдача в: 2026

Royal BIP Real Estate Brokers рада представить вам роскошную 3-комнатную квартиру, расположенную в Палм-Джумейре, известную как Palm Gateway от Nakheel Удобства и удобства; 3 спальни 4 баня без мебели BUA; 2369 кв. Горничная комната изучение Порошковая комната Область магазина полезность Разный комод для обоих полов Балкон / Терраса Лобби, Лифт и Зона ожидания Приемная зона Столовая и розничная торговля тренажерный зал Беговая дорожка, беговая дорожка и велоспорт Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Спортивный корт Бассейн Общественный зал Супермаркет и Торговая зона Баскетбол и теннисный корт Зеленое окружение Зона отдыха Район барбекю Пляжная зона больница Спа и Сауна Йога и Медитация Спорт на открытом воздухе Соседство поблизости; Dubai Media City – 0,9 км Зеленые – 1,8 км Виды – 1,9 км Barsha Heights – 2,2 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284