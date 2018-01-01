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  3. Жилой комплекс Society House с террасой, баром на крыше и четырьмя садами с панорамным видом на центр города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Society House с террасой, баром на крыше и четырьмя садами с панорамным видом на центр города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
€533,916
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О комплексе

Роскошный высотный комплекс в оживлённом сердце энергичного района Downtown Dubai — туристического магнита города. Студии и апартаменты с 1-3 спальнями с уникальным расположением и первоклассными удобствами.

В распоряжении резидентов комплекса находятся четыре вертикальных сада — зелёные оазисы с панорамным видом на оживлённый Downtown Dubai прямо в здании Society House.

Удобства и оснащение в доме

Подробнее об инфраструктуре: открытый кроссфит-бокс; фитнес-центр; частный кинотеатр; конференц-залы и офисные помещения; терраса и бар на крыше; 25-метровый бассейн; детская игровая зона; гольф-симулятор.

Расположение и объекты поблизости

Центральный район города, притягивающий туристов. Здесь находятся основные достопримечательности города: башня Burj Khalifa, крупнейший торговый центр в мире Dubai Mall, "поющие" фонтаны и Дубайская опера.

Society House расположен в 4 минутах от Dubai Mall и поющего фонтана, в 6 минутах от Burj Khalifa. У резидентов комплекса будет большой выбор ресторанов, кафе, баров и пабов.

Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Society House с террасой, баром на крыше и четырьмя садами с панорамным видом на центр города, Downtown Dubai, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
€533,916
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