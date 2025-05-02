Жилой комплекс Первоклассный жилой комплекс The Orchard Place в Джумейра Вилладж Серкл, Дубай, ОАЭ

The Orchard Place — это воплощение современного стиля жизни в сердце одного из самых востребованных районов Дубая — Jumeirah Village Circle. Комплекс органично сочетает в себе динамику мегаполиса и приватность, предлагая жителям тихий оазис среди стремительно развивающегося города. Проект состоит из двух впечатляющих башен высотой 23 и 30 этажей. К приобретению предлагаются уютные студии и просторные апартаменты с 1–2 спальнями.

Проект обладает рядом современных и удобных особенностей. Предусмотрен тренажёрный зал, оборудованный современными тренажерами и зонами для занятий фитнесом, что позволяет поддерживать физическую форму в комфортных условиях. Для любителей йоги и медитации есть панорамная терраса, которая предоставляет возможность заниматься на свежем воздухе с прекрасным видом. Для тех, кто ценит релаксацию и оздоровление, предусмотрены парные сауны, позволяющие расслабиться и восстановить силы после тренировки или активного дня. На территории проекта расположены отдельные бассейны для взрослых и детей, что обеспечивает комфорт и безопасность для всей семьи. Для проведения барбекю и уютных совместных мероприятий есть специально оборудованные зоны, где можно наслаждаться вкусной едой и приятной атмосферой в компании друзей и близких. Любители активного отдыха найдут себе занятие на падел-корте, что делает проект привлекательным для любителей этого динамичного вида спорта. Для деловых встреч и проведения различных мероприятий предусмотрено просторное специально оборудованное пространство, оснащенное всем необходимым для успешной организации конференций, семинаров и корпоративных мероприятий. Детские зоны включают как игровые площадки внутри здания, так и на свежем воздухе, что обеспечивает комфортное и безопасное проведение времени для малышей и подростков, а также создает условия для их активного развития и развлечений. Все эти удобства делают проект современным комплексом, ориентированным на комфорт, здоровье и активный образ жизни его резидентов.

Особенности квартир

Каждая деталь тщательно продумана: открытые и полузакрытые кухни, балконы и террасы, просторные гардеробные и встроенные шкафы, прачечные зоны, совмещенные ванные комнаты. Интерьеры оформлены с особым вниманием к деталям, с использованием натуральных и благородных материалов от ведущих мировых брендов. Дизайн создает атмосферу уюта, баланса и изысканности — идеальную для жизни и отдыха.

Расположение и объекты поблизости

От The Orchard Place можно примерно за 23 минуты доехать до торгового центра Dubai Mall, за 17 минут — до Palm Jumeirah, за 18 минут — до Burj Al Arab и за 22 минуты — до The Walk JBR.