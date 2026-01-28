Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.

Эксклюзивная вилла 4+2 с видом на море: роскошь + гражданство Турции

Представляем вашему вниманию эксклюзивную виллу класса ЛЮКС в престижном районе Каргыджак (Аланья). Объект сочетает премиальное качество строительства, продуманную планировку и впечатляющий набор удобств для комфортной жизни у моря.

Основные характеристики:

Цена: 1 450 000 EUR

Год постройки: 2024 год

Этажность: 4

4 Планировка: 4+2 (4-е спальни, 2-е гостиные, кухня в американском стиле)

Умная система: Smart Home + теплый пол по всей вилле

Площадь виллы: 540 м2

Площадь участка: 550 м2

SPA на вилле: джакузи, сауна, хамам

джакузи, сауна, хамам Расположение: Турция, Аланья, Каргыджак.

Преимущества локации

Каргыджак — один из самых престижных и тихих районов Аланьи, известный:

чистой морской водой и живописными пляжами;

развитой инфраструктурой (магазины, рестораны, медицинские учреждения);

близостью к аэропорту Газипаша (около 20–30 мин на машине);

удобным сообщением с центром Аланьи (15 км).

Инвестиции и гражданство

Вилла подходит для получения гражданства Турции через инвестиционную программу.

Объект представляет собой выгодную инвестицию в недвижимость на побережье Средиземного моря с высоким потенциалом роста стоимости.

Почему стоит выбрать эту виллу?

Класс ЛЮКС: премиальные материалы, современные инженерные решения, безупречная отделка.

Полный спектр SPA‑удобств: собственный бассейн, сауна, хамам и джакузи для релаксации и оздоровления.

Панорамный вид: каждый день вы будете наслаждаться захватывающими видами на море.

Приватность и безопасность: закрытая территория, продуманная концепция приватности.

закрытая территория, продуманная концепция приватности. Готовность к заселению: объект сдан и готов к проживанию.

