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Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Аланьи, Турция

Алания, Турция
от
€495,000
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О комплексе

Резиденция располагает большим открытым бассейном с аквапарком, крытым бассейном, сауной, хамамом и парной, массажным кабинетом, соляной пещерой, тренажерным залом, джакузи, витаминным баром, игровыми комнатами, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, полем для мини-гольфа, садом, детской площадкой, зоной барбекю, парковкой.

Окончание строительства - июль 2023 года.

Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в спокойном районе, в 2,7 км от живописным песчаных пляжей, в окружении природы, рядом с центром Аланьи.

Местонахождение новостройки
Алания, Турция

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Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Аланьи, Турция
Алания, Турция
от
€495,000
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