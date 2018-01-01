Новая резиденция с бассейном и полем для мини-гольфа в престижном районе, рядом с центром Аланьи, Турция

Резиденция располагает большим открытым бассейном с аквапарком, крытым бассейном, сауной, хамамом и парной, массажным кабинетом, соляной пещерой, тренажерным залом, джакузи, витаминным баром, игровыми комнатами, теннисным кортом, баскетбольной площадкой, полем для мини-гольфа, садом, детской площадкой, зоной барбекю, парковкой.
Окончание строительства - июль 2023 года.Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе, в 2,7 км от живописным песчаных пляжей, в окружении природы, рядом с центром Аланьи.