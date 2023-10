Жилой комплекс Society House с террасой, баром на крыше и четырьмя садами с панорамным видом на центр города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ

Цена по запросу

Сдача в: 2025

Elano by Oro24 — это новый 10-этажный жилой дом в Арджане, Дубай. Элано — это единственный в своем роде современный закрытый комплекс в Арджане, недалеко от Сада Чудес и недалеко от популярной улицы Умм-Сукейм. Проект состоит из современных домов с отличительными современными удобствами, а также множеством роскошных удобств. Арджан — это популярное сообщество, расположенное примерно в 10 минутах от торгового центра Mall of the Emirates и Sheikh Zayed Road, а также Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что делает его удобным расположением между двумя основными автомагистралями с хорошей транспортной развязкой. Арджан окружен сообществами Barsha South, Dubai Hills, Arabian Ranches и Motor City.