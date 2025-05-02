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  3. Жилой комплекс Жилой комплекс Maya 3 с бассейном в самом сердце Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Жилой комплекс Maya 3 с бассейном в самом сердце Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$313,746
14.04.2025
$311,808
13.04.2025
$311,991
12.04.2025
$313,157
11.04.2025
$320,233
10.04.2025
$321,537
09.04.2025
$323,155
08.04.2025
$322,953
06.04.2025
$323,141
05.04.2025
$320,198
04.04.2025
$324,478
03.04.2025
$328,077
02.04.2025
$327,386
01.04.2025
$326,646
30.03.2025
$325,641
29.03.2025
$328,076
28.03.2025
$329,274
27.03.2025
$328,120
26.03.2025
$327,915
25.03.2025
$326,796
24.03.2025
$325,689
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4
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 25365
ID новостройки на Realting
In CRM: 2441557
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Откройте для себя Maya 3 – новый жилой проект в самом сердце Dubailand, одного из самых динамично развивающихся районов Дубая. Этот комплекс предлагает идеальный баланс между комфортом городской жизни и уединением в окружении природы. Район известен своей семейной атмосферой, обилием зеленых зон и развлекательных объектов, а также удобным расположением, которое обеспечивает легкий доступ к ключевым достопримечательностям города, включая ведущие школы, торговые центры, медицинские учреждения и основные транспортные артерии.

Каждая резиденция в Maya 3 продумана до мелочей и отвечает самым высоким стандартам качества и комфорта. Просторные и светлые апартаменты с 1 и 2 спальнями создают идеальные условия для жизни, а премиальная отделка и современный дизайн подчеркивают стиль и элегантность. Высокие потолки, панорамные окна и изысканные материалы создают атмосферу роскоши и уюта, а функциональная планировка делает каждое помещение максимально удобным для повседневной жизни.

В Maya 3 продумано все для комфортного проживания. Здесь вас ждут лучшие удобства для отдыха, спорта и развлечений. Современный тренажерный зал оснащен новейшим оборудованием, позволяя поддерживать активный образ жизни в комфортной обстановке. Большой плавательный бассейн станет вашим любимым местом для расслабления после долгого дня, где можно освежиться и насладиться спокойствием. Для особых случаев предусмотрен просторный банкетный зал, где можно устраивать семейные праздники и встречи с друзьями. Вся территория комплекса находится под круглосуточной охраной, а система центрального кондиционирования обеспечивает комфортный климат в любое время года.

Удобства:

  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Круглосуточная охрана
  • Система центрального кондиционирования
  • Банкетный зал

Рассрочка: 40/60, 50/50, 60/40

Особенности квартир

Кухонная техника включена в стоимость

Расположение и объекты поблизости

В шаговой доступности расположены многочисленные магазины, кафе, рестораны и другие коммерческие заведения, обеспечивающие комфортный и насыщенный городской ритм жизни. Близость к ведущим образовательным учреждениям, таким как The Aquila School (всего в 600 метрах) и GEMS FirstPoint School (в 1,1 км), делает этот комплекс идеальным выбором для семей с детьми.

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Жилой комплекс Maya 3 с бассейном в самом сердце Dubailand Residence Complex, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$313,746
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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