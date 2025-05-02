Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции One Beverly с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе с развитой инфраструктурой Arjan-Dubailand, Дубай

Вдохновленный духом Парижа, жилой комплекс One Beverly предлагает к приобретению студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая резиденция в One Beverly является настоящим произведением искусства, в котором гармонично объединяются роскошные удобства, изысканные детали и передовые технологии. Здесь вас ждут захватывающие панорамные виды, открывающиеся прямо из вашего окна.

В жилом проекте предусмотрены всевозможные удобства, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Зеленые насаждения вокруг жилого комплекса создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Беговая дорожка проложена вдоль живописных аллей, дает возможность заниматься спортом на свежем воздухе. Также предусмотрены разнообразные водные аттракционы. Для самых маленьких обустроена аква-зона, где они могут играть и веселиться, а рядом расположена уютная семейная зона для отдыха на свежем воздухе. Детский бассейн позволяет детям плавать под присмотром взрослых. В нашем жилом проекте имеется зона для занятий боксом на открытом воздухе. Помимо этого, на территории комплекса также расположены тренажерный зал и студия йоги. Для тех, кто предпочитает более экстремальные виды отдыха, предусмотрены такие развлечения, как скалодром. Для любителей спорта оборудована уличная баскетбольная площадка, где можно поиграть в свежем воздухе. С наступлением вечера можно приятно провести время за просмотром фильма под открытым небом, отдохнуть в джакузи или устроить пикник в специально оборудованной зоне для барбекю.

Удобства:

Бассейны для детей и взрослых

Баскетбольная и тренажерная площадки

Беговая дорожка

Мини-гольф

Скалодром

Зона для йоги

Сауна и джакузи

Дзен сад

Кинотеатр под открытым небом

Система “умный дом”

Детские игровые площадки

Крытый тренажерный зал

Зона барбекю

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме

Кухни оборудованы немецкой бытовой техникой. Современные технологии делают жизнь еще удобнее благодаря системе “умный дом”, которая позволяет управлять различными функциями с помощью смартфона. Для безопасности установлены противопожарные двери. Звукоизоляционные окна, стены и полы подавляют любой шум, создавая спокойную атмосферу.

Преимущества

Полностью оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Проект, расположенный в районе Arjan-Dubailand, представляет собой уникальную возможность для комфортной жизни и инвестирования в динамично развивающийся уголок Дубая. Это живописное место славится своей гармонией природы и современности, сочетая в себе все преимущества мегаполиса и спокойствие загородной жизни. Одним из главных достоинств данного района является его стратегическое расположение, обеспечивающее легкий доступ к основным транспортным артериям города, включая шоссе Sheikh Mohammed bin Zayed и Al Ain Road. Район также славится развитой инфраструктурой, включающей разнообразные магазины, рестораны, школы и медицинские учреждения, что делает его идеальным местом для семейной жизни.