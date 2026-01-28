  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Аланья
  4. Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.

Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.

Каргыджак, Турция
от
$1,74 млн
BTC
20.6505230
ETH
1 082.3821982
USDT
1 716 451.7694981
* Цена указана для справки
по курсу на 16.04.2025
;
21
Оставить заявку
ID: 33229
ID новостройки на Realting
In CRM: 1228
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 29.01.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Турция
  • Область / штат
    Средиземноморский регион
  • Город
    Аланья
  • Деревня
    Каргыджак

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Варианты отделки
    Варианты отделки
    С отделкой

Элементы интерьера

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Бассейн
  • Огороженная территория

Дополнительно

  • Онлайн-показ
  • Предоставление гражданства
  • Удаленная сделка

О комплексе

Эксклюзивная вилла 4+2 с видом на море: роскошь + гражданство Турции

Представляем вашему вниманию эксклюзивную виллу класса ЛЮКС в престижном районе Каргыджак (Аланья). Объект сочетает премиальное качество строительства, продуманную планировку и впечатляющий набор удобств для комфортной жизни у моря.

Основные характеристики:

  • Цена: 1 450 000 EUR
  • Год постройки: 2024 год
  • Этажность: 4
  • Планировка: 4+2 (4-е спальни, 2-е гостиные, кухня в американском стиле)
  • Умная система: Smart Home + теплый пол по всей вилле
  • Площадь виллы: 540 м2
  • Площадь участка: 550 м2
  • SPA на вилле: джакузи, сауна, хамам
  • Расположение: Турция, Аланья, Каргыджак.

Преимущества локации

Каргыджак — один из самых престижных и тихих районов Аланьи, известный:

  • чистой морской водой и живописными пляжами;
  • развитой инфраструктурой (магазины, рестораны, медицинские учреждения);
  • близостью к аэропорту Газипаша (около 20–30 мин на машине);
  • удобным сообщением с центром Аланьи (15 км).

Инвестиции и гражданство

  • Вилла подходит для получения гражданства Турции через инвестиционную программу.
  • Объект представляет собой выгодную инвестицию в недвижимость на побережье Средиземного моря с высоким потенциалом роста стоимости.

Почему стоит выбрать эту виллу?

  • Класс ЛЮКС: премиальные материалы, современные инженерные решения, безупречная отделка.
  • Полный спектр SPA‑удобств: собственный бассейн, сауна, хамам и джакузи для релаксации и оздоровления.
  • Панорамный вид: каждый день вы будете наслаждаться захватывающими видами на море.
  • Приватность и безопасность: закрытая территория, продуманная концепция приватности.
  • Готовность к заселению: объект сдан и готов к проживанию.

Компания Smart Home — Ваш надёжный партнёр в покупке недвижимости в Турции. Мы сопровождаем сделку на всех этапах: от подбора объекта до оформления документов.

Свяжитесь с нами прямо сейчас!

  • Узнайте детали и запланируйте просмотр.
  • Получите персональное предложение и консультацию по оформлению гражданства.

Ваша мечта о жизни у моря — ближе, чем кажется!

Местонахождение на карте

Каргыджак, Турция
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Вилла Marina Villa
Didim, Турция
от
$234,706
Вилла Виллы с пятью спальнями в районе Сарыер | Зекериякёй.
Сарыер, Турция
от
$1,70 млн
Вилла Villa in Didim
Didim, Турция
от
$822,712
Вилла Люкс Вилла у моря в Чешме
Чешме, Турция
от
$608,846
Вилла Hisar Villa
Didim, Турция
от
$243,368
Вы просматриваете
Вилла Эксклюзивная вилла класса ЛЮКС с видом на Аланью, море и горы.
Каргыджак, Турция
от
$1,74 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Показать все Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Вилла Меблированная вилла 4+1 с бассейном в комплексе Granada Residence.
Каргыджак, Турция
от
$409,590
Варианты отделки С отделкой
На продажу выставлена меблированная вилла в комплексе с инфраструктурой отеля 5* Granada Residence.  Вилла расположены на холме, откуда открываются виды на Средиземное море, горы и город. Планировка: Комнат: 4+1 Этажность: 2 Площадь дома: 350 м2 Земельный участок: 250 м2 …
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Показать все Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Вилла Вилла с двумя спальнями в Бодруме с видом на море.
Бодрум, Турция
от
$525,000
Вилла с двумя спальнями с панорамным видом на море в живописном районе Бодрума. Вилла расположена в 6 км от центра Ялыковака (марина, променад с кафе ресторанами, и магазинами) в комплексе с бассейном, имеется собственный пляж с пирсом. Этажность: 2 Кол-во спален: 2 Кол-во сан-узлов:…
Агентство
Smart Home
Оставить заявку
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Показать все Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Коттеджный поселок Döşemealtı Villa
Дёшемеалты, Турция
от
$714,500
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Площадь 365 м²
1 объект недвижимости 1
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Дёшемалты, с его пышными зелеными лесами, возвышающимися холмами и чистым воздухом — это рай для любителей природы и тех, кто ищет мирное и спокойное место для жизни. Особенно район Дёшемеалты предл…
Агентство
Be Realty Real Estate
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Турции
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
28.01.2026
«Турция уже не та?»: Честный разбор рынка недвижимости в 2026 году
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
18.12.2025
Что посмотреть в Стамбуле: 15+ главных достопримечательностей и маршрут на 2 дня
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
29.09.2025
Содержание недвижимости в Турции для иностранцев: что нужно знать о налогах, коммунальных услугах и страховке
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
15.07.2025
Рынок жилья Турции 2025: рост продаж на 25% и цены по регионам
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
17.06.2025
Amazing Nature Life в Каргыджаке: обзор концептуального ЖК в Алании
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
30.04.2025
Работа в Турции для иностранцев: как найти и какие документы нужны
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
18.04.2025
Покупка недвижимости в Турции: что нужно знать перед сделкой
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
18.02.2025
ТОП-5 квартир и вилл в Турции и на Северном Кипре для инвесторов и покупателей жилья
Показать все публикации