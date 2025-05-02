Жилой комплекс Жилой комплекс Maya 3 с бассейном в самом сердце Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Откройте для себя Maya 3 – новый жилой проект в самом сердце Dubailand, одного из самых динамично развивающихся районов Дубая. Этот комплекс предлагает идеальный баланс между комфортом городской жизни и уединением в окружении природы. Район известен своей семейной атмосферой, обилием зеленых зон и развлекательных объектов, а также удобным расположением, которое обеспечивает легкий доступ к ключевым достопримечательностям города, включая ведущие школы, торговые центры, медицинские учреждения и основные транспортные артерии.

Каждая резиденция в Maya 3 продумана до мелочей и отвечает самым высоким стандартам качества и комфорта. Просторные и светлые апартаменты с 1 и 2 спальнями создают идеальные условия для жизни, а премиальная отделка и современный дизайн подчеркивают стиль и элегантность. Высокие потолки, панорамные окна и изысканные материалы создают атмосферу роскоши и уюта, а функциональная планировка делает каждое помещение максимально удобным для повседневной жизни.

В Maya 3 продумано все для комфортного проживания. Здесь вас ждут лучшие удобства для отдыха, спорта и развлечений. Современный тренажерный зал оснащен новейшим оборудованием, позволяя поддерживать активный образ жизни в комфортной обстановке. Большой плавательный бассейн станет вашим любимым местом для расслабления после долгого дня, где можно освежиться и насладиться спокойствием. Для особых случаев предусмотрен просторный банкетный зал, где можно устраивать семейные праздники и встречи с друзьями. Вся территория комплекса находится под круглосуточной охраной, а система центрального кондиционирования обеспечивает комфортный климат в любое время года.

Удобства:

Бассейн

Тренажерный зал

Круглосуточная охрана

Система центрального кондиционирования

Банкетный зал

Рассрочка: 40/60, 50/50, 60/40

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Расположение и объекты поблизости

В шаговой доступности расположены многочисленные магазины, кафе, рестораны и другие коммерческие заведения, обеспечивающие комфортный и насыщенный городской ритм жизни. Близость к ведущим образовательным учреждениям, таким как The Aquila School (всего в 600 метрах) и GEMS FirstPoint School (в 1,1 км), делает этот комплекс идеальным выбором для семей с детьми.