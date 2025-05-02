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  3. Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции One Beverly с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе с развитой инфраструктурой Arjan-Dubailand, Дубай

Жилой комплекс Апартаменты в новой резиденции One Beverly с бассейнами и полем для мини-гольфа в районе с развитой инфраструктурой Arjan-Dubailand, Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$273,119
18.05.2025
$273,119
17.05.2025
$272,110
16.05.2025
$272,293
14.05.2025
$274,485
13.05.2025
$271,558
11.05.2025
$270,972
10.05.2025
$271,878
09.05.2025
$269,670
08.05.2025
$268,689
07.05.2025
$269,615
14.04.2025
$268,405
13.04.2025
$268,562
12.04.2025
$269,565
11.04.2025
$275,655
10.04.2025
$276,779
09.04.2025
$278,171
08.04.2025
$277,998
06.04.2025
$278,160
05.04.2025
$275,626
04.04.2025
$279,311
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22151
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394122
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Вдохновленный духом Парижа, жилой комплекс One Beverly предлагает к приобретению студии и апартаменты с 1-2 спальнями. Каждая резиденция в One Beverly является настоящим произведением искусства, в котором гармонично объединяются роскошные удобства, изысканные детали и передовые технологии. Здесь вас ждут захватывающие панорамные виды, открывающиеся прямо из вашего окна.

В жилом проекте предусмотрены всевозможные удобства, которые делают жизнь здесь комфортной и разнообразной. Зеленые насаждения вокруг жилого комплекса создают атмосферу спокойствия и умиротворения. Беговая дорожка проложена вдоль живописных аллей, дает возможность заниматься спортом на свежем воздухе. Также предусмотрены разнообразные водные аттракционы. Для самых маленьких обустроена аква-зона, где они могут играть и веселиться, а рядом расположена уютная семейная зона для отдыха на свежем воздухе. Детский бассейн позволяет детям плавать под присмотром взрослых. В нашем жилом проекте имеется зона для занятий боксом на открытом воздухе. Помимо этого, на территории комплекса также расположены тренажерный зал и студия йоги. Для тех, кто предпочитает более экстремальные виды отдыха, предусмотрены такие развлечения, как скалодром. Для любителей спорта оборудована уличная баскетбольная площадка, где можно поиграть в свежем воздухе. С наступлением вечера можно приятно провести время за просмотром фильма под открытым небом, отдохнуть в джакузи или устроить пикник в специально оборудованной зоне для барбекю.

Удобства:

  • Бассейны для детей и взрослых
  • Баскетбольная и тренажерная площадки
  • Беговая дорожка
  • Мини-гольф
  • Скалодром
  • Зона для йоги
  • Сауна и джакузи
  • Дзен сад
  • Кинотеатр под открытым небом
  • Система “умный дом”
  • Детские игровые площадки
  • Крытый тренажерный зал
  • Зона барбекю

Окончание строительства - 4 квартал 2026 года.

Удобства и оснащение в доме

Кухни оборудованы немецкой бытовой техникой. Современные технологии делают жизнь еще удобнее благодаря системе “умный дом”, которая позволяет управлять различными функциями с помощью смартфона. Для безопасности установлены противопожарные двери. Звукоизоляционные окна, стены и полы подавляют любой шум, создавая спокойную атмосферу.

Преимущества

Полностью оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Проект, расположенный в районе Arjan-Dubailand, представляет собой уникальную возможность для комфортной жизни и инвестирования в динамично развивающийся уголок Дубая. Это живописное место славится своей гармонией природы и современности, сочетая в себе все преимущества мегаполиса и спокойствие загородной жизни. Одним из главных достоинств данного района является его стратегическое расположение, обеспечивающее легкий доступ к основным транспортным артериям города, включая шоссе Sheikh Mohammed bin Zayed и Al Ain Road. Район также славится развитой инфраструктурой, включающей разнообразные магазины, рестораны, школы и медицинские учреждения, что делает его идеальным местом для семейной жизни.

  • My City Centre Al Barsha - 5 минут
  • Dubai Miracle Garden - 5 минут
  • First Avenue Mall - 11 минут
  • Dubai Hills Mall - 16 минут
  • IMG Worlds of Adventure - 18 минут
  • Global Village - 18 минут
  • Al Maktoum International Airport - 36 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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